Shazam aramaları Instagram hikayelerde görünecek

Bir süre önce Apple çatısı altına katılan Shazam platformu Instagram ile önemli bir ortaklık yapıyor. Artık Shazam içerisinde yaptığınız aramanın sonucunu doğrudan Instagram hikayelerde paylaşabileceksiniz.

Önemli etkileşim

Paylaşım için her iki uygulamanın da kurulu olması gerekiyor. Shazam uygulamasında şarkı keşfi yaptıktan sonra Instagram hikayelerde paylaşmanız için yeni bir tuş geliyor. Bu tuşa basarak doğrudan hikayelere şarkınızı aktarabiliyorsunuz.

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Instagram takipçileriniz hikâyeyi izlerken Shazam’da Gör seçeneğine tıklayarak şarkının sayfasına gidebiliyor. Böylece her iki platform için de etkileşimi arttıracak bir birliktelik ortaya çıkmış oluyor.

Instagram hikayelere paylaşım özelliği Shazam iOS uygulamasına güncelleme olarak gelmeye başladı. Android uygulamasına ise yıl sonuna kadar entegre edileceği ifade ediliyor.