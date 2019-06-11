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Sıfır bilgiyle hayalinizdeki oyunu geliştirebileceğiniz Udemy kursu sadece 24,99 TL

Online eğitim platformu Udemy'de 24,99 TL'ye satılan 'Unity C# - Sıfırdan 2D & 3D Oyun Geliştirme Eğitimi' isimli kurs ile hayalinizdeki oyunu geliştirebilir ve oyun dünyasından para kazanabilirsiniz.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,4b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sıfır bilgiyle hayalinizdeki oyunu geliştirebileceğiniz Udemy kursu sadece 24,99 TL
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Online eğitim platformu Udemy, oyun geliştirmek isteyen kullanıcılar için özel bir indirim hazırladı. Herhangi bir programlama dili bile bilmeyenlerin katılabileceği Unity C# - Sıfırdan 2D & 3D Oyun Geliştirme Eğitimi isimli kurs yüzde 94 indirimle 24,99 TL’ye düştü.

Unity C# - Sıfırdan 2D & 3D Oyun Geliştirme Eğitimi, Udemy platformunun en popüler yazılım kursları arasında yer alıyor. Toplam 26 saatlik içeriğe sahip olan kursa bugüne kadar 14 bini aşkın öğrenci katıldı.

Sıfır bilgiyle oyun geliştirin ve para kazanın 

Bu kurs, Unity oyun motorunu ve C# programlama dilini kullanarak 2D ve 3D oyun geliştirmeyi öğretiyor. Eğitimler için herhangi bir programlama dilini bilmek gerekmiyor. Hem Unity oyun motorunu hem de C# programlama dilini bilginizi sıfırdan ileri seviyeye taşıyacaksınız. Eğitimlerin ardından mobil ve masaüstü platformlara hayalinizdeki oyunu geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz oyunu uygulama marketlerinde yayınlayarak oyun geliştiriciliği pazarına ilk adımınızı atabilirsiniz.

Udemy’den satın aldığınız herhangi bir kursa ömür boyu erişebilir, eğitimleri telefon ve bilgisayarınızdan seyredebilirsiniz. Udemy'de yazılım, tasarım, kişisel gelişim, sağlık, müzik, pazarlama, fotoğrafçılık gibi pek çok kategoriden binlerce Türkçe kurs bulunuyor.



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Sharparrow 1 hf. en beğenilen
Hee o kadan kolaydı de mi... 25TL ver yeter ki bir Crysis yazarsın.... Yok öyle milyonlarca dolar yatırım yapmaya felan 25TL veriyon olay bitiyo... Resmen insan aklıyla alay etmek, resmen sömürü, artık kimi sömürebilirsen... Adam oltayı atmış illa bir balık gelir...tabi; sazan...
Hee o kadan kolaydı de mi... 25TL ver yeter ki bir Crysis yazarsın.... Yok öyle milyonlarca dolar yatırım yapmaya felan 25TL veriyon olay bitiyo... Resmen insan...
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DH Misafiri 1 hf.
la olum bir eğitim setini crysis yapacam diyerek alan kaç kişi vardır ki, bu kadar salak biri var mıdır gerçekten? Yoktur yav olum yok deyin :]
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BekirHan 1 hf.
Udemy' den bir kaç kurs edindim. Tavsiye ederim. İnternette bölük pörçük birşeyler aramaktan ise derli toplu bir program dahilinde 20-30TL vererek bir kurs almak çok mantıklı.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
bu gün başlasan belki 10 yıl sonra :)
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Sharparrow 1 hf. en beğenilen
Hee o kadan kolaydı de mi... 25TL ver yeter ki bir Crysis yazarsın.... Yok öyle milyonlarca dolar yatırım yapmaya felan 25TL veriyon olay bitiyo... Resmen insan aklıyla alay etmek, resmen sömürü, artık kimi sömürebilirsen... Adam oltayı atmış illa bir balık gelir...tabi; sazan...
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torenbolen 1 hf.
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GrAy 1 hf.
Konuşan Adam youtube kanalında yukarıdaki içeriklerin hepsi ve daha fazlasına ait videolar var. Oyun ile ilgilenen arkadaşlar bakmasında fayda var.
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Sebnem Ferah 1 hf.
Kodlama falan kolay iş tek başına oyun geliştirmek isteyen grafik tasarım öğrensin
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