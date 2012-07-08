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Seyir esnasında cep telefonu kullanımı tarihe karışabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Shady
Haber Editörü
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Günlük yaşantımızda en çok kullandığımız makinelerden biri olan taşıtların kullanımının oldukça dikkat gerektirdiği konusunda herkes hem fikir. Ancak uygulamada bu duruma rastlamak oldukça zor olup; konsantrasyon eksikliğinin temel nedenleri arasında sürüş deneyimi esnasında cep telefonu (Bluetooth’lu kulaklık ya da ses sistemi aracılığıyla konuşma da dahil) kullanımı gelmekte.

Sürüş esnasında cep telefonu kullanımın sebep olacağı tehlikeli durumlara karşı bir çok ülkede yasalar ile önlem alınmış olmasına rağmen; birçok sürücü maalesef bu yasaları umursamıyor ve gerek kendi hayatlarını gerekse de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ancak oluşan bu tehlikeli tablo Tamilnadu’da yer alan Anna Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği sistem ile tarihe karışabilir.

Geliştirilen sistemde kullanıcının telefonunu araç hareket halindeyken kullanıp kullanmadığı kontrol ediliyor ve eğer ki hareket halindeyken bir kullanım söz konusu ise telefonun sinyalleri bir jammer aracılığıyla devre dışı bırakılıyor. Buraya kadar herşey klasik; ancak geliştirilen sistemdeki püf nokta, jammer’ın sadece sürücünün telefonunu devre dışı bırakmasının sağlanması. Yani, sistem devreye girdiğinde, yolcuların telefonlarının çalışmaması gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan araştırmacılar geliştirdikleri bu çözümün, sürücünün cep telefonu kullanımıyla ilgili veriyi trafikle ilgili kuruma göndererek yasaların daha sağlıklı işletilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorlar.

Geliştirilen sistemle ilgili getirilebilecek tez olumsuz yorum acil gelen aramalarda telefonun çalışmayacak olması gösterilebilir; ancak genel kullanım göz önüne alındığında sistemin dünya üzerinde cep telefonu kullanımına bağlı olarak sebep olan kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.


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funkmaster 7 yıl
Bunlara gerek yok, en dandik telefonu alsan, kutusunun içinden kulaklık çıkıyor.
Kemer tokasını koltuğun arkasından dolaştırıp seyahat eden insanlara bunu mu anlatacaksın? Dondurma külahına anlat daha verimli olur.
Bunlara gerek yok, en dandik telefonu alsan, kutusunun içinden kulaklık çıkıyor.Kemer tokasını koltuğun arkasından dolaştırıp seyahat eden insanlara b...
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N0thingLose 7 yıl
Hayret kadinin elinde iphone yok.iphone reklamsiz bir haber gördüm sonunda.
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jovanovic 7 yıl N0thingLose
N0thingLose

Hayret kadinin elinde iphone yok.iphone reklamsiz bir haber gördüm sonunda.



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mesut4.bahtiyar 7 yıl
Geçen günlerde bir haber vardı, sanırım izmir' de genç bir kadın telefonla konuşurken kazaya sebep olmuş. Ölüm yada ağır yaralanma söz konusu. Adam öldürmeye tam teşebbüs gibi bir şeyden yargılanıyordu.

Bu gibi örnekler artarsa, ki bence doğrusu bu, kimse telefonla konuşamaz. Bu durum da arkadan çarpanlara da ceza verilmemeli.

Saygılar.
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desoto 7 yıl
resimdeki o mercedesten istiyorum hatta hemen atiker sıralı sistemi dayayıp üstünede amerikan park+jant+lastik+yerebas istiyorum.....
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DH Misafiri 7 yıl
Araçlarda bluetooth özelliğini arttıracaklarına. Telefonu yasaklıyorlar. Vay arkadaşş..
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enpisagor 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Araçlarda bluetooth özelliğini arttıracaklarına. Telefonu yasaklıyorlar. Vay arkadaşş..

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thunderwatcher 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Araçlarda bluetooth özelliğini arttıracaklarına. Telefonu yasaklıyorlar. Vay arkadaşş..

Bluetooth çözüm değil. Araç kullanırken ellerinizi kullanmadan bile olsa telefonla konuşmanın konsantrasyonunuzu %30 oranında azalttığı ve normalde dikkat ettiğiniz detayları zihninizin algılamadığı bilimsel olarak kanıtlandı. Yıl sonu bilançosunda nakit akışının neden düşük göründüğünü patrona izah etmeye çalışırken ya da hatuna dün akşam barda karşılaştığınız lise arkadaşınızla aranızda hiçbir şey olmadığını izah etmeye çalışırken yol kenarına parketmiş araçların arasından yola inmek üzere olan okul çocuklarını göremiyorsunuz. Türkçesi bu. Allah benim karşıma telefon nedeniyle bana çarpan birini çıkartmasın. O kadar söylüyorum. Böyle sorumsuzluk, böyle karaktersizlik olmaz... Yapmayın!
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thunderwatcher 7 yıl
Jammer falan beklemeyin kendinize hakim olun biraz iradeli olun. Adam olun, doğruyu yapın! Doğruyu seçmeye yetecek kadar karakteriniz yoksa oturun bir düşünün! Kim telefonla konuşurken gebermiş hiç umrumda değil de benim de canımı malımı sevdiklerimi riske atıyosunuz ona illet oluyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
15
mersedesin ibreye bak.Kadın telefonla konuşuyor

belkide görüntülü konuşuyordur ha,kulağına götürmediğine göre ?
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Statistik 7 yıl
Ibretlik resimdir, detaylara fazla takilmayin
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yav he he aynen 7 yıl
resim şotofok beyler
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radiko1 7 yıl
Ya haberi niye düzgün okumuyorsunuz..
telefonu ister tokayla sakla ister bluetooth kulaklık tak..
Farketmez..
Sistem cep telefonu yüksek hızla yani arabaların hızıyla hareket halinde ise sinyali kesecek .yayaların telefonu kesilmeyecek.
telefonu saklasan da yüksek hızla hareket ettiğini şebeke üzerinde görecekler ve sinyali şebeke hucresinden kesecekler..
olay budur..
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tarkowskitat 7 yıl
Zaten kullanılacak bari el kol serbest kalsın durumu yani.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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necmi42 7 yıl
araç kullanırken telefonla konuşmayı geçtim,hatta mesaj okumasınıda geçtim ama mesaj yazmalarını anlayamıyorum. mesaj ok,tamam vs. gibi kısa olsa gam yemeyeceğim ama resmen yazarak sohbet ediliyor.
işin birde ticari sürücüler kısmı var.sürücü sürücüdür. ama uygulamada bu ticaret yapan insanlar , telefonla konuşurken durmaları söz konusu bile değil,aracın hızını bile azaltmıyorlar.yani işimiz zor.
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fatality1907 7 yıl
resim fotoşop beyler inanmayın.


:)
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emryrgc 7 yıl
Acayip saçma bir uygulama. Jummer ile telefonu pasifleştirmek nedir? Cep telefonu adı üstünde iş için önemli bir telefon olabilir, yakınlarınızın acil bir durumu olabilir. Ya kenara çekip konuşucaksın yada kulaklıkla vs. Cep telefonu pasifleştirmek nasıl bir mantık.
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