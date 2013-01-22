Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp 9.7 inçlik iPad ekranı üretimini azaltıyor

6 yıl
459
1
6
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sharp 9.7 inçlik iPad ekranı üretimini azaltıyor

iPad modelini ilk tanıttığı günden bu yana 9.7 inçlik ekran boyutunu bozmayan Apple, bununla birlikte iPad mini ile geçen yıl ilk kez bu kuralı delmişti. Genelde iOS cihazlarında kategori içerisinde her yıl tek ürünle devam eden Apple; iPod touch, iPod nano, iPhone ve iPad ile yıllardır aynı çizgisini koruyor. Ancak iPad mini firmanın bu çizginin dışına çıktığı modeli olmuştu.

Tedarik zincirlerinden gelen haberler, zincirin bozulmasıyla satış dengelerinde bir değişim olduğunu iddia ediyor. iPad ekranlarını üreten Sharp, gelen bilgilere göre 9.7 inçlik iPad üretimini minimum düzeye indirmiş durumda. Reuters'e konuşan iki kaynak, geçen yılın sonlarında Sharp'ın yavaşlatma işlemine başladığını ve bu yıl başında da üretimin en düşük seviyeye çekildiğini belirtiyor. Sharp, 9.7 inçlik ekranları Japonya Kameyama tesislerinde üretiyor.

Kesintinin en önemli sebebi olarak da Apple'ın 7.9 inçlik iPad mini modeline olan yoğun talep ve sezonluk ortaya çıkan talep dengesizlikleri gösteriliyor. Şimdilik Apple'ın toplam tablet satışı rakamları resmileşmediği için kesin bir tanı da konamıyor. Ancak konunun Apple'ın stok yönetiminde bazı değişiklikler nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Önceki analizlerde geçen yıl son çeyrekte iPad mini modelinin iPad modellerinin satışını geride bıraktığı tespit edilmişti. Apple genelde model olarak değil, kategori olarak satış rakamlarını paylaştığı için bir tahminde bulunmak da zor.

Bazı kaynaklar durumun talep ile ilgili olmadığını ve Mart ayındaki yeni iPad modeli öncesinde stok azaltma stratejisi olduğunu iddia ediyor. 

Ancak görünen o ki iPad mini modeli standart iPad modellerinin satışını bir miktar etkilemiş durumda. Beraberinde tanıtılan 4. nesil iPad modelinin de önceki modelden çok kısa bir süre sonra tanıtıldığı şeklinde eleştirilere maruz kalması, tüketicinin kafasını karıştırmış ve iPad mini modeline yönlendirmiş olabilir. Apple'ın ara ürün stratejisi ile ne kadar başarı sağlayacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. 

http://appleinsider.com/articles/13/01/18/sharp-cuts-production-of-97-ipad-screens-demand-may-be-shifting-to-apples-ipad-mini Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
engurlu 6 yıl
Uretimi yavaslatmanin sebebi ipad mini degil Samsung'un tablet pazarindaki yukselisi ve soz sahibi olmasi..

Kaynak : Google da sürüyle mevcut....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl engurlu
engurlu
Uretimi yavaslatmanin sebebi ipad mini degil Samsung'un tablet pazarindaki yukselisi ve soz sahibi olmasi..

Kaynak : Google da sürüyle mevcut....

neyine sahip allah askina tokyodayim bir tane ipad mini yok anca buldum hemen aldim? Millet catir catir kullaniyor ipadini
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
a1g0rithm
YaZilim destegi bozulmazsa ara ürün iyidir ama yazılımın dengesiz gitmesi son kullanıcı keyfini kaçırır.

Apple çıkardığı her ürüne sonuna kadar yazılım desteği veriyor.Bu alanda en iyi üretici açık ara Apple bence.Bir ürün çıkartıyorsan arkasında duracaksın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 yıl Recharged
Eagle Claw

a1g0rithm

YaZilim destegi bozulmazsa ara ürün iyidir ama yazılımın dengesiz gitmesi son kullanıcı keyfini kaçırır.


Apple çıkardığı her ürüne sonuna kadar yazılım desteği veriyor.Bu alanda en iyi üretici açık ara Apple bence.Bir ürün çıkartıyorsan arkasında duracaksın.

Evet. 3GS 'e bile güncelleme verdiler fakat kısıtlı , o kadar da olsun yani çok eski cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 6 yıl
Steve Jobs, ideal tablet boyutunu 10" olarak belirlemiş ve bunun dışına çıkmayacağını söylemişti. Ama Apple müşterileri asıl ilgiyi 7.85" tablete gösterdi. Yurtdışı satış rakamları da Ipad mininin, Ipad müşterilerini çaldığını doğruluyor. Üstelik Ipad mininin 1 jenerasyon eski donanımına rağmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a1g0rithm 6 yıl
YaZilim destegi bozulmazsa ara ürün iyidir ama yazılımın dengesiz gitmesi son kullanıcı keyfini kaçırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel NUC: Kendi küçük, performansı büyük mini PC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim