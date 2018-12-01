Çift ekranlı Vivo NEX 2'nin tasarımı ortaya çıktı

Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız tasarımcı Benjamin Geskin, yakında tanıtılması beklenen Vivo NEX 2'nin etkileyici görsellerini paylaştı. Yayınlanan render'lar akıllı telefonun çift ekrana sahip olacağını öne süren söylentiler temel alınarak oluşturuldu.

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Vivo NEX 2 görselleri telefonun ultra ince çerçeveli büyük bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Cihazda selfie kamerası olmadığı için üst çerçevesi de son derece ince. Alt çerçevesinin ise nispeten daha kalın olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonda ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da mevcut.

Arkada başka bir ekran var

Cihazın arka tarafında daha küçük bir ekran var. LED flaş ve üçlü kamera sistemi yatay olarak konumlandırılmış. İki kamera sensörünü çevreleyen dairesel RGB aydınlatma dikkat çekiyor. Üçüncü kamera 3D algılama için görev yapacak ToF sensörü olabilir.

Arka panelde ayrıca Vivo markasını barındıran kalın bir alt çerçeve var. Akıllı telefonun özellikleri hakkında henüz bilgi yok. Vivo NEX 2'nin Aralık ayında resmen tanıtılacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağız.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1067817349720489986