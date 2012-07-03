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Sharp'tan Android 4.0 işletim sistemli ve kızaklı model: Aquos Phone SL IS15SH

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleri sunan Sharp, yeni modeli Aquos Phone SL IS15SH'i, Japonya'daki teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8655 platformu ile Adreno 205 grafik biriminin güç verdiği Aquos Phone SL IS15SH, 121 mm x 58 mm x 14.9 mm ebatlarında ve 152 gram ağırlığında kızaklı tasarıma sahip. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini ve fiziksel tuş takımını bir arada toplayan akıllı telefonda, 3.7-inç boyutunda - 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. 

4 GB'lık dahili depolama kapasitesi, microSD kartlar aracılığıyla (32 GB'a kadar) arttırılabilen akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise 8 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda. Bluetooth 3.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve 1430 mAh'lik bataryayla donatılan akıllı telefonun toza, suya dayanıklı yapısı ve deprem için erken uyarı sistemi dikkat çeken özellikler arasında bulunuyor.
Sharp, Aquos Phone SL IS15SH'i, 6 Temmuz'da satışa sunmayı planlıyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
Hem 3.7, hem de kızaklı yapı.Bu şuana kadar android camiasında görülmemiş bir tasarım anlayışı. Ben çok sevdim ve ppi oranı da müthiş. 8 mp kamera da harika. Bu özelliklerde diğer büyük firmalar kaç tane telefon yapmış sormak istiyorum. Bunun daha altındaki segmentte ki telefonların fiyatları ortada. Kesin bu telefon Japonya'da Türk lirasıyla hesaplarsak 200-300 liraya anca gelir. 0
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Lepanto 7 yıl
Aquos ismi sıktı sanki, Sharp'ın her çıkardığı telefonun ilk ismi Aquos oluyor
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xxSpecter 7 yıl
Hem 3.7, hem de kızaklı yapı.Bu şuana kadar android camiasında görülmemiş bir tasarım anlayışı. Ben çok sevdim ve ppi oranı da müthiş. 8 mp kamera da harika. Bu özelliklerde diğer büyük firmalar kaç tane telefon yapmış sormak istiyorum. Bunun daha altındaki segmentte ki telefonların fiyatları ortada. Kesin bu telefon Japonya'da Türk lirasıyla hesaplarsak 200-300 liraya anca gelir.
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