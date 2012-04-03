Sharp'tan farklı tasarıma ve kullanıcı arayüzüne sahip akıllı telefon: SH-06D NERV

Ağırlıklı olarak Uzakdoğu ülkelerindeki teknoloji meraklılarıyla akıllı telefonlarını buluşturan Sharp, bu sefer farklı tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan bir modeliyle karşımıza çıktı. Sharp'ın SH-06D NERV olarak isimlendirdiği akıllı telefon ile ünlü Japon animesi Evangelion hayranları hedef alınmış.

Gerek tasarımıyla gerek sahip olduğu kullanıcı arayüzüyle dikkatleri üzerinde toplayan SH-06D NERV, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 Gingerbread ile donatılmış durumda. Firma akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde dokunmatik 3D ekrana yer vermiş.

Sharp SH-06D NERV, tahmin edileceği üzere limitli sayıda üretilmiş ve akıllı telefonun yalnızca Japonya'da satışa sunulacağı belirtiliyor.

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