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Shazam! filminin ilk yorumları beklenenden daha iyi

Shazam!'ın ABD'deki özel gösterimine katılan sinema eleştirmenleri, film hakkındaki ilk yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Filmin ilk yorumları beklenenden daha olumlu.
2 ay
5,5b
2
11
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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DC sinematik evreninin bu yılki ilk ve tek filmi olan Shazam!, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Zachary Levi'nin başrolünde yer aldığı film için meraklı bekleyiş sürerken ABD'de bir grup sinema eleştirmeni geçtiğimiz günlerde filmi önceden izleme şansı yakaladı. Özel gösterime katılan eleştirmenler ilk yorumlarını da sosyal medya üzerinden paylaştı.

Gelen ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda Shazam!'ın inanılmaz olumlu tepkilerle karşılandığını görüyoruz. Eleştirmenler filmin başından sonuna kadar çok eğlenceli bir deneyim sunduğunu söylüyor. Shazam!, özellikle de komedi tarafıyla hemen herkesi etkilemeyi başarmış. Yorumlarda ayrıca Shazam!'ın genel yapısı itibarıyla Big ve Home Alone gibi aile filmlerine benzediği belirtiliyor.
DC sinematik evreni bildiğiniz gibi art arda gelen Suicide Squad, Batman v Superman ve Justice League gibi filmlerle eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. Son zamanlarda ise Wonder Woman ve Aquaman ile birlikte bu konuda biraz düzelmelerin olduğunu gördük. Shazam! filmi de Warner Bros için yeni bir başarı olacakmış gibi görünüyor.

İlk yorumlarda Shazam'ın The Dark Knight sonrasında çekilmiş en iyi DC filmi olduğunu söyleyenler dahi var. Bakalım genel izleyicinin film hakkındaki yorumları nasıl olacak.

Shazam!, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.















 

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WB 2 ay en beğenilen
Captain marvel husranindan sonra belki bu iyi gelir..
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m4n4q4 2 ay
chuck bartowski için izlenir :P
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Ezkici 2 ay
Ben hala çok beğenmiyorum izlememe rağmen, nasıl en iyilerden seçilmiş bilemiyorum
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alemburda34 2 ay
Zachary Levi hatrına izlerim.
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ElektronikPrenses 2 ay yeni yorumcu
Bence olmamış. Esprilerin kailtesi düsük geldi bana trailerda.
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xgny58x 2 ay ElektronikPrenses
Helal olsun trailer'dan filmi çözmüşsün.
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Ohol Oula 2 ay
Sound Cloud filmi falan da çeksinler.
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The Balance 2 ay
Aquaman ile biraz "Marvel" stili bir film anlayışına geçtiler o espritüel hava vardı hatta bazı yerlerde acayip sırıttı ama çok güzel yedirmişlerdi. Fakat Marvel'ın çoğu filminden daha iyi yaptılar. Umarım bu çizgide gitmeye devam ederler. Avengers'a yetişelim diye ortam hazırlamadan direk Justice League ve BvS e girişip işi mahvetmişlerdi.
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MrKattchup 2 ay
Dc baktı süper kahraman filmi yapamıyor komedi türünden yürür artık.
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WB 2 ay en beğenilen
Captain marvel husranindan sonra belki bu iyi gelir..
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kreat 2 ay WB
WB
Captain marvel husranindan sonra belki bu iyi gelir..

Aynen, film vasattı.
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Rachsuchtig 2 ay WB
WB
Captain marvel husranindan sonra belki bu iyi gelir..

Captain Marvelden aslında gayet iyiydi. Filmden ötürü oyuncunun feminaziligi filme gölge düşürdü
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film, sinema ve
5 etiket daha dc sinematik evreni shazam! Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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