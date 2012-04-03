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Sharp'tan farklı tasarıma ve kullanıcı arayüzüne sahip akıllı telefon: SH-06D NERV

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16b
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31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sharp'tan farklı tasarıma ve kullanıcı arayüzüne sahip akıllı telefon: SH-06D NERV
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Ağırlıklı olarak Uzakdoğu ülkelerindeki teknoloji meraklılarıyla akıllı telefonlarını buluşturan Sharp, bu sefer farklı tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan bir modeliyle karşımıza çıktı. Sharp'ın SH-06D NERV olarak isimlendirdiği akıllı telefon ile ünlü Japon animesi Evangelion hayranları hedef alınmış.
Gerek tasarımıyla gerek sahip olduğu kullanıcı arayüzüyle dikkatleri üzerinde toplayan SH-06D NERV, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 Gingerbread ile donatılmış durumda. Firma akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde dokunmatik 3D ekrana yer vermiş.
Sharp SH-06D NERV, tahmin edileceği üzere limitli sayıda üretilmiş ve akıllı telefonun yalnızca Japonya'da satışa sunulacağı belirtiliyor. 
Sharp'tan farklı tasarıma ve kullanıcı arayüzüne sahip akıllı telefon: SH-06D NERV
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http://neweva.blog103.fc2.com/blog-entry-1492.html Yorum Yaz
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people66 7 yıl en beğenilen
alın size harbi harbi android telefon...
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CheKirqe 7 yıl
androidde deneyimlemedim hiç opera ama şuan kullandığım hali hazırda c3te 6-7 tab açıyorum operada banamısın demiyor (şuan 5 tane açık mesela) :)
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nedensiz07 7 yıl
çılgınca :D
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redoano 7 yıl
Bu ney?
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lazloo 7 yıl
Cok guzel olmus arayuzu. Sgs 2 ye poer ederler insallah.
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Python 7 yıl
Ram nedir öyle yahu ? işletim sistemi zaten bir kısmını yiyor,kullanılabilir alan kalıyor 250 300 mb arkada müzik aç,tarayıcıda 4-5 sekme aç hop doldu,uygulamada açsan üstüne kasım kasım kasacak aleti,cihazın tasarım güzel olmuş arayüzüde keza öyle
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nedensiz07 7 yıl
zoru sevenler için birebir
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Tr@mmler 7 yıl
Oyun temalı modeller gelse çok güzel olurdu aslında. Half-Life, BF, Red Alert vs. gibi. Sony GoW temalı, Windows Halo yada Geow gibi arayüz ve tasarıma sahip telefonlar üretse çok hoş olurdu. Hem piyasada değişiklik görmüş olurduk. Beliki ilerleyen dönemlerden görmek mümkün olabilir.
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aziz77 7 yıl
bu ne yav.
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haymatloshan 7 yıl
Tasarımı çok değişik olmuş,beğendim.Arayüz bu olacak ise karışık gözüküyor.
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Farwynd 7 yıl
Arayüz gerçekten iyi. Millet böyle arayüz yapmak için bir sürü uygulama yüklüyor fakat düşünsenize stok olarak geldiğini...
Çok iyi.
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napolyon94 7 yıl
tasarım harikla
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