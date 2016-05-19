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Shell, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine yatırım yapacak

Shell, bünyesinde bulunan farklı departmanların birleştirilmesiyle oluşturduğu yeni departmanla birlikte, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izi alanlarına yatırım yapacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Shell, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine yatırım yapacak
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Kısaca Shell olarak bilinen, resmi adı Royal Dutch Shell olan petrol ve gaz ürünleri devi haberlere göre bünyesinde yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine sahip enerji alanlarına yatırım yapacak yeni bir departman açtı.
Haberlerde yer alan raporlara ve Shell’in yayınladığı yeni bir rapora göre petrol ve gaz ürünleri devi Shell, halihazırda bünyesinde barındırdığı hidrojen, biyoyakıtlar ve elektrik faaliyetleri departmanlarını yeni bir çatı altında birleştirecek. Hatta şirket bununla da kalmayarak yeni departmanını ileride adım atacağı yeni sektörler için bir üs olarak kullanacak.
Shell, "şirketin enerji sektöründeki değişimlere karşı nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin" sıkça sorulan sorulara, yayınladığı "Shell: Enerji değişimi ve portfolyo esnekliği" raporuyla yanıt verdi. Shell’in yönetim kurulu başkanı Ben van Beuden raporun giriş yazısında "Shell’in 100 yılın üzerindeki geçmişine bakıldığında iş modellerini değişen trendlere adapte etmede ve karlı büyüme sağlamada temiz bir sicili olduğunu” vurguluyor. Van Beuden ayrıca "Shell için önümüzdeki on yıllar boyunca kar getirmeye devam edecek bir petrol ve gaz sektörü olduğunu, bu sektörlerin ticari başarılarının da düşük karbon izi sistemine başarılı olarak geçmede şirkete yarar sağlayacağını" söyleyerek şirketin günümüz enerji sektörünün trendlerine bakışını özetliyor.
Shell’in "Yeni Enerjiler" departmanı, açık bir şekilde ticari değer görülen alanlarda fırsat aramaya devam edecek. Ayrıca yeni departman birçok yeni alanda da yeni çözümler sunmaya çalışacak: ulaşım için biyoyakıtlar ve hidrojen gibi yeni yakıt türleri; rüzgar ve güneş enerjilerinin bir arada kullanıldığı entegre enerji sistemleri; enerji sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve özerkleştirilmesi yoluyla müşterileri yeni enerji iş modelleriyle bağlamak; bunlardan birkaçı.
Shell yeni iş alanına halihazırda 1,7 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Ayrıca şirket şu anda yıllık 200 milyon dolarını yukarıda örnekleri verilen yeni alanlarda keşif yapmak ve bu alanları geliştirmek için harcıyor. Shell özel olarak biyoyakıtlara, hidrojene, rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapıyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/18/shell-creates-new-energies-division-invest-renewables-low-carbon-power/ Yorum Yaz
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Doom II 3 yıl en beğenilen neutumn
Medya nükleer enerijnin çok tehlikeli olduğu yönünde bir algı yaratmış durumda, bu güne kadar yüzlerce santral kurulduğu halde bir elin parmağını geçmeyecek bir takım olaylar yaşandı bunları çoğu büyük ihmaller sonucu, hepimizin bildiği çernobil olayı ise bir deney sonucu meydana geldi yani dediğiniz gibi bu santraller birer saatli bomba değiller üstelik şimdi 4. nesil santraller geliyor bunlar uzun ömürlü, yakıtı etkin kullanan, nükleer atığı azaltılmış, dolayısı ile halk sağlığı ve çevre korunması konularında önemli gelişmeler vaadeden sistemlerdir ve dediğiniz yüksek maliyetler üretilen enerjinin birim fiyatı diğer üretim yöntemlerine göre ucuz olacağından uzun vadede kendini amorti edecektir.

Bende yenilebilir enerji kaynaklarının öneminin farkındayım burada bunu tartışmıyorum yanlış anlaşılmasın, bu enerji çeşitlerinden mümkün olduğunca fazla yararlanmamız lazım ancak ünitelerin kaynakları günümüzdeki verimleri ve düzensiz oluşları watt başına maliyetleri bunları sadece alternatif kaynaklar yapıyor yani ikinciller bu kaynakları daha verimli yapabilmek sırf maliyetten değil bir teknolojik olgunlukta gerektiriyor benim düşünceme göre rüzgar enerjisinin çok fazla bir geleceği yok hiç bir zaman ana kaynak olmayacak her yere bu devasa kulelerden dikemeyiz zaten gerekli koşulları sağlayan bölgelere konuyorlar ayrıca doğaya zararları da yok değil, bana kalırsa hidroelektrik daha önemli süreklilik var baz yük santrali olarak kullanılabilirler doğanın bir hediyesi her yerde yok maalesef ancak güneş enerjisi yeteri gelişmeler sağlanırsa ana enerji kaynağımız olacak hele ki dyson Küresi denilen bu günün bilim kurgusu bu projeye benzer bir şeyler üretebilirsek yanı başımızdaki sonsuz enerji kaynağından yaralanmamız mümkün.
Medya nükleer enerijnin çok tehlikeli olduğu yönünde bir algı yaratmış durumda, bu güne kadar yüzlerce santral kurulduğu halde bir elin parmağını geçmeyecek bi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Doom II 3 yıl
bende diyorum ki petrol rezervleri düşündüğümüzden çok daha az kalmış olabilir, hızla artan enerji ihtiyaçlarını da hesaba katarsak birde son zamanlarda elektrikli araçların üretime hiç olmadığı kadar önem verilmesi insanı bu konuda düşündürüyor, tabi bu enerji devlerin çok daha önceden önlem alıp yeni kaynaklara yatırım yapması gerekli ki değerlerinde düşüş olmadan bu geçişi sağlayabilsinler haberde de bunun adımlarını görüyoruz zaten.
bende diyorum ki petrol rezervleri düşündüğümüzden çok daha az kalmış olabilir, hızla artan enerji ihtiyaçlarını da hesaba katarsak birde son zamanlarda elektr...
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kadirirdem 3 yıl
İyi olur çevreye baya faydası olur...
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Jeopol 3 yıl
yenilenebilir enerji kaynaklari kulaga hep hos gelmistir. ancak maliyetleri de bi o kadar fazla oluyor. o nedenle en azindan 20-30 yil geleneksel yontemler tum hiziyla devam edecek.

onemli olan bu zaman araliginda yenilenebilir enerjiyi ucuza getirebilmek ve santrallerini uretebilmek gerekir. yoksa turkiye icin ennerji konusu bugunden bir farki olmayacak.
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OverClocK1ng 3 yıl
V4LKyR
Aklı kelden, yakıtı Shellden alacaksın.

Yollarda bulurum Shell'i...
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kırılanhayaller 3 yıl
Hadi bakalım merakla bekliyorum.

Bu kodamanlar bu işlere el atmaya başladıysa yavaş yavaş suudilerin o vıcık vıcık şatafatının son bulması yakındır.
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Bukalemun 3 yıl
7 kız kardeş
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Tugrul_512bit 3 yıl
En temizi güneş enerjisi.
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neutumn 3 yıl
Dünya enerji kaynağının %80'den fazlasını fosil yakıtlar karşılıyor, fosil yakıtlardan kömürün 200-250 yıl, petrolün ise 60-70 yıl ömrü olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından deklare ediliyor. Dünya elektrik enerjisinin %17-18'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor, diğer enerjileri sağlaması için elektrikte olduğu kadar şanslı değil.

Haliyle de geç kalınmış bir hamle olarak görmek çok anlamsız olmaz. Ek olarak fosil yakıtların ve nükleer enerjinin çevreyi tahrip gücü oldukça kuvvetlidir, henüz bu kaynakların tükenmek üzere olduğunu anımsamamız ileride birtakım sorunları da yanında getirebilir.

Petrol, doğalgaz, nükleer enerji ve kömürün amansız bir şekilde tüketilip çevreye olan zararını ve alternatifinin olmayışını bildiğimiz halde açgözlü ve hızlı bir şekilde harcayarak, nihayet bu noktaya geldik. Bunlar için savaşlar, ölümler, ihanetler yaşandı, insanlığımızı kaybettik. Bugün insan ayakta kalmak için ise bunların önlemini almaya başlıyor, insanlığını kaybederken insanlığını aramak ne tuhaf şeydir.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Doom II 3 yıl neutumn
Nükleer enerji tesisinin denetimleri ihmal edilmez ve masraftan kaçınmayıp gerekli önlemler alınırsa, her ne kadar pahalı bir işlem olsa da atıkları yeniden işleyip kullandığımızda bu gün nükleer enerjinin verimini ve sürekliliğini de düşünerek ihtiyaçlarımızı karşılayacak en temiz enerji kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Doom II 3 yıl
bende diyorum ki petrol rezervleri düşündüğümüzden çok daha az kalmış olabilir, hızla artan enerji ihtiyaçlarını da hesaba katarsak birde son zamanlarda elektrikli araçların üretime hiç olmadığı kadar önem verilmesi insanı bu konuda düşündürüyor, tabi bu enerji devlerin çok daha önceden önlem alıp yeni kaynaklara yatırım yapması gerekli ki değerlerinde düşüş olmadan bu geçişi sağlayabilsinler haberde de bunun adımlarını görüyoruz zaten.
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V4LKyR 3 yıl
Aklı kelden, yakıtı Shell'den alacaksın.
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