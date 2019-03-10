Shazam! filminin ilk yorumları beklenenden daha iyi

DC sinematik evreninin bu yılki ilk ve tek filmi olan Shazam!, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Zachary Levi'nin başrolünde yer aldığı film için meraklı bekleyiş sürerken ABD'de bir grup sinema eleştirmeni geçtiğimiz günlerde filmi önceden izleme şansı yakaladı. Özel gösterime katılan eleştirmenler ilk yorumlarını da sosyal medya üzerinden paylaştı.



Gelen ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda Shazam!'ın inanılmaz olumlu tepkilerle karşılandığını görüyoruz. Eleştirmenler filmin başından sonuna kadar çok eğlenceli bir deneyim sunduğunu söylüyor. Shazam!, özellikle de komedi tarafıyla hemen herkesi etkilemeyi başarmış. Yorumlarda ayrıca Shazam!'ın genel yapısı itibarıyla Big ve Home Alone gibi aile filmlerine benzediği belirtiliyor.





İlk yorumlarda Shazam'ın The Dark Knight sonrasında çekilmiş en iyi DC filmi olduğunu söyleyenler dahi var. Bakalım genel izleyicinin film hakkındaki yorumları nasıl olacak.



Shazam!, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.































DC sinematik evreni bildiğiniz gibi art arda gelen Suicide Squad, Batman v Superman ve Justice League gibi filmlerle eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. Son zamanlarda ise Wonder Woman ve Aquaman ile birlikte bu konuda biraz düzelmelerin olduğunu gördük. Shazam! filmi de Warner Bros için yeni bir başarı olacakmış gibi görünüyor.İlk yorumlarda Shazam'ınolduğunu söyleyenler dahi var. Bakalım genel izleyicinin film hakkındaki yorumları nasıl olacak.Shazam!, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.