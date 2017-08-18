Shazam karakteri de beyazperdeye uyarlanıyor

Son yıllarda sinema dünyası adeta süper kahraman istilasına uğramış durumda. Gerek DC Comics’den olsun gerekse Marvel’dan olsun yılda bir kaç tane süper kahraman filmi görür olduk. Elde edilen önemli hasılat rakamları da bu alanda yatırımların artmasına neden oluyor. Böylece yeni karakterler de sinemada hayat buluyor.

Yeni karakter

Gelen bilgilere göre DC Comics evreninin önemli karakterlerinden Shazam da beyazperdeye geliyor. Aslında geçtiğimiz aylarda bazı iddialar gündeme gelmişti ancak bu kez yönetmen David F. Sandberg resmi açıklamayı yaptı.

Shazam süper kahramanı en az Superman kadar eski. 1940 yılında Bill Parker ve C. C. Beck tarafından yaratıldı. Normal bir insan olan Billy Batson, Shazam diye bağırdığında tepesine bir yıldırım iniyor ve süper kahramana dönüşüyor. Bu güçler kendisine Shazam adını taşıyan bir büyücü tarafından veriliyor.

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Shazam için senaryo hazır durumda ve gelecek yıl itibariyle çekimlerin başlaması bekleniyor. Shazam için belirlenen tarih Nisan 2019. Henüz ana karakteri kimin oynayacağı açıklanmış değil ancak Shazam’ın diğer DC filmlerine göre biraz daha vurdumduymaz bir karakter sergileyeceği ifade ediliyor.

Shazam’ın baş düşmanı Black Adam’ın Dwayne Johnson tarafından canlandırılacağı açıklanmıştı ancak Black Adam bu filmde değil kendisini anlatan sonraki bir filmde karşımıza çıkacak.