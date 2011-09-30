Sharp, 3D özelliğine sahip akıllı telefonu SH80F ile Avrupa pazarını selamlıyor

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Son günlerde HTC ve Sharp firmalarının akıllı telefon tanıtımı konusunda adeta yarıştıklarını söyleyebiliriz. Sharp'ın SH80F kodlu yeni modeli LG'nin Optimus 3D'si veya HTC'nin EVO 3D'si ile benzer şekilde teknoloji meraklılarına cepte 3D deneyimi vadediyor.
127 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 135 gram ağırlığında monoblok yapıya sahip Sharp Aquos Phone SH80F, 1.4 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
TapFlow arayüzüyle gelen SH80F'de, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde ve 4.2-inç boyutunda 3D içerik görüntüleyebilen dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ekranın üst köşesinde ise görüntülü konuşma için VGA kamera konumlandırılmış. Akıllı telefonun arka yüzünü incelediğimizde ise 8 megapiksel çözünürlük sunan ve stereoskopik çekimler yapabilen kamera çiftiyle karşılaşıyoruz. Verilen bilgilere göre ana kameralar 720p çözünürlükte 3D, 1080p çözünürlükte ise 2D video kaydı yapabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, HDMI portu, kızılötesi portu gibi özellikleriyle dikkat çeken ve kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen akıllı telefonun Orange aracılığıyla Fransa'da, NTT DoCoMo aracılığıyla da Japonya'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Orange, Sharp SH80F'yi imzalanacak sözleşme karşılığında 199 Euro'ya satacak.
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Bu isi seven brisi olarak elektronik cihaz aldıgımda "JAPON" markası olmasını tercih ederim cunku adamlar daima "en iyisini" yapmaya calısıyorlar, sukse icin degil insana olan saygılarından dolayı, bizim Turk'ler gibi "dayan gitsin" mantıgı olanları kendileri olduruyorlar zaten oyle yapanı bulmak cok zor...
Yani "Toshiba K01 gordum kaza ile Sharp'ı da gordum hangini alacam belli deel, ebaydan alacam gene alacam...
Giriş yapmayacak desek yalan olmaz sanırım
1 Misafir
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Cep Telefonları, sharp