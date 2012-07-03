Sharp'tan Android 4.0 işletim sistemli ve kızaklı model: Aquos Phone SL IS15SH

Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleri sunan Sharp, yeni modeli Aquos Phone SL IS15SH'i, Japonya'daki teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8655 platformu ile Adreno 205 grafik biriminin güç verdiği Aquos Phone SL IS15SH, 121 mm x 58 mm x 14.9 mm ebatlarında ve 152 gram ağırlığında kızaklı tasarıma sahip. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini ve fiziksel tuş takımını bir arada toplayan akıllı telefonda, 3.7-inç boyutunda - 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş.





4 GB'lık dahili depolama kapasitesi, microSD kartlar aracılığıyla (32 GB'a kadar) arttırılabilen akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda. Bluetooth 3.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve 1430 mAh'lik bataryayla donatılan akıllı telefonun toza, suya dayanıklı yapısı ve deprem için erken uyarı sistemi dikkat çeken özellikler arasında bulunuyor.



Sharp, Aquos Phone SL IS15SH'i, 6 Temmuz'da satışa sunmayı planlıyor.