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Şifreli mesajlaşma uygulaması Peerio kullanıma sunuldu

Apple ve FBI arasındaki şifreleme savaşı uluslararası boyutta gündem olurken kullanıcı gizliliği odaklı uygulamalar da gelmeye devam ediyor. Şifreli mesajlaşma uygulaması Peerio artık mobil platformda
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Şifreleme tartışmaları son zamanlarda özellikle Apple ve FBI arasındaki polemik sürerken gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu nedenle şifreleme odaklı uygulama veya hizmet başlatmak için çok iyi bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Peerio, şifreli mesajlaşma uygulamasının iOS ve Android platformları için kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Ocak 2015 tarihinde yayınlanan Peerio ilk olarak yalnızca masaüstü istemcilerde kullanılabilir durumdaydı. Şirketin mobil uygulamalar için bulut depolama, grup sohbet ve çevrimdışı okuma erişimi desteğini kapsayan  alfa ve beta testi aylarca devam etti. Şimdi ise iOS uygulaması App Store üzerinden ve Android uygulaması Google Play Store'dan indirilebilir durumda. Ayrıca uygulamanın tüm kodları açık kaynak GPL lisansı altında GitHub üzerinden incelenebilir.
San Bernardino tetikçisinin iPhone cihazıyla başlayan şifreleme tartışması şu anda Apple ve FBI arasındaki savaşı uluslararası boyuta taşımış durumda. Telegram ve Facebook'un sahip olduğu WhatsApp milyonlarca insan için şifreli mesajlaşma hizmeti sunuyorlar. Bunun dışında Signal ve Threema da diğer şifreli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.
Peerio bulut tabanlı şifreli iletişim yöntemi, CryptoCat şifreli sohbet uygulaması ve MiniLock dosya şifreleme yazılımının arkasındaki isim olan Nadim Kobeissi ve Florencia Herra-Vega tarafından geliştirilmiş durumda. Uygulama, özel mesaj ve dosya göndermenin yanında bunları bulut içinde saklamak için basit bir yol sunuyor. Peerio içindeki her şey, varsayılan olarak uçtan uca (end-to-end encryption) şifrelendiği için verilere ancak siz ve alıcılarınız erişebiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/peerio-encryption-app-now-available-to-download.html Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
verilerimizin guvende olmasi iyi hosta teror gibi aykiri durumlarda sirketlerin devlet ile "vermicem bilgileri" diyerek ters dusmesi iyi degil.
bu mahlukatlarin hiyarina tuzluk ile kosuyorlarmis gibi gorunuyor.
verilerimizin guvende olmasi iyi hosta teror gibi aykiri durumlarda sirketlerin devlet ile "vermicem bilgileri" diyerek ters dusmesi iyi degil.bu mahlukat...
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
WhatsApp Peeiro vs. hikaye. Telegram'ın üzerine tanımam.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
verilerimizin guvende olmasi iyi hosta teror gibi aykiri durumlarda sirketlerin devlet ile "vermicem bilgileri" diyerek ters dusmesi iyi degil.
bu mahlukatlarin hiyarina tuzluk ile kosuyorlarmis gibi gorunuyor.
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