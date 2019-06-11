Sıfır bilgiyle hayalinizdeki oyunu geliştirebileceğiniz Udemy kursu sadece 24,99 TL

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Unity C# - Sıfırdan 2D & 3D Oyun Geliştirme Eğitimi, Udemy platformunun en popüler yazılım kursları arasında yer alıyor. Toplam 26 saatlik içeriğe sahip olan kursa bugüne kadar 14 bini aşkın öğrenci katıldı.

Sıfır bilgiyle oyun geliştirin ve para kazanın

Bu kurs, Unity oyun motorunu ve C# programlama dilini kullanarak 2D ve 3D oyun geliştirmeyi öğretiyor. Eğitimler için herhangi bir programlama dilini bilmek gerekmiyor. Hem Unity oyun motorunu hem de C# programlama dilini bilginizi sıfırdan ileri seviyeye taşıyacaksınız. Eğitimlerin ardından mobil ve masaüstü platformlara hayalinizdeki oyunu geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz oyunu uygulama marketlerinde yayınlayarak oyun geliştiriciliği pazarına ilk adımınızı atabilirsiniz.

Udemy’den satın aldığınız herhangi bir kursa ömür boyu erişebilir, eğitimleri telefon ve bilgisayarınızdan seyredebilirsiniz. Udemy'de yazılım, tasarım, kişisel gelişim, sağlık, müzik, pazarlama, fotoğrafçılık gibi pek çok kategoriden binlerce Türkçe kurs bulunuyor.