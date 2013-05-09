Sharp'ın yeni nesil iPhone için gelecek ay LCD ekran üretimine başlayacağı iddia ediliyor





Apple'ın iPhone modellerindeki ekranların tedarikçilerinden birisi olan Sharp, iddialara göre yeni nesil iPhone modeli için LCD üretimine gelecek ay başlıyor.





Apple iPhone modelleri için panel tedariğini Sharp, Sony, Hitachi, Toshiba firmalarından oluşan Japan Display birliği ve LG Display'den sağlıyor. Japon bir gazetenin verdiği haberde Sharp dışındaki firmaların da hacimli üretime başlamış olduğu belirtiliyor.





Sharp'ın Kameyama tesislerinde yapılan üretimde aylık maksimum 600 milyon birim kapasitesi bulunuyor. Ancak tesis şu anda yüzde 40 kapasite ile çalışıyor.





Apple Ekim sonbahar dönemine kadar yeni bir ürün tanıtmayacağını belirtse de iddiaların ardı arkası kesilmiş değil. Kaynaklar Haziran sonunda tanıtılacak iPhone 5S modelinin Temmuz ayında satışa çıkacağını dile getiriyor. iPhone 5S modelinde beklenen özellikler ise 4 inçlik ekran, iOS 7 işletim sistemi, Apple A7 işlemci ve parmak izi okuyucusu şeklinde.

http://www.phonearena.com/news/Sharp-to-start-LCD-production-for-the-Apple-iPhone-5S-next-month_id42750