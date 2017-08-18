Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Shazam karakteri de beyazperdeye uyarlanıyor

DC Comics’in en az Superman kadar eski olan süper kahramanı Shazam sinemaya uyarlanıyor. Senaryosu hazırlanan filmin gelecek yıl çekimlere başlayacağı açıklandı.
1 yıl
2,4b
1
5
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son yıllarda sinema dünyası adeta süper kahraman istilasına uğramış durumda. Gerek DC Comics’den olsun gerekse Marvel’dan olsun yılda bir kaç tane süper kahraman filmi görür olduk. Elde edilen önemli hasılat rakamları da bu alanda yatırımların artmasına neden oluyor. Böylece yeni karakterler de sinemada hayat buluyor.

Yeni karakter

Gelen bilgilere göre DC Comics evreninin önemli karakterlerinden Shazam da beyazperdeye geliyor. Aslında geçtiğimiz aylarda bazı iddialar gündeme gelmişti ancak bu kez yönetmen David F. Sandberg resmi açıklamayı yaptı.

Shazam süper kahramanı en az Superman kadar eski. 1940 yılında Bill Parker ve C. C. Beck tarafından yaratıldı. Normal bir insan olan Billy Batson, Shazam diye bağırdığında tepesine bir yıldırım iniyor ve süper kahramana dönüşüyor. Bu güçler kendisine Shazam adını taşıyan bir büyücü tarafından veriliyor.

Ayrıca Bkz. "YouTube izlenme sayıları artık gerçek zamanlı oluyor"

Shazam için senaryo hazır durumda ve gelecek yıl itibariyle çekimlerin başlaması bekleniyor. Shazam için belirlenen tarih Nisan 2019. Henüz ana karakteri kimin oynayacağı açıklanmış değil ancak Shazam’ın diğer DC filmlerine göre biraz daha vurdumduymaz bir karakter sergileyeceği ifade ediliyor.

Shazam’ın baş düşmanı Black Adam’ın Dwayne Johnson tarafından canlandırılacağı açıklanmıştı ancak Black Adam bu filmde değil kendisini anlatan sonraki bir filmde karşımıza çıkacak. 

 

http://www.cbr.com/shazam-next-dc-movie/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 1 yıl
elba oynarsa izlerim adam oynuyor Luther de efsaneydi ancak kıyafeti değişse artık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 1 yıl
The Flash'a benzettim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
asıl bu karakter :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozancn 1 yıl
shazam hikaye asıl karakter bu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Aquaman'i esmer yaptılar... Bunu da Idris Elba oynasın tam olsun :/
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Netflix önümüzdeki yıl dizi ve filmlere 7 milyar dolar harcayacak 1 yıl 2si1 "Tenhalarda" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Core i7-8700K selefinden %11 daha hızlı olacak 1 yıl Google, görsellerdeki sembolleri kaldıran bir yöntem geliştirdi 1 yıl Üretilen son Dodge Viper banttan indirildi 1 yıl Yapay zeka gerçekçi oyun dünyaları yaratabilir 1 yıl Samsung Galaxy Note 9 siz alkollüyken Uber’i arayabilir 1 yıl iOS platformunda Touch ID iptal etme dönemi başlıyor 1 yıl PS4 sistem yazılımının 5.0 Beta sürümü yayınlandı 1 yıl 4.4 kilometre çapındaki dev asteroit Dünya'yı teğet geçecek 1 yıl TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması 1 yıl Nokia 9 için ilk işaret geldi 1 yıl Modern araçların güvenlik sistemlerine müdahale edilebilecek hayati bir açık bulundu 1 yıl Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek 1 yıl AMD’nin yeni sürücüsü madencileri sevindirecek: İşte test sonuçları! 1 yıl Hyundai, uzun menzilli premium bir elektrikli otomobil geliştiriyor 1 yıl Google, yapay zeka işleme uzmanı AIMatter’i satın aldı 1 yıl BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı 1 yıl MediaTek 29 Ağustos'ta Helio P23 ve P30'u duyuracak 1 yıl McDonald's'ın tanıtım mailinde iPhone 8 görseli 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Shazam karakteri de beyazperdeye uyarlanıyor Sonraki Facebook kamerasından artık GIF paylaşmak mümkün 1 yıl Google Search Lite geliyor 1 yıl Obi-Wan Kenobi filmi için hazırlıklara başlandı 1 yıl Google Haritalar'a Soru-Cevap özelliği eklendi 1 yıl LG V30, tanıtımına günler kala kendini gösterdi 1 yıl Başbakan'ın Türkçe ile ilgili uyarısı sonrası ilk öneri: CD yerine yoğun teker 1 yıl Yeni geliştirilen ilaçla yan etkiler ortadan kalkabilir 1 yıl Nikola Motor üstün özelliklere sahip elektrikli UTV'sini duyurdu 1 yıl HyperX'ten iki yeni mekanik klavye 1 yıl Elon Musk’un yapay zekası Dota 2’de fırtına estiriyor 1 yıl Trump tweet attı, Amazon hisseleri çakıldı 1 yıl Ford, geleceğin otonom araçları için sökülebilir direksiyon ve pedalların patentini aldı 1 yıl Samsung taşınabilir SSD T5 tanıtıldı 1 yıl Toyota, bir çeşit görünmezlik cihazının patentini aldı 1 yıl Çin üretimde robotlaşma konusunda rekora koşuyor 1 yıl Almanya yaşanan skandallar sonrası benzin ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor 1 yıl HBO'nun bu defa sosyal medya hesapları hacklendi 1 yıl TOBB Açıkladı: Türkiye, e-ticarette Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi 1 yıl Hepsi Asus hepsi çift kameralı 1 yıl Samsung Galaxy S8 deneyimim | Alır mıydım? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim