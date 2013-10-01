Sharp'dan akıllı telefonlarda piksel yoğunluğu rekoru

Japonya'nın elektronik devlerinden Sharp, akıllı telefon yelpazesini iki yeni amiral gemi modeli ile zenginleştirmeye hazırlanıyor. Firma Sony benzeri bir akıllı telefon ikilisi duyurdu.





Sharp'ın Aquos ailesine katılacak olan modeller Aquos Xx ve Aquos Xx mini adını taşıyor. Her iki modelde de Snapdragon 800 çözümü kullanılırken, boyut, kamera ve batarya açısından farklar bulunuyor. Ancak mini modeli pazarda da bir ilke imza atıyor.





Aquos Xx modelinde 5.5 inçlik Full HD TFT bir ekran yer alırken, 2GB RAM, microSD yuvası, 2600mAh batarya, 16.3MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut.





Aquos Xx mini modelinde ise sadece boyut 4.5 inçe indirgenmiş. Çözünürlük yine Full HD. Ancak panel teknolojisi daha canlı renkler ve daha fazla enerji tasarrufu sunan IGZO olarak tercih edilmiş. 2GB RAM, 2120mAh gücünde batarya, 13.1MP çözünürlükte arka kamera, 1.2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut.





Aquos Xx mini böylece 490ppi piksel yoğunluğu ile pazarın en iyisi olma ünvanını da eline geçiriyor. Şu ana kadar sadece HTC One, 4.7 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunabilmişti.





Modellerden Aquos Xx modeli Aralık ayında, Aquos Xx mini modeli ise gelecek yıl Şubat ayında Japonya'da Softbank operatörü tarafından piyasaya sürülecek.





http://www.phonearena.com/news/Sharps-new-Aquos-Xx-and-Xx-mini-ultra-slim-bezels-and-Snapdragon-800_id47846