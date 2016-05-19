Shell, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine yatırım yapacak

Haber Editörü
Kısaca Shell olarak bilinen, resmi adı Royal Dutch Shell olan petrol ve gaz ürünleri devi haberlere göre bünyesinde yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine sahip enerji alanlarına yatırım yapacak yeni bir departman açtı.
Haberlerde yer alan raporlara ve Shell’in yayınladığı yeni bir rapora göre petrol ve gaz ürünleri devi Shell, halihazırda bünyesinde barındırdığı hidrojen, biyoyakıtlar ve elektrik faaliyetleri departmanlarını yeni bir çatı altında birleştirecek. Hatta şirket bununla da kalmayarak yeni departmanını ileride adım atacağı yeni sektörler için bir üs olarak kullanacak.
Shell, "şirketin enerji sektöründeki değişimlere karşı nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin" sıkça sorulan sorulara, yayınladığı "Shell: Enerji değişimi ve portfolyo esnekliği" raporuyla yanıt verdi. Shell’in yönetim kurulu başkanı Ben van Beuden raporun giriş yazısında "Shell’in 100 yılın üzerindeki geçmişine bakıldığında iş modellerini değişen trendlere adapte etmede ve karlı büyüme sağlamada temiz bir sicili olduğunu” vurguluyor. Van Beuden ayrıca "Shell için önümüzdeki on yıllar boyunca kar getirmeye devam edecek bir petrol ve gaz sektörü olduğunu, bu sektörlerin ticari başarılarının da düşük karbon izi sistemine başarılı olarak geçmede şirkete yarar sağlayacağını" söyleyerek şirketin günümüz enerji sektörünün trendlerine bakışını özetliyor.
Shell’in "Yeni Enerjiler" departmanı, açık bir şekilde ticari değer görülen alanlarda fırsat aramaya devam edecek. Ayrıca yeni departman birçok yeni alanda da yeni çözümler sunmaya çalışacak: ulaşım için biyoyakıtlar ve hidrojen gibi yeni yakıt türleri; rüzgar ve güneş enerjilerinin bir arada kullanıldığı entegre enerji sistemleri; enerji sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve özerkleştirilmesi yoluyla müşterileri yeni enerji iş modelleriyle bağlamak; bunlardan birkaçı.
Shell yeni iş alanına halihazırda 1,7 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Ayrıca şirket şu anda yıllık 200 milyon dolarını yukarıda örnekleri verilen yeni alanlarda keşif yapmak ve bu alanları geliştirmek için harcıyor. Shell özel olarak biyoyakıtlara, hidrojene, rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapıyor.
http://cleantechnica.com/2016/05/18/shell-creates-new-energies-division-invest-renewables-low-carbon-power/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende yenilebilir enerji kaynaklarının öneminin farkındayım burada bunu tartışmıyorum yanlış anlaşılmasın, bu enerji çeşitlerinden mümkün olduğunca fazla yararlanmamız lazım ancak ünitelerin kaynakları günümüzdeki verimleri ve düzensiz oluşları watt başına maliyetleri bunları sadece alternatif kaynaklar yapıyor yani ikinciller bu kaynakları daha verimli yapabilmek sırf maliyetten değil bir teknolojik olgunlukta gerektiriyor benim düşünceme göre rüzgar enerjisinin çok fazla bir geleceği yok hiç bir zaman ana kaynak olmayacak her yere bu devasa kulelerden dikemeyiz zaten gerekli koşulları sağlayan bölgelere konuyorlar ayrıca doğaya zararları da yok değil, bana kalırsa hidroelektrik daha önemli süreklilik var baz yük santrali olarak kullanılabilirler doğanın bir hediyesi her yerde yok maalesef ancak güneş enerjisi yeteri gelişmeler sağlanırsa ana enerji kaynağımız olacak hele ki dyson Küresi denilen bu günün bilim kurgusu bu projeye benzer bir şeyler üretebilirsek yanı başımızdaki sonsuz enerji kaynağından yaralanmamız mümkün.