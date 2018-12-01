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Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı

Çift ekran ve üç arka kameralı Vivo NEX 2'nin tasarımını açığa çıkaran yeni bir görsel yayınlandı. Aralık ayı içerisinde tanıtılması beklenen akıllı telefon etkileyici görünüme sahip olacak.
5 ay
8,3b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız tasarımcı Benjamin Geskin, yakında tanıtılması beklenen Vivo NEX 2'nin etkileyici görsellerini paylaştı. Yayınlanan render'lar akıllı telefonun çift ekrana sahip olacağını öne süren söylentiler temel alınarak oluşturuldu.
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Vivo NEX 2 görselleri telefonun ultra ince çerçeveli büyük bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Cihazda selfie kamerası olmadığı için üst çerçevesi de son derece ince. Alt çerçevesinin ise nispeten daha kalın olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonda ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da mevcut.

Arkada başka bir ekran var

Cihazın arka tarafında daha küçük bir ekran var. LED flaş ve üçlü kamera sistemi yatay olarak konumlandırılmış. İki kamera sensörünü çevreleyen dairesel RGB aydınlatma dikkat çekiyor. Üçüncü kamera 3D algılama için görev yapacak ToF sensörü olabilir.
Arka panelde ayrıca Vivo markasını barındıran kalın bir alt çerçeve var. Akıllı telefonun özellikleri hakkında henüz bilgi yok. Vivo NEX 2'nin Aralık ayında resmen tanıtılacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağız.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1067817349720489986 Yorum Yaz
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kymelria 5 ay
Az olmuş yanlara da ekran koyun.
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mhrUca 5 ay
Cop
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OverClocK1ng 5 ay
Akıllı telefon üreticileri 2 çeşittir :
• Telefonu kamerayla dolduranlar.
• Telefonu ekranla dolduranlar...
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kuruwa 5 ay
Adamlar nasıl batırdıysa ülkeyi yaptıkları zamma kısa sürede zam yapıyorlar.
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teknokaptan 5 ay
Evet uzaktan bakıyoruz böyle cihazlara bulamadığımız İçin :)
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DODANLI 5 ay
İlk cep telefonları kocamandi. Sonra küçüldükçe değerlendi. Sonra ekranlar büyüdükçe telefonlar da yine kocaman oldu. Şimdilerde çerçeveler küçülmeye başladı. Çift ekranlı telefonlar ...
Hepsinin amacı sizi tüketen toplum yapmak ve kendilerini zenginleştirmek..
En son, şahsım adına konusuyorum, xs max kullanıyordum. Beni de bu döngüde esir alan bu gidişe son verdim. Xs max i satıp BlackBerry KEYone alarak bu savurganliktan vazgeçtim. Hayatımda eksilen bir şey yok şu an için. Doğrusu bundan sonra da olacağını sanmıyorum.
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eas722 5 ay
2020-21 sezonu da ikinci ekran da çerçevesiz olsun diye geçer artık.
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Bloodin 5 ay
ZTE, Nubia X modeliyle önce davrandı, kusura bakmasınlar :)
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Lova 5 ay
Bu telefonlar malesef Türkiye’de kullanılamıyor, Türkçe’si yok. Global romlu olan da çıkacak dediler ilk telefonun o da çıkalı 7-8 ay oldu neredeyse hala global romlu olanı ortada yok. Belki de vardır ama en azından Türkiye’de görmedim ben.
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selhamnes 5 ay
Güzelmiş
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