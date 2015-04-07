Sideclick ile içerik oynatıcıların kumandalarına esktra özellikler getirin

Popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başlayan en yeni projelerden Sideclick, sevilen Roku, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick ve Apple TV'nin kumandalarına ekstra özellikler getiriyor.

Yukarıda isimleri geçen içerik oynatıcı cihazlar bildiğiniz üzere televizyona bağlanarak çalışıyor ve beraberlerinde gelen kumadanlar sadece cihazın kontrolü noktasında görev yapıyor. Bağlı bulunan televizyon ile ses sistemi gibi ürünlerin kontrol edilmesi içinse ayrı kumadanlara gerek duyuluyor ve bu da doğal olarak çoğu kişinin hoşlanmadığı bir karışıklık ortaya çıkartıyor.

Bu noktada True Bloom tarafından hazırlanan Sideclick, Roku, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick ve Apple TV'nin kumandalarına basit şekilde eklenti olarak takılıyor ve ortaya toplu bir çözüm getiriyor. Böyle örneğin tek bir kumada üzerinden aynı anda hem Apple TV hem televizyon hem de bağlı ses sistemi kontrol edilebiliyor. Üzerinde bildirim ışığı, güç, ses açma/kapatma, kanal değiştirme, program ve kaynak/giriş butonları yer alan Sideclick, belirtildiği kadarıyla oldukça ergonomik bir gövdeyle geliyor ve gücünü 2 adet AAA pilden alıyor. Cihaz bağlantı noktasında ise standart kızılötesi teknolojisini kullanıyor ve böylece de çok geniş bir cihaz desteği sağlanmış oluyor.

Kickstarter'da 150,000$ hedefle yolan çıkan Sideclick, yapılacak en az 20$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün kullanım yapısını gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1895389752/sideclick-streamline-your-streaming-experience