Sevgililer günü hediyesi olarak alınabilecek iPhone modelleri

14 Şubat tarihine yaklaşmamız ile birlikte Sevgililer Günü hediyesi telaşı başladı. Pek çok kişi şimdiden ne alsam diye düşünüyor. Bu yazımızda sevdiğine cep telefonu almayı düşünenler için alınması mantıklı iPhone modellerini derledik.
iPhone 11 64 GB
iPhone 11 64 GB, serinin önceki modeli iPhone XR’den yaklaşık olarak 1000 TL daha pahalıya satılıyor. Bu 1000 TL’lik farkı ödeyerek daha hızlı işlemci, daha iyi arka kamera, daha iyi ön kamera ve daha büyük bataryaya sahip olabilirsiniz.
iPhone XR 256 GB
Günümüzde bol bol fotoğraf, video çeken ve çok sayıda uygulama kullanan bir kullanıcı için 64 GB depolama alanı yetmeyecektir. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin yüksek depolama alanlı versiyonlarına baktığımızda fiyatlar epey yükseliyor ancak iPhone XR için durum böyle değil. iPhone 11’in 64 GB versiyonunu ile 256 GB versiyonu arasında yaklaşık 1250 TL fiyat farkı var. iPhone XR’nin 64 GB versiyonu ile 256 GB versiyonu arasında ise yalnızca 500 TL’lik fark var. Bu durumu göz önüne aldığımızda 256 GB hafızalı bir model alınacaksa fiyat/performans açısından iPhone XR daha uygun görünüyor.
Hediye olarak iPhone almak istiyorsanız fiyat/performans açısından bu modeller öne çıkıyor. Özellikle belirtmeliyiz ki iPhone X, eski bir model olmasına rağmen pahalıya satılıyor. iPhone X, yerine bütçenize göre diğer modellere de göz atabilirsiniz.
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iPhone X yeni bir tasarımın başlangıcı ve milyonlarca satılan bir cihaz. İkinci elde ucuzlamaz diye bir şey yok. Fakat sıfırını almak isteyince yıllar önce satıştan kalkan her iPhone'un fiyatı değişebilir.
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