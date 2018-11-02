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Shazam aramaları Instagram hikayelerde görünecek

Artık Shazam üzerinde keşfettiğiniz bir şarkıyı doğrudan Instagram hikayelerinde paylaşabileceksiniz. Keşif ekranında bundan böyle Hikayelerde Paylaş tuşu bulunacak.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Apple çatısı altına katılan Shazam platformu Instagram ile önemli bir ortaklık yapıyor. Artık Shazam içerisinde yaptığınız aramanın sonucunu doğrudan Instagram hikayelerde paylaşabileceksiniz.

Önemli etkileşim

Paylaşım için her iki uygulamanın da kurulu olması gerekiyor. Shazam uygulamasında şarkı keşfi yaptıktan sonra Instagram hikayelerde paylaşmanız için yeni bir tuş geliyor. Bu tuşa basarak doğrudan hikayelere şarkınızı aktarabiliyorsunuz.

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Instagram takipçileriniz hikâyeyi izlerken Shazam’da Gör seçeneğine tıklayarak şarkının sayfasına gidebiliyor. Böylece her iki platform için de etkileşimi arttıracak bir birliktelik ortaya çıkmış oluyor.

Instagram hikayelere paylaşım özelliği Shazam iOS uygulamasına güncelleme olarak gelmeye başladı. Android uygulamasına ise yıl sonuna kadar entegre edileceği ifade ediliyor.

Shazam: Android II iOS
 

https://www.phonearena.com/news/Share-Shazams-Instagram-Stories_id110654 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
korayalttantire 6 ay
Ben bu Shazam'i oldum olasi anlamadim. Sarki duyacaksin da, aklina Shazam gelecek de, telefonunu eline alacaksin da, uygulamayi acacaksin mavi dugmeye basacaksin da oooo. Birkac kere deneyeyim dedim sarki bitti ben acana kadar. Teknoloji guzel, ama pratikte basarili olmasi icin tek tusla erisilebilir olmali.
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Titanyum Adayı 6 ay korayalttantire
Siri'ye ne çalıyor derseniz dinleyip hemen söylüyor cevabı uygulamayla uğraşmaya gerek yok. Shazam altyapısı ile çalışıyor. iOS'da oldukça hızlı kullanılıyor en azından.
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esmerbuyucu 6 ay korayalttantire
iPhone'da Shazam'ın widgetiyle 10 saniyede ulaşıyorum. Tabii kilitli ekranda çalışmadığı için telefonun kilidini açmakta gerekiyor 🙂
Siriye sormakta bir şeçenek tabii. Siri'nin artısı uzaktan kontrol etmek. Yakından kontrol edince ha widgete tıklamışsın ha başka bir yere. Apple kalabalık yapan şeyleri pek sevmez ama Siri'ye Shazam butonu eklenirse güzel olabilirdi.
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