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Sharp'dan, dokunmatik ekranlı ve nümerik tuş takımlı Android telefon: Aquos SH-02D

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15b
1
6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sharp'dan, dokunmatik ekranlı ve nümerik tuş takımlı Android telefon: Aquos SH-02D
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Sharp, dokunmatik ekran ile nümerik tuş takımı donanımını bir arada görmek isteyenlere özel akıllı telefonu SH-02D'yi duyurarak Aquos ailesini genişletiyor.
GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren ve 1 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci, 512 MB RAM, 2 GB ROM gücünü arkasına alan SH-02D, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. 
121 mm uzunluğunda, 57 mm genişliğinde, 14.5 mm kalınlığında ve 155 gram ağırlığında tasarıma sahip SH-02D'de, 3.7-inç boyutlu 540 x 960 piksel (qHD) dokunmatik ekrana ve microSD kart girişine yer verildiğini görüyoruz.
Wi-Fi, GPS, Bluetooth 3.0, TV alıcısı, kızılötesi portu, NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojilerine ev sahipliği yapan ve otomatik odaklama özellikli 8 MP kamerayla donatılan Sharp Aquos SH-02D'nin, aralık ayından itibaren DoCoMo aracılığıyla Japonya pazarına giriş yapacağı öngörülüyor.
Sharp'dan, dokunmatik ekranlı ve nümerik tuş takımlı Android telefon: Aquos SH-02D
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Mobile Prof. 8 yıl
3.7 ekran numerik tus takimi

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_blackmamba_ 8 yıl
tasarımı berbat. donanım özellikleri idare eder.
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ahkbjk 8 yıl
çok kaliteli bi marka olmasına rağmen pek bilinmiyor tr de ..bunda sharp firmasının da sucu büyük...
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SystemApps 8 yıl
oyyy tv alıcısı diyor.Bu bildiğimiz tv tunner mi?Telefon fonksiyonellik üzerine kurulmuş bir telefon ancak türkiye pazarına gelmez..
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