Sharp'tan ekran çerçevesi en ince Aquos Crystal akıllı telefonu





Akıllı telefon ön panellerinde ekranın panele oranı sürekli tartışma konusu oluyor ve tüketicilerin çerçevesiz bir ekrana olan talebi sürekli dile getiriliyor. Sharp bu talepleri dikkate alarak dünyanın en ince çerçeveye sahip olduğunu iddia ettiği akıllı telefonunu duyurdu.





Neredeyse çerçevesiz bir ekran sunmayı başaran Aquos Crystal modelinin ekran-ön panel oranı tam olarak bilinmiyor. Zaten listenin en üst sıralarında Sharp'ın önceki nesil Aquos modelleri yer almaktaydı. Global pazara çıkmasa da Sharp'ın akıllı telefonları en ince ekran çerçevesine sahip modeller durumunda.





Yorumlar 4.5 inçlik bir akıllı telefonun boyutlarında olan Aquos Crystal modelinin 5 inçlik 720p ekran sunabildiğini belirtiyor. Bu da ekran-ön panel oranının yaklaşık olarak yüzde 84-85 seviyesine çıktığı tahminlerinin yapılmasına neden oluyor.





Bu modelde donanım biraz mütevazi tutulmuş. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 1.5GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza şeklinde özellikler mevcut. İkinci versiyon ise amiral gemisi seviyesinde.





5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan bu versiyona Snapdragon 801 yongaseti gücünü veriyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile sistem tamamlanmış. Cihazda ek olarak Harman Kardon teknolojileri taşıyan hoparlörler mevcut.





Japon Softbank operatörü Aquos Crystal modelini 29 Ağustos tarihinde lanse edecek. ABD'de ise yarın Sprint operatörünün bir etkinliği var. Şimdilik bu iki ülkede bahsekonu lansmanlar sonrasında modelin satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Look-ma-no-bezel-Sharps-Sprint-bound-Aquos-Crystal-gets-featured-in-video-ads_id59472