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Sharp'dan akıllı telefonlarda piksel yoğunluğu rekoru

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp'dan akıllı telefonlarda piksel yoğunluğu rekoru
Japonya'nın elektronik devlerinden Sharp, akıllı telefon yelpazesini iki yeni amiral gemi modeli ile zenginleştirmeye hazırlanıyor. Firma Sony benzeri bir akıllı telefon ikilisi duyurdu.

Sharp'ın Aquos ailesine katılacak olan modeller Aquos Xx ve Aquos Xx mini adını taşıyor. Her iki modelde de Snapdragon 800 çözümü kullanılırken, boyut, kamera ve batarya açısından farklar bulunuyor. Ancak mini modeli pazarda da bir ilke imza atıyor.

Aquos Xx modelinde 5.5 inçlik Full HD TFT bir ekran yer alırken, 2GB RAM, microSD yuvası, 2600mAh batarya, 16.3MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Aquos Xx mini modelinde ise sadece boyut 4.5 inçe indirgenmiş. Çözünürlük yine Full HD. Ancak panel teknolojisi daha canlı renkler ve daha fazla enerji tasarrufu sunan IGZO olarak tercih edilmiş. 2GB RAM, 2120mAh gücünde batarya, 13.1MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Aquos Xx mini böylece 490ppi piksel yoğunluğu ile pazarın en iyisi olma ünvanını da eline geçiriyor. Şu ana kadar sadece HTC One, 4.7 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunabilmişti. 

Modellerden Aquos Xx modeli Aralık ayında, Aquos Xx mini modeli ise gelecek yıl Şubat ayında Japonya'da Softbank operatörü tarafından piyasaya sürülecek. 
Sharp'dan akıllı telefonlarda piksel yoğunluğu rekoru


http://www.phonearena.com/news/Sharps-new-Aquos-Xx-and-Xx-mini-ultra-slim-bezels-and-Snapdragon-800_id47846 Yorum Yaz
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Balawitz 6 yıl en beğenilen
O rekorlari pillerde kirsaniz nolurdu?
1 Yanıt Yanıtla +27
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godless turtle 6 yıl
Balawitz

O rekorlari pillerde kirsaniz nolurdu?


Eee... adamlar panel üreticisi, rekorları da ekran üzerine oluyor haliyle. Batarya da birileri rekor kıracaksa LG ya da Samsung'dur fakat pek niyetleri yok gibi.
BalawitzO rekorlari pillerde kirsaniz nolurdu?Eee... adamlar panel üreticisi, rekorları da ekran üzerine oluyor haliyl...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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batkent 6 yıl
şu telefon firmalarından biri de duracell'i satın alıp pile yatırım yapsalar.
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senersongur 5 yıl
1000ppi olursa alinir.
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SuperSantorelli 5 yıl
Sharp'sa yapar..

Keşke şu ekran kalite ve yoğunluğu kadar da pil konusu gönül rahatlığı ile 3-4 gün kullanılabilirliği olsa çok daha alınabilirliği olur..
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Mq8 F9Brute 5 yıl
zamanla bataryalardada gelişme olacaktır arkadaşlar
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goro1982 5 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli

Sharp'sa yapar..

Keşke şu ekran kalite ve yoğunluğu kadar da pil konusu gönül rahatlığı ile 3-4 gün kullanılabilirliği olsa çok daha alınabilirliği olur..

o bahsettiğiniz pilin fiyatı en az 300 USD ekstra olarak bulunabilir.
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FreeRun 6 yıl
ne kadarda iyi yapsın millete sharp dedinmi ne o çin malımı diyeceği için samsung gene alır.
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FIRAT_G_ 6 yıl
oh oh ne güzel oldu bir sen eksiktin bizde sharp nerelerdeydi diyorduk bak şimdi tam oldu


Edit:
Abartı arka kamera-çöp ön kamera
Abartı ekran (kötü değil güzel)-kullanmadan bitecek batarya

Sharp telefon mu yapıyon annem sen? Gurban olurum sana ben...
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mehmetgn123 6 yıl
ancak sharptan beklenirdi bu hamle çünkü adamlar bu işin uzmanı bide pil sağlam olsa iyi giderdi
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okan_cehapelioglu 6 yıl
sharp eskisi gibi tv sektöründede etkili olsa
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bluebest 6 yıl
Sahibini güncelleme beklerken fıtık edecek bir android daha!
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aspirin_00 6 yıl
belediye başkanları her aydınlatma direklerin dibine priz koysunlar bataryası biten oraya yaslansın halka hizmet :D seçimlerde bunu dile getiren olursa oy verirler artık
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batkent 6 yıl
şu telefon firmalarından biri de duracell'i satın alıp pile yatırım yapsalar.
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bellair 6 yıl
sharp zaten panel konusunda kendini kanıtlamış bir firma. telefonlarında da kaliteden ödün vereceğini sanmıyorum.
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Roark 6 yıl
TFT beni hayal kırıklığına uğrattı. İkinci bir Xperia Z vakası olabilir. O da full hd idi fakat TFT'nin kronik renk cansızlığı var.
Koskoca sharp'sın, koy şuna One'a verdiğim super lcd 3 teknolojisini, koy yeni piksel yoğunluğunu bak bakalım ekranda rakibin kalıyor mu.
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