Shell, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine yatırım yapacak

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Kısaca Shell olarak bilinen, resmi adı Royal Dutch Shell olan petrol ve gaz ürünleri devi haberlere göre bünyesinde yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine sahip enerji alanlarına yatırım yapacak yeni bir departman açtı.

Haberlerde yer alan raporlara ve Shell’in yayınladığı yeni bir rapora göre petrol ve gaz ürünleri devi Shell, halihazırda bünyesinde barındırdığı hidrojen, biyoyakıtlar ve elektrik faaliyetleri departmanlarını yeni bir çatı altında birleştirecek. Hatta şirket bununla da kalmayarak yeni departmanını ileride adım atacağı yeni sektörler için bir üs olarak kullanacak.

Shell, "şirketin enerji sektöründeki değişimlere karşı nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin" sıkça sorulan sorulara, yayınladığı "Shell: Enerji değişimi ve portfolyo esnekliği" raporuyla yanıt verdi. Shell’in yönetim kurulu başkanı Ben van Beuden raporun giriş yazısında "Shell’in 100 yılın üzerindeki geçmişine bakıldığında iş modellerini değişen trendlere adapte etmede ve karlı büyüme sağlamada temiz bir sicili olduğunu” vurguluyor. Van Beuden ayrıca "Shell için önümüzdeki on yıllar boyunca kar getirmeye devam edecek bir petrol ve gaz sektörü olduğunu, bu sektörlerin ticari başarılarının da düşük karbon izi sistemine başarılı olarak geçmede şirkete yarar sağlayacağını" söyleyerek şirketin günümüz enerji sektörünün trendlerine bakışını özetliyor.

Shell’in "Yeni Enerjiler" departmanı, açık bir şekilde ticari değer görülen alanlarda fırsat aramaya devam edecek. Ayrıca yeni departman birçok yeni alanda da yeni çözümler sunmaya çalışacak: ulaşım için biyoyakıtlar ve hidrojen gibi yeni yakıt türleri; rüzgar ve güneş enerjilerinin bir arada kullanıldığı entegre enerji sistemleri; enerji sistemlerinin dijitalleştirilmesi ve özerkleştirilmesi yoluyla müşterileri yeni enerji iş modelleriyle bağlamak; bunlardan birkaçı.

Shell yeni iş alanına halihazırda 1,7 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Ayrıca şirket şu anda yıllık 200 milyon dolarını yukarıda örnekleri verilen yeni alanlarda keşif yapmak ve bu alanları geliştirmek için harcıyor. Shell özel olarak biyoyakıtlara, hidrojene, rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapıyor.

http://cleantechnica.com/2016/05/18/shell-creates-new-energies-division-invest-renewables-low-carbon-power/