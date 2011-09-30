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Sharp, 3D özelliğine sahip akıllı telefonu SH80F ile Avrupa pazarını selamlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,5b
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29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sharp, 3D özelliğine sahip akıllı telefonu SH80F ile Avrupa pazarını selamlıyor
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Son günlerde HTC ve Sharp firmalarının akıllı telefon tanıtımı konusunda adeta yarıştıklarını söyleyebiliriz. Sharp'ın SH80F kodlu yeni modeli LG'nin Optimus 3D'si veya HTC'nin EVO 3D'si ile benzer şekilde teknoloji meraklılarına cepte 3D deneyimi vadediyor.

127 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 11.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 135 gram ağırlığında monoblok yapıya sahip Sharp Aquos Phone SH80F, 1.4 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
TapFlow arayüzüyle gelen SH80F'de, 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde ve 4.2-inç boyutunda 3D içerik görüntüleyebilen dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ekranın üst köşesinde ise görüntülü konuşma için VGA kamera konumlandırılmış. Akıllı telefonun arka yüzünü incelediğimizde ise 8 megapiksel çözünürlük sunan ve stereoskopik çekimler yapabilen kamera çiftiyle karşılaşıyoruz. Verilen bilgilere göre ana kameralar 720p çözünürlükte 3D, 1080p çözünürlükte ise 2D video kaydı yapabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, HDMI portu, kızılötesi portu gibi özellikleriyle dikkat çeken ve kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilen akıllı telefonun Orange aracılığıyla Fransa'da, NTT DoCoMo aracılığıyla da Japonya'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Orange, Sharp SH80F'yi imzalanacak sözleşme karşılığında 199 Euro'ya satacak. 
Sharp, 3D özelliğine sahip akıllı telefonu SH80F ile Avrupa pazarını selamlıyor
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Batuist 8 yıl en beğenilen
sharp elinde bulundurduğu ekran teknolojisini ürettiği telefonlarda resmen konuşturuyor. japon ürünleri çok nadir hayal kırıklığı yaratmıştır. eminim çok kaliteli bir telefon üretmiştir. görmeden kesin konuşmak yanlış olur ama piyasaya hareketlilik katacağı ve özellikle sharp'ın HD ekranlara geçişte ve 3D ekranlı modellerde lokomotif bir güç olacağı kanaatindeyim. tabi android telefonlarda. iphone5den sonra özellikle android cephesinde öne geçmek ve fark yaratabilmek için HD ekran (720p) ve 3d ekranların ön plana çıkacağı kanaatindeyim. sharp bu durumu önceden görmüş harekete geçmiş anlaşılan. ama android 4 önesinde biraz erken bir hamle olabilir. çünkü 11 ekimde android 4 lanse edilirse android tarafında bu sefer kullanıcılar son sürümü isteyecekleridir ki samsungun kesin elinde hazır çözümleri vardır bile.. sharpın yapması gereken şey ise son sürüm yazılımlara çabuk adapte olmak ve güncelleme yayınlamak. bunları yaparsa piyasada yer edinebilir.
sharp elinde bulundurduğu ekran teknolojisini ürettiği telefonlarda resmen konuşturuyor. japon ürünleri çok nadir hayal kırıklığı yaratmıştır. eminim çok kalite...
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaslar bende bu telefon var 3 aydır kullanıyorum ancak ıngılızce bana turce yazılım hakkında bılgı verebılecek arkadas varmı ne yapabılırım ve bu arda telefondan cok memnunum
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subutay3838 5 yıl
Cirkin
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complete_ 5 yıl
o zamanlar güzeldi
şimdi çirkin..
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hastavegenc 5 yıl
Bazı arkadasların SHARP'ı bilmediklerini goruyorum. Soyle baslayalım benim meslegim elektrik, elektronik haberleşme ve guvenlik sistemleri vs. diplomam Elektronik haberleşme teknikeri(teknik amele) (Milletimizin degismez ozelligi olan "uzattıkca uzatmak" ozelligimizi aktif etmek istemiyorum) ve cihazlara olan ilgim biraz fazladır ama hic bir cihazı tam anlamı ile bilemem su an blackberry kullanıcısıyım telefonun basına gelenler biraz fazla oldu ama hala calıstırıyorum yani bir HTC bir Iphone bir Nokia bunların basına gelseydi su an copte olurlardı(diye tahmin ediyorum)
Bu isi seven brisi olarak elektronik cihaz aldıgımda "JAPON" markası olmasını tercih ederim cunku adamlar daima "en iyisini" yapmaya calısıyorlar, sukse icin degil insana olan saygılarından dolayı, bizim Turk'ler gibi "dayan gitsin" mantıgı olanları kendileri olduruyorlar zaten oyle yapanı bulmak cok zor...
Yani "Toshiba K01 gordum kaza ile Sharp'ı da gordum hangini alacam belli deel, ebaydan alacam gene alacam...
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DH Misafiri 7 yıl
sharp sh 80 f modelini almak istiyorum nasıl getirtebilirim acaba bilen varmı arkadaşlar
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DH Misafiri 7 yıl
merhabalar arkadaşlar sharp aquos SH80 f cihazı kullanan varmı görüşlerini bekliyorum
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alcon11 8 yıl
sharp fotokopi yazıcı kullanıyoruz.kalite olarak tek geçerim..sharp lcd tv lerdede zaten 1 numara.telefon'lardada aynı durum olması şaşırtıcı olmayacaktır.
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isagold 8 yıl
arkadaşlar ben sipariş verdim 2 haftaya elimde olacak ilk elden size görüşlerimi bildireceğim.. görünüş itibariyle cihaz kusursuz görünüyor ama keske rom 512 yerine 1 gb kullansalardı ama sıkıntı olacagını sanmıyorum
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isagold 8 yıl
arkadaşlar ben sipariş verdim 2 haftaya elimde olacak ilk elden size görüşlerimi bildireceğim.. görünüş itibariyle cihaz kusursuz görünüyor ama keske rom 512 yerine 1 gb kullansalardı ama sıkıntı olacagını sanmıyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Türkiyedede 199 dolar'a satsalar ya :D
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Duncan Idaho 8 yıl
Türkiye'ye nasıl bir fiyattan giriş yapacak acaba?
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Lepanto 8 yıl Duncan Idaho
Duncan Idaho

Türkiye'ye nasıl bir fiyattan giriş yapacak acaba?

Giriş yapmayacak desek yalan olmaz sanırım
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tufancan82 8 yıl
sharp piyasada yine tutundu da jvc eskisi kadar görünmüyor piyasada
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Eminens 8 yıl
Teşekkürler. Ne kadar teknolojiyi takip etsemde Koca SHARP'ı tanımıyomuşum çok saolun.
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