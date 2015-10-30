ShatterShield Nedir? Ne kadar dayanıklı?

Günümüzde akıllı telefonların en önemli parçası kuşkusuz dokunmatik ekranları. Darbe sonucu kasada oluşan ezikler veya çizikler bir yere kadar tolere edilebiliyor ancak dokunmatik ekranda oluşan hasar cihazı kullanım dışı bırakacak kadar ciddi olabiliyor. Ekran konusunda bugüne kadar Gorilla Glass veya safir ekran gibi kısmen koruyucu tedbirler görmüştük anca Motorola DROID Turbo 2 modelindeki ShatterShield teknolojisi çıtayı yukarı taşıyor.

Gorilla Glass ve safir ekran kaplamaları daha çok çizilmelere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Belirli bir mesafeden ekran üzeri düşüşler olduğunda iddialı Gorilla Glass 4 kaplaması bile cihazı kurtarmaya yetmiyor. Bu bakımdan üreticiler genelde kullanıcıdan kaynaklı ekran kırılmalarına garanti vermiyor. Motorola ise ShatterShield için 4 yıl garanti sunarak bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösterdi.

ShatterShield teknolojisi düşmelere karşı dayanıklılığın yanısıra ekranın hasar görme ihtimaline karşı dokunmatik özelliklerin devre dışı kalmamasını da sağlıyor. Bu amaçla ShatterShield teknolojisi 5 farklı katmandan oluşuyor ve her bir katmanın kendisine has özelliği bulunuyor.

Teknolojinin en alt kısmında alüminyum bir kasa bulunuyor ve istiflenecek 4 adet katmanı bir arada tutmayı amaçlıyor. Onun üzerinde esnek AMOLED ekran var. Darbeyi absorbe etmek için esnemek zorunda olan bu AMOLED ekranın kullanıcıya yansıyan bir esnekliği yok.





AMOLED ekranın üzerinde çift dokunmatik kontrolcüsü olan bir panel yer alıyor. Herhangi bir darbe esnasında ilk dokunmatik kontrolcü hasar alırsa işlemlerin aksamaması adına ikinci dokunmatik kontrolcü devreye giriyor ve tüm yükü üstleniyor. Asıl kırılmazlığı sağlayan katman dokunmatik panelin üzerinde bulunuyor. Şeffaf olan bu katman son derece dayanıklı. En üste ise çizilmelere karşı dayanıklılık sağlayan katman yerleştirilmiş.





CNN cihazın dayanıklılığını görme adına aşırı uçlarda testler gerçekleştirmiş. Örneğin ekranın üzerinden atlar ve bisikletler geçmiş veya asfalt üzerine yüzüstü atılmış. Bu kadar darbeye rağmen ekranda çizikler oluşurken, dokunmatik özellikleri kesintiye uğramamış ancak çizikler nedeniyle görüş tecrübesi biraz azalmış.





Elbette gündelik kullanımda bu kadar ağır koşullarda düşmeler yaşanmayacaktır. Bu bakımdan Motorola'nın garanti verdiği gibi ekranın uzun süre kırılmalara karşı dayanıklılık sunması muhtemel. Patenti Motorola'ya ait olan bu teknoloji yeni bir dönemin de kapısını aralayacak gibi duruyor. Firma lisanslama işine girerse farklı markalarda da ShatterShield teknolojisini görebiliriz. Teknolojinin tek bir dezavantajı kasanın kalınlığını artırması olarak öne çıkıyor.

http://www.motorola.com/us/Moto-Shattershield/moto-shattershield.html