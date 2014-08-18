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Sharp'tan ekran çerçevesi en ince Aquos Crystal akıllı telefonu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,1b
1
100
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp'tan ekran çerçevesi en ince Aquos Crystal akıllı telefonu

Akıllı telefon ön panellerinde ekranın panele oranı sürekli tartışma konusu oluyor ve tüketicilerin çerçevesiz bir ekrana olan talebi sürekli dile getiriliyor. Sharp bu talepleri dikkate alarak dünyanın en ince çerçeveye sahip olduğunu iddia ettiği akıllı telefonunu duyurdu.

Neredeyse çerçevesiz bir ekran sunmayı başaran Aquos Crystal modelinin ekran-ön panel oranı tam olarak bilinmiyor. Zaten listenin en üst sıralarında Sharp'ın önceki nesil Aquos modelleri yer almaktaydı. Global pazara çıkmasa da Sharp'ın akıllı telefonları en ince ekran çerçevesine sahip modeller durumunda.

Yorumlar 4.5 inçlik bir akıllı telefonun boyutlarında olan Aquos Crystal modelinin 5 inçlik 720p ekran sunabildiğini belirtiyor. Bu da ekran-ön panel oranının yaklaşık olarak yüzde 84-85 seviyesine çıktığı tahminlerinin yapılmasına neden oluyor. 

Bu modelde donanım biraz mütevazi tutulmuş. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 1.5GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler mevcut. İkinci versiyon ise amiral gemisi seviyesinde. 

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan bu versiyona Snapdragon 801 yongaseti gücünü veriyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile sistem tamamlanmış. Cihazda ek olarak Harman Kardon teknolojileri taşıyan hoparlörler mevcut. 

Japon Softbank operatörü Aquos Crystal modelini 29 Ağustos tarihinde lanse edecek. ABD'de ise yarın Sprint operatörünün bir etkinliği var. Şimdilik bu iki ülkede bahsekonu lansmanlar sonrasında modelin satışa çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Look-ma-no-bezel-Sharps-Sprint-bound-Aquos-Crystal-gets-featured-in-video-ads_id59472 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Deníz 4 yıl
çok çirkin gözüküyor
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egeli1981 4 yıl

Bu tasarıma çirkin diyebilirsiniz. zevk meselesi

Ama yenilikçi ve başarılı bi tasarım olduğu gerçeğini değiştirmez.

Buraya kadar objektif yorumumdu.

Şimdii, bu tasarıma çirkin diyenlere sesleniyorum, ALLAH AŞKINA gidip Samsung alın. BİTTİ..

Yuh be kardeşim, zevksizlikte nirvana mısınız. ( nirvana : yugoslavyada bir şehir ). BİTTİ..

Saygılarımla.
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DH Misafiri 4 yıl
Tek kelime ile BENZERSİZ...
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axelfoly 4 yıl
sharptan yeni bir efsane daha
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DH Misafiri 5 yıl
Ya biz çok enteresan bir milletiz.Şimdi tabiki zevkler renkler olayı ayrı bir şeyde.Valla adamlar yapmış,farklı bir dizayn teknoloji vs. yanlız beğenmeyen arkadaşların neden bu kadar celallendiğini anlamadım,relax abi.birde resimli anlatım gördüm,karşılaştırma. :)) güldüm resmen.merdi kıpti şecaat arzederken sirkatin söylermiş.yani bilmiyorumda bakış açısımı derler buna da çok enteresan bir şey ya.adamlar m8 htc ile karşılaştırmış,yani bariz bi şekilde htc M8 kütük gibi durmuş bu telefonun yanında.ha birde ıphone olayı var ki ben 5 modelini çok beğeniyorum mesela.ama şu 6 yı çıkarınca yani kimse beğenmediğini söylemiyor.yok bende bi araza var sanırım ama 6 olmamış abi ya 5i büyütselerdi daha iyiydi,birde kuyrukta bekliyorlar almak için.IOS tan attığı mesajla facebookta abd yi boykot ederler o ayrı konu...canım Türkiyem...
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Sah!n 5 yıl
Pie control falan kullanırım ben bunu yav çok hoşuma gitti hatta bayıldım. Özellikle 5.5 inç olanı Türkiye ye bir an önce gelir umarım.
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Golden Gate 5 yıl
Saçma sapan birşey . Çerçevesiz ve tuşsuz telefon yapacaz diye , iyice cıvıdılar.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Tipini begenmedim.
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asdzxcas3507 5 yıl
150 dolar diye gördüm fiyatıni internette gayette uygun telefon sahane
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cococue 5 yıl
bu tasarımı beğenmiyenler gitsin bıraksınlar bu işi .. yıllardır hep aynı tasarımları göre göre kör olmuş durumda olanlar var.. çok şık duruyo . sesin nerden geldiği önemli değil .. ses geliyomu ? sen duyuyomusun ? bitmiştir kıldan yünden şeylere takılmayın
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hastavegenc 5 yıl
Bu telefon Tr de yok mu simdi...
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kartalaraz 5 yıl
teknoloji için büyük bir gelişme...önümüzdeki yıllar bu tarz cihazları göreceğiz..
ben lg g4 bekliyorum....böyle bir şey...
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hastavegenc 5 yıl
camoka5 muthis yazmısın helal olsun Japondan sasmayınız...
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MrKemal17 5 yıl
İnce çerçeveler çok güzel ancak ben simetrik tasarımdan yanayım aşağı ve yukarıdaki boşluklar eşit olmalı.Eğer bu şekilde yapılsaydı tasarım olmamış gibi yorumlar olmazdı muhtemelen.Mühendislik olarak büyük bir gelişme tabi.
Ayrıca telefonu ters çevirmiyorsun konuşurken, kalın olan kısım aşağısı.
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