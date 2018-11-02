Shazam aramaları Instagram hikayelerde görünecek

Bir süre önce Apple çatısı altına katılan Shazam platformu Instagram ile önemli bir ortaklık yapıyor. Artık Shazam içerisinde yaptığınız aramanın sonucunu doğrudan Instagram hikayelerde paylaşabileceksiniz.
Önemli etkileşim
Paylaşım için her iki uygulamanın da kurulu olması gerekiyor. Shazam uygulamasında şarkı keşfi yaptıktan sonra Instagram hikayelerde paylaşmanız için yeni bir tuş geliyor. Bu tuşa basarak doğrudan hikayelere şarkınızı aktarabiliyorsunuz.Ayrıca Bkz. "Apple üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı: İşte detaylar!"
Instagram takipçileriniz hikâyeyi izlerken Shazam’da Gör seçeneğine tıklayarak şarkının sayfasına gidebiliyor. Böylece her iki platform için de etkileşimi arttıracak bir birliktelik ortaya çıkmış oluyor.
Instagram hikayelere paylaşım özelliği Shazam iOS uygulamasına güncelleme olarak gelmeye başladı. Android uygulamasına ise yıl sonuna kadar entegre edileceği ifade ediliyor.
https://www.phonearena.com/news/Share-Shazams-Instagram-Stories_id110654 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siriye sormakta bir şeçenek tabii. Siri'nin artısı uzaktan kontrol etmek. Yakından kontrol edince ha widgete tıklamışsın ha başka bir yere. Apple kalabalık yapan şeyleri pek sevmez ama Siri'ye Shazam butonu eklenirse güzel olabilirdi.