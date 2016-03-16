Şifreli mesajlaşma uygulaması Peerio kullanıma sunuldu

Şifreleme tartışmaları son zamanlarda özellikle Apple ve FBI arasındaki polemik sürerken gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu nedenle şifreleme odaklı uygulama veya hizmet başlatmak için çok iyi bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Peerio, şifreli mesajlaşma uygulamasının iOS ve Android platformları için kullanıma sunulduğunu duyurdu.

masaüstü istemcilerde kullanılabilir durumdaydı. Şirketin mobil uygulamalar için bulut depolama, grup sohbet ve çevrimdışı okuma erişimi desteğini kapsayan alfa ve beta testi aylarca devam etti. Şimdi ise iOS uygulaması App Store Google Play Store'dan Ocak 2015 tarihinde yayınlanan Peerio ilk olarak yalnızcakullanılabilir durumdaydı. Şirketin mobil uygulamalar için bulut depolama, grup sohbet ve çevrimdışı okuma erişimi desteğini kapsayan alfa ve beta testi aylarca devam etti. Şimdi ise iOS uygulaması üzerinden ve Android uygulaması'dan indirilebilir durumda. Ayrıca uygulamanın tüm kodları açık kaynak GPL lisansı altında GitHub üzerinden incelenebilir.

San Bernardino tetikçisinin iPhone cihazıyla başlayan şifreleme tartışması şu anda Apple ve FBI arasındaki savaşı uluslararası boyuta taşımış durumda. Telegram ve Facebook'un sahip olduğu WhatsApp milyonlarca insan için şifreli mesajlaşma hizmeti sunuyorlar. Bunun dışında Signal ve Threema da diğer şifreli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

Peerio bulut tabanlı şifreli iletişim yöntemi, CryptoCat şifreli sohbet uygulaması ve MiniLock dosya şifreleme yazılımının arkasındaki isim olan Nadim Kobeissi ve Florencia Herra-Vega tarafından geliştirilmiş durumda. Uygulama, özel mesaj ve dosya göndermenin yanında bunları bulut içinde saklamak için basit bir yol sunuyor. Peerio içindeki her şey, varsayılan olarak uçtan uca (end-to-end encryption) şifrelendiği için verilere ancak siz ve alıcılarınız erişebiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/peerio-encryption-app-now-available-to-download.html