Seyir esnasında cep telefonu kullanımı tarihe karışabilir

Günlük yaşantımızda en çok kullandığımız makinelerden biri olan taşıtların kullanımının oldukça dikkat gerektirdiği konusunda herkes hem fikir. Ancak uygulamada bu duruma rastlamak oldukça zor olup; konsantrasyon eksikliğinin temel nedenleri arasında sürüş deneyimi esnasında cep telefonu (Bluetooth’lu kulaklık ya da ses sistemi aracılığıyla konuşma da dahil) kullanımı gelmekte.

Sürüş esnasında cep telefonu kullanımın sebep olacağı tehlikeli durumlara karşı bir çok ülkede yasalar ile önlem alınmış olmasına rağmen; birçok sürücü maalesef bu yasaları umursamıyor ve gerek kendi hayatlarını gerekse de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ancak oluşan bu tehlikeli tablo Tamilnadu’da yer alan Anna Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği sistem ile tarihe karışabilir.

Geliştirilen sistemde kullanıcının telefonunu araç hareket halindeyken kullanıp kullanmadığı kontrol ediliyor ve eğer ki hareket halindeyken bir kullanım söz konusu ise telefonun sinyalleri bir jammer aracılığıyla devre dışı bırakılıyor. Buraya kadar herşey klasik; ancak geliştirilen sistemdeki püf nokta, jammer’ın sadece sürücünün telefonunu devre dışı bırakmasının sağlanması. Yani, sistem devreye girdiğinde, yolcuların telefonlarının çalışmaması gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan araştırmacılar geliştirdikleri bu çözümün, sürücünün cep telefonu kullanımıyla ilgili veriyi trafikle ilgili kuruma göndererek yasaların daha sağlıklı işletilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorlar.

Geliştirilen sistemle ilgili getirilebilecek tez olumsuz yorum acil gelen aramalarda telefonun çalışmayacak olması gösterilebilir; ancak genel kullanım göz önüne alındığında sistemin dünya üzerinde cep telefonu kullanımına bağlı olarak sebep olan kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

