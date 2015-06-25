Shazam, Windows Phone platformunda güncellendi

Bütün ana platformda aktif olarak yer alan popüler müzik bulma uygulaması Shazam, Windows Phone platformunda yeni özelliklerle 4.4 sürümüne güncellendi.

Ortamda çalan müziklerin ufak bir parçasını dinleyerek belirleyebilen ve kişilere bu müzikler için farklı satın alma seçenekleri sunan Shazam, Windows Phone için yayınlanan yeni sürümüyle genel kullanımı olumsuz yönde etkileyen hatalardan kurtuluyor ve YouTube'un yeni versiyonuna yapılan güncelleme ile video sayfası eskisinden çok daha iyi hale getiriliyor.

Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise haber akışı ile trend olan videoları, röportajları ve diğer ilginç içerikleri gözler önüne seriyor. Ayrıca artık arkadaşların aradığı müzikleri gösterebilen Windows Phone için Shazam, son olaraksa Facebook hesabıyla giriş yapılabilen "Shazam.com" üzerinden aranan parça geçmişini yedekleyebiliyor.

Shazam'ın Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/shazam-app-windows-phone-adds-news-feed-history-backup-feature-and-more