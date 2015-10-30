Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ShatterShield Nedir? Ne kadar dayanıklı?

Akıllı telefon üreticileri ekranlarını darbelerden korumak için çeşitli çözümler arıyor. Gorilla Glass ve safir ekran yanında Motorola'nın ShatterShield teknolojisi ses getirecek gibi görünüyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ShatterShield Nedir? Ne kadar dayanıklı?

Günümüzde akıllı telefonların en önemli parçası kuşkusuz dokunmatik ekranları. Darbe sonucu kasada oluşan ezikler veya çizikler bir yere kadar tolere edilebiliyor ancak dokunmatik ekranda oluşan hasar cihazı kullanım dışı bırakacak kadar ciddi olabiliyor. Ekran konusunda bugüne kadar Gorilla Glass veya safir ekran gibi kısmen koruyucu tedbirler görmüştük anca Motorola DROID Turbo 2 modelindeki ShatterShield teknolojisi çıtayı yukarı taşıyor. 
Gorilla Glass ve safir ekran kaplamaları daha çok çizilmelere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Belirli bir mesafeden ekran üzeri düşüşler olduğunda iddialı Gorilla Glass 4 kaplaması bile cihazı kurtarmaya yetmiyor. Bu bakımdan üreticiler genelde kullanıcıdan kaynaklı ekran kırılmalarına garanti vermiyor. Motorola ise ShatterShield için 4 yıl garanti sunarak bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. 
ShatterShield teknolojisi düşmelere karşı dayanıklılığın yanısıra ekranın hasar görme ihtimaline karşı dokunmatik özelliklerin devre dışı kalmamasını da sağlıyor. Bu amaçla ShatterShield teknolojisi 5 farklı katmandan oluşuyor ve her bir katmanın kendisine has özelliği bulunuyor. 
Teknolojinin en alt kısmında alüminyum bir kasa bulunuyor ve istiflenecek 4 adet katmanı bir arada tutmayı amaçlıyor. Onun üzerinde esnek AMOLED ekran var. Darbeyi absorbe etmek için esnemek zorunda olan bu AMOLED ekranın kullanıcıya yansıyan bir esnekliği yok. 

AMOLED ekranın üzerinde çift dokunmatik kontrolcüsü olan bir panel yer alıyor. Herhangi bir darbe esnasında ilk dokunmatik kontrolcü hasar alırsa işlemlerin aksamaması adına ikinci dokunmatik kontrolcü devreye giriyor ve tüm yükü üstleniyor.  Asıl kırılmazlığı sağlayan katman dokunmatik panelin üzerinde bulunuyor. Şeffaf olan bu katman son derece dayanıklı. En üste ise çizilmelere karşı dayanıklılık sağlayan katman yerleştirilmiş. 

CNN cihazın dayanıklılığını görme adına aşırı uçlarda testler gerçekleştirmiş. Örneğin ekranın üzerinden atlar ve bisikletler geçmiş veya asfalt üzerine yüzüstü atılmış. Bu kadar darbeye rağmen ekranda çizikler oluşurken, dokunmatik özellikleri kesintiye uğramamış ancak çizikler nedeniyle görüş tecrübesi biraz azalmış.

Elbette gündelik kullanımda bu kadar ağır koşullarda düşmeler yaşanmayacaktır. Bu bakımdan Motorola'nın garanti verdiği gibi ekranın uzun süre kırılmalara karşı dayanıklılık sunması muhtemel. Patenti Motorola'ya ait olan bu teknoloji yeni bir dönemin de kapısını aralayacak gibi duruyor. Firma lisanslama işine girerse farklı markalarda da ShatterShield teknolojisini görebiliriz. Teknolojinin tek bir dezavantajı kasanın kalınlığını artırması olarak öne çıkıyor. 

http://www.motorola.com/us/Moto-Shattershield/moto-shattershield.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Orion10 4 yıl
Valla arkadaş telefon dediğin kalın olur... Hayır Alıyoruz işte inceymiş diye sonra yok kılıf yok darbelera karşı jelatin yok flip cover oluyor sana kapkalın telefon o yüzden bu telefon gayet iyi keşke gelse çünkü Motorola Moto G1. Gen kullanmaktan sıkıldım gelsinki yeni telefonlarını alalım motorolanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
bizim türkler kırar abi :D...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
"Patenti Motorola'ya ait olan bu teknoloji"
Lenovo yani değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goksenin10 4 yıl
Fiyata ne kadar yansıtacaklar önemli olan o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
rekabet güzeldir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
köfteciŞakir 4 yıl
Bu kadar fazla fark vermeye gerek yok.Bir temperli cam bir de kapaklı mıknatıs kılıf 30 liraya full naylon teknolojisi bitti gitti:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Motorola çok kaliteli telefonlar üretiyo,şu droid 2 gelsede piyasa şenlense.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Geçenler de Samsung'un da kendi ekran camını üreteceği yönünde bir haber görmüştüm. Firmalar bu konuya eğilmeye başlamış anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 4 yıl
Şimdilik darbelere karşı geliştirilince çiziklere karşı da olabilir sorun değil. Güzel bir gelişme en azından rekabet olacak bu hem fiyata hem kaliteye yansıyacak...
Hem telefon al hem dayanıklı ekran koruyucu al derdinden de kurtulmuş oluruz sonunda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 yıl
para?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3988 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
motorola, motorola shattershield ve
4 etiket daha shattershield Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Geleneksel" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Microsoft Surface Book ön inceleme videosu "İşte merak edilen tüm detaylar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim