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Shazam! filminin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak olan Shazam! filminin ikinci uzun fragmanı da nihayet yayınlandı. Yeni görüntülerde filmle ilgili birçok detaya yer verilmiş.
2 ay
5,3b
1
13
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni filmi Shazam! için artık geri sayım resmen başladı. Yapımcı stüdyo Warner Bros, filmin vizyon tarihine artık yalnızca bir ay gibi çok az bir süre kalmışken bugün ikinci fragmanı da nihayet paylaştı. Yeni fragmanda film yine aksiyon ve mizahi yönüyle dikkat çekiyor.


Yeni fragmanda Mark Strong tarafından canlandırılan Doktor Sivana karakterini ilk kez detaylı bir şekilde görme fırsatı elde ediyoruz. Dr. Sivana, DC çizgi romanlarında Shazam!'ın en büyük düşmanlarından birisiydi. Çılgın bir bilim insanı olan Sivana'nın fragmandaki görüntülerinde Shazam! kadar güçlü olduğunu ve uçma kabiliyetine sahip olduğunu görüyoruz.

DC sinematik evreninin diğer filmlerine oranla çok daha renkli bir atmosfere sahip olduğu görülen Shazam!, büyülü bir söz söyleyerek çok güçlü bir süperkahramana dönüşebilen genç Billy Batson'ın hikayesini anlatıyor.

Shazam! filminin yönetmenlik koltuğunda David F. Sandberg oturuyor. Sandberg; Lights Out ve Annabelle gibi korku filmleriyle ismini duyurmayı başarmıştı. Shazam'ın başarollerinde ise Zachary Levi, Mark Strong ve Teresa Palmer gibi isimler bulunuyor.

Shazam!, 5 Nisan 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
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EagleTibet 2 ay en beğenilen
Kostüm çok yapay duruyor zaten balon gibi daha kaslı dursun diye şişirmişler aşırı itici geliyor. Tabi beğenenler de olabilir ama sırf bu basit sebepten ısınamadım filme
Kostüm çok yapay duruyor zaten balon gibi daha kaslı dursun diye şişirmişler aşırı itici geliyor. Tabi beğenenler de olabilir ama sırf bu basit sebepten ısınama...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 ay
bu filmde zekimüren nerde...??? o da bizi görecekmi...???
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Mugetsuga 2 ay
Captain Marvel'ı beğenen olmamış mı yahu
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scorpion20 2 ay
DH'da beğenen olmamış
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TetraYazilim 2 ay
çok sarmadı
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Whisper 2 ay
nerde o eski filmler
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Periah 2 ay
Sinema git gide ölüyor mu...
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grafman09 2 ay
Eğlenceli bir filme benziyor.. Cizgi romanlardan biliriz,, izlenir..
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megaprince 2 ay
Tutmaz bu film
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kraix 2 ay
Süperman vardı buna ne gerek var.
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Sliskelion 2 ay
Kim bekliyordu ?
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canguler917 2 ay Sliskelion
bekleyeni var. sen beklemiyorsun diye bekleyeni yok değil
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