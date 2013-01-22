Sharp 9.7 inçlik iPad ekranı üretimini azaltıyor





iPad modelini ilk tanıttığı günden bu yana 9.7 inçlik ekran boyutunu bozmayan Apple, bununla birlikte iPad mini ile geçen yıl ilk kez bu kuralı delmişti. Genelde iOS cihazlarında kategori içerisinde her yıl tek ürünle devam eden Apple; iPod touch, iPod nano, iPhone ve iPad ile yıllardır aynı çizgisini koruyor. Ancak iPad mini firmanın bu çizginin dışına çıktığı modeli olmuştu.





Tedarik zincirlerinden gelen haberler, zincirin bozulmasıyla satış dengelerinde bir değişim olduğunu iddia ediyor. iPad ekranlarını üreten Sharp, gelen bilgilere göre 9.7 inçlik iPad üretimini minimum düzeye indirmiş durumda. Reuters'e konuşan iki kaynak, geçen yılın sonlarında Sharp'ın yavaşlatma işlemine başladığını ve bu yıl başında da üretimin en düşük seviyeye çekildiğini belirtiyor. Sharp, 9.7 inçlik ekranları Japonya Kameyama tesislerinde üretiyor.





Kesintinin en önemli sebebi olarak da Apple'ın 7.9 inçlik iPad mini modeline olan yoğun talep ve sezonluk ortaya çıkan talep dengesizlikleri gösteriliyor. Şimdilik Apple'ın toplam tablet satışı rakamları resmileşmediği için kesin bir tanı da konamıyor. Ancak konunun Apple'ın stok yönetiminde bazı değişiklikler nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Önceki analizlerde geçen yıl son çeyrekte iPad mini modelinin iPad modellerinin satışını geride bıraktığı tespit edilmişti. Apple genelde model olarak değil, kategori olarak satış rakamlarını paylaştığı için bir tahminde bulunmak da zor.





Bazı kaynaklar durumun talep ile ilgili olmadığını ve Mart ayındaki yeni iPad modeli öncesinde stok azaltma stratejisi olduğunu iddia ediyor.





Ancak görünen o ki iPad mini modeli standart iPad modellerinin satışını bir miktar etkilemiş durumda. Beraberinde tanıtılan 4. nesil iPad modelinin de önceki modelden çok kısa bir süre sonra tanıtıldığı şeklinde eleştirilere maruz kalması, tüketicinin kafasını karıştırmış ve iPad mini modeline yönlendirmiş olabilir. Apple'ın ara ürün stratejisi ile ne kadar başarı sağlayacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

http://appleinsider.com/articles/13/01/18/sharp-cuts-production-of-97-ipad-screens-demand-may-be-shifting-to-apples-ipad-mini