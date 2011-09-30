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Sharp'tan 1.4 GHz işlemcili ve 4.0'' qHD dokunmatik ekranlı telefon: Aquos 103SH

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,1b
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5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünyadaki sayılı akıllı telefon üreticilerinden Sharp, Aquos Phone ailesinin yeni üyesi 103SH'yi duyurdu.
123 x 61 x 10.4 mm ebatlarında ve 128 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip 103SH, suya ve toza dayanıklılık sergileyebiliyor. Qualcomm firmasının 1.4 GHz saat hızında çalışan MSM8255 işlemcisinden güç alan ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 8 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü ve otomatik odaklama özellikli kameraya, 720p (HD) video kayıt özelliğine, ek depolama alanı için 32 GB'a kadar microSD kart desteğine, dahili TV alıcısına yer verilmiş.
Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, NFC, kızıltesi portu ve GPS teknolojileriyle donatılan akıllı telefonda Japonya'ya özel deprem uyarı sistemi bulunuyor. Aquos Phone 103SH'nin SoftBank aracılığıyla Japonya'da satılması bekleniyor.

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osmanefeozkan 8 yıl
Bu adamlar komfigrasyondan anlıyolar bence nokiayı satın almalılar ^^ :D
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Castiel 8 yıl
x6 ya benzemiş
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BuYaZ 8 yıl
Sharp İyice Yarışı Katıldı Gibi
Fiyatı Ucuz Olarak ,türkiyeye Getirse En Çok Satanlar Arasında Olabilir
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Mobile Prof. 8 yıl
Daha gecen 2 telefon cikardilar
ustelik ozellikleri ayni.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Çok şık ekrana bakınca bana bir otu çağrıştırıyor niyeyse :)
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