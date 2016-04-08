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Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal artık masaüstünde

Kapalı beta sürecini tamamlayan şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, artık masaüstü sistemler için herkesin kullanımına açıldı. Uygulama uçtan uca şifrelemeyle güvenli iletişim sağlıyor.
3 yıl
4,1b
1
9
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Dört aylık kapalı beta sürecinin ardından Open Whisper Systems'in Signal mesajlaşma uygulaması artık masaüstü için kullanılabilir durumda. Chrome Web Mağazası üzerinden Signal'i kurduktan sonra akıllı telefonunuza yüklü mobil uygulaması ile Android cihazınızı kullanarak oturum açabilirsiniz.
Telefon numaranızla kayıt olduktan sonra kişilerinizle güvenli bir şekilde ücretsiz olarak mesajlaşabilmenizi sağlayan Signal, konuşmaları uçtan uca şifrelediği gibi sizi rahatsız edebilecek hiçbir reklam içermiyor.
Ayrıca Bkz. "Bu cihaz ile iPhone şifreleri kolayca kırılabiliyor"
Diğer uygulamalarda olduğu gibi metin, ses, görüntü ve video gönderebiliyorsunuz ancak masaüstü uygulaması üzerine hala biraz çalışmaları gerekiyor. Henüz bir grup oluşturma seçeneği yok ve bunu yapmak için Android uygulamasınu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca hala iOS cihazlardan oturum açılmasını desteklemiyor.
Yine de insanların gözetlenmeden mesajlaşabileceği bir başka güvenli mesajlaşma aracının olması güzel. Uygulama aynı zamanda açık kaynak olarak sunuluyor ve kodları GitHub platformunda mevcut durumda.

http://thenextweb.com/apps/2016/04/08/signals-encrypted-messaging-desktop-now-open/ Yorum Yaz
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enja 3 yıl en beğenilen
terör örğütlerinin ekmeğine yağ sürmüşler resmen
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DH Misafiri 3 yıl
Bütün mesajlaşma ve sohbet amaçlı sosyal siteleri ayrı kıtada yer alan ülkenin istihbarat servisleri için kurulmuş sitelerdir. İnsanlar ücretsiz bir şekilde haberleştiğini, fotoğraf video paylaştığını sanır. Aslında kullanıcı yönüyle doğrudur. Ancak arka planda bunlar tutulmakta, mesajlar incelenmekte ve yeri geldiğinde terör veya güvenlik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Şifreli kısmıda tamamen kandırmaca. İspatı çok basit. Gidin noter eşliğinde malum ülke aleyhinde terör amaçlı yazışmalar yapın da o görüşmeler şifreleniyor mu Akşama siyah takımlı abiler kapınza geldiğinde görürsünüz. Şifreleme onların istemedikleri kişilere ulaşmasının bir yolu.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
hangi gizli servisin sponsorunda bu yazılımlar geçiştiriliyor
merak edilmesi lazım
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acbold 3 yıl
Aynen "zeki" arkadaşlar bu bir terör örgütü şeytan icadı bir şey siz kanmayın bunlara. Yarın öğlen saatlerinde donanım haber önünde yürüyüş düzenleyelim. Siyah çelenk bırakalım...
Bu arada ;
Terör örgütleri eline son teknoloji uçak savarlar, uzun namlulu silahlar, son yıllarda üretilen suikast tabancaları nasıl geçiyor sizce ? Terör örgütleri uyduları kullanarak nasıl iletişimde kalabiliyor ? Yani adamlar sizin gibi wireless ile haberleşmiyor. Merak etmeyin... Bu tarz uygulama/teknolojiler endüstri olarak kurumsal sonra da son kullanıcı için önem arz ediyor.
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Logic_Man 3 yıl acbold
acbold

Aynen "zeki" arkadaşlar bu bir terör örgütü şeytan icadı bir şey siz kanmayın bunlara. Yarın öğlen saatlerinde donanım haber önünde yürüyüş düzenleyelim. Siyah çelenk bırakalım...

Bu arada ;
Terör örgütleri eline son teknoloji uçak savarlar, uzun namlulu silahlar, son yıllarda üretilen suikast tabancaları nasıl geçiyor sizce ? Terör örgütleri uyduları kullanarak nasıl iletişimde kalabiliyor ? Yani adamlar sizin gibi wireless ile haberleşmiyor. Merak etmeyin... Bu tarz uygulama/teknolojiler endüstri olarak kurumsal sonra da son kullanıcı için önem arz ediyor.

+1
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kadirirdem 3 yıl
Terör örgütleri için resmen yapılmış bu.... bari haber yapmayın...
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OverClocK1ng 3 yıl
Artık Whatsup da sağladığı için bi artısı kalmadı...
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Fenomenon 3 yıl
Evet whatsappa eklendi
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enja 3 yıl en beğenilen
terör örğütlerinin ekmeğine yağ sürmüşler resmen
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TheMuyu 3 yıl
Whatsapp in son sürümünde de eklendi sanırım bu uçtan uca şifreleme
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