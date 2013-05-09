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Sharp'ın yeni nesil iPhone için gelecek ay LCD ekran üretimine başlayacağı iddia ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp'ın yeni nesil iPhone için gelecek ay LCD ekran üretimine başlayacağı iddia ediliyor

Apple'ın iPhone modellerindeki ekranların tedarikçilerinden birisi olan Sharp, iddialara göre yeni nesil iPhone modeli için LCD üretimine gelecek ay başlıyor.

Apple iPhone modelleri için panel tedariğini Sharp, Sony, Hitachi, Toshiba firmalarından oluşan Japan Display birliği ve LG Display'den sağlıyor. Japon bir gazetenin verdiği haberde Sharp dışındaki firmaların da hacimli üretime başlamış olduğu belirtiliyor.

Sharp'ın Kameyama tesislerinde yapılan üretimde aylık maksimum 600 milyon birim kapasitesi bulunuyor. Ancak tesis şu anda yüzde 40 kapasite ile çalışıyor.

Apple Ekim sonbahar dönemine kadar yeni bir ürün tanıtmayacağını belirtse de iddiaların ardı arkası kesilmiş değil. Kaynaklar Haziran sonunda tanıtılacak iPhone 5S modelinin Temmuz ayında satışa çıkacağını dile getiriyor. iPhone 5S modelinde beklenen özellikler ise 4 inçlik ekran, iOS 7 işletim sistemi, Apple A7 işlemci ve parmak izi okuyucusu şeklinde.

http://www.phonearena.com/news/Sharp-to-start-LCD-production-for-the-Apple-iPhone-5S-next-month_id42750 Yorum Yaz
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stronger06 6 yıl en beğenilen
"Apple iPhone modelleri için panel tedariğini Sharp, Sony, Hitachi, Toshiba firmalarından oluşan Japan Display birliği ve LG Display'den sağlıyor. Japon bir gazetenin verdiği haberde Sharp dışındaki firmaların da hacimli üretime başlamış olduğu belirtiliyor."
Yazıda ancak Sharp ve JDI (JDI = INCJ + Sony + Hitachi + Toshiba) aynı firma olarak anlatılmış ki değiller sanırım? Orada virgüle dikkat etmek gerek herhalde.
Sharp,JDI ve LG Display... Gibi.
"Apple iPhone modelleri için panel tedariğini Sharp, Sony, Hitachi, Toshiba firmalarından oluşan Japan Display birliği ve LG Display'den sağlıyor. Japon bir gaz...
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baycihan 6 yıl
oled ekranlara geçseler çok güzel olucak bence
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darkaura 6 yıl baycihan
baycihan
oled ekranlara geçseler çok güzel olucak bence

Yakin gelecekde mumkun degil. An itibari ile oledi hacimli uretebilen tek firma samsung. Oda kendi telefonlarinin yuksek satislarina yetismede zorlaniyor. Kaldiki s4 kalitesinde bir ekrani en buyuk rakibine saglarmi.
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digimon52 6 yıl
WWDC´etkinliginde görecegiz bakalim yeni telefonu tanitacaklarmi.
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vitor reis 6 yıl
5 i ısıtıp önümüze koyucaklar.. iphone6 da devrimsel bişeyler olabilir
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stronger06 6 yıl en beğenilen
"Apple iPhone modelleri için panel tedariğini Sharp, Sony, Hitachi, Toshiba firmalarından oluşan Japan Display birliği ve LG Display'den sağlıyor. Japon bir gazetenin verdiği haberde Sharp dışındaki firmaların da hacimli üretime başlamış olduğu belirtiliyor."
Yazıda ancak Sharp ve JDI (JDI = INCJ + Sony + Hitachi + Toshiba) aynı firma olarak anlatılmış ki değiller sanırım? Orada virgüle dikkat etmek gerek herhalde.
Sharp,JDI ve LG Display... Gibi.
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Riobolt 6 yıl
Aman gözünüzü sevim sarı ekran falan yapmayın da bizi musdarip etmeyin.
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Steve Paul Jobs 6 yıl
yavaş yavaş sona geliniyor bakalım iphone 5S nasıl olacak
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