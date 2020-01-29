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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sevgililer günü hediyesi olarak alınabilecek iPhone modelleri

    14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevdiğine cep telefonu hediyesi almayı düşünenler için alınması makul iPhone modellerini derledik.
    3 sa.
    917
    07
    13
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sevgililer günü hediyesi olarak alınabilecek iPhone modelleri
    Tam Boyutta Gör

    14 Şubat tarihine yaklaşmamız ile birlikte Sevgililer Günü hediyesi telaşı başladı. Pek çok kişi şimdiden ne alsam diye düşünüyor. Bu yazımızda sevdiğine cep telefonu almayı düşünenler için alınması mantıklı iPhone modellerini derledik.

    iPhone 11 64 GB

    iPhone 11 64 GB, serinin önceki modeli iPhone XR’den yaklaşık olarak 1000 TL daha pahalıya satılıyor. Bu 1000 TL’lik farkı ödeyerek daha hızlı işlemci, daha iyi arka kamera, daha iyi ön kamera ve daha büyük bataryaya sahip olabilirsiniz.

    iPhone XR 256 GB

    Günümüzde bol bol fotoğraf, video çeken ve çok sayıda uygulama kullanan bir kullanıcı için 64 GB depolama alanı yetmeyecektir. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin yüksek depolama alanlı versiyonlarına baktığımızda fiyatlar epey yükseliyor ancak iPhone XR için durum böyle değil. iPhone 11’in 64 GB versiyonunu ile 256 GB versiyonu arasında yaklaşık 1250 TL fiyat farkı var. iPhone XR’nin 64 GB versiyonu ile 256 GB versiyonu arasında ise yalnızca 500 TL’lik fark var. Bu durumu göz önüne aldığımızda 256 GB hafızalı bir model alınacaksa fiyat/performans açısından iPhone XR daha uygun görünüyor.

    Hediye olarak iPhone almak istiyorsanız fiyat/performans açısından bu modeller öne çıkıyor. Özellikle belirtmeliyiz ki iPhone X, eski bir model olmasına rağmen pahalıya satılıyor. iPhone X, yerine bütçenize göre diğer modellere de göz atabilirsiniz.



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    Relax Relax (@relax relax) 3 sa. en beğenilen
    Öyle bir derdimiz yok :(
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    smart1978 (@smart1978) 3 sa.
    Reklamlari metinlerini herseyi Apple yapsin. Harici Turk isi olmuyor tutmuyor :) ...
    Yanıtla +8
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    canmania (@canmania) 3 sa.
    Reklam yapacaksınız bari kaliteli içerik olsun
    Yanıtla +5
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    taktaktakirdama 10 dk.
    vallahi iyice 2.sınıf teknoloji sitelerine bağladınız sanane kardeşim millet sevgilisine telefon mu alıyor ne alıyor birde iphone modelleri yazmışlar telefon bile değil. hay allahım ya
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    carman 35 dk.
    bari fiyatları adam gibi yazaydınız
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    estf 1 sa.
    sevgilinize kaz tüyü iphone hediye edin, sevginizi bizden kazık yiyerek satın alın!!
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    kreat 2 sa.
    Neden sevgilime bu kadar pahalı bir hediye alayım ki? Yarın birgün gitmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. O zaman uçuk hediyelere de gerek yok.
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    12 Angry Men 2 sa.
    Sevgilim yok :(
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    face1tr 2 sa.
    iPhone X ucuzlamaz. 10uncu yıl özel modeli ve sadece bir sene satışta kaldı!
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    esmerbuyucu 1 sa. face1tr
    iPhonelar zaten bir sene satışta kalıyor. X, XS seneye de 11 Pro...



    iPhone X yeni bir tasarımın başlangıcı ve milyonlarca satılan bir cihaz. İkinci elde ucuzlamaz diye bir şey yok. Fakat sıfırını almak isteyince yıllar önce satıştan kalkan her iPhone'un fiyatı değişebilir.
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    Sipihrz 2 sa.
    Reklamlar da mı yurtdışından çeviri ?
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    AskN0More 2 sa.
    Çoğu insanın primer derdi şu aylarda doğalgaz ve diğer faturalar, MTV, mutfak vs dostum. Bu fiyatlarla eşine, sevgilisine iphone almak çok kısıtlı bir kesimin önceliğidir şuanda. Yani şayet bu bir reklamsa amacına ulaşmaz bu başlıkla. Değilse daha kötü çünkü başlığın haber değeri yok.
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    smart1978 3 sa.
    Reklamlari metinlerini herseyi Apple yapsin. Harici Turk isi olmuyor tutmuyor :) ...
    Yanıtla +8
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    canmania 3 sa.
    Reklam yapacaksınız bari kaliteli içerik olsun
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    917 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cep telefonu, hediye ve
    4 etiket daha tavsiye iphone x sevgililer günü hediyesi Apple
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