Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal artık masaüstünde

Signal mesajlaşma uygulaması artık masaüstü için kullanılabilir durumda. Chrome Web Mağazası Dört aylık kapalı beta sürecinin ardından Open Whisper Systems'inmesajlaşma uygulaması artık masaüstü için kullanılabilir durumda. üzerinden Signal'i kurduktan sonra akıllı telefonunuza yüklü mobil uygulaması ile Android cihazınızı kullanarak oturum açabilirsiniz.

Telefon numaranızla kayıt olduktan sonra kişilerinizle güvenli bir şekilde ücretsiz olarak mesajlaşabilmenizi sağlayan Signal, konuşmaları uçtan uca şifrelediği gibi sizi rahatsız edebilecek hiçbir reklam içermiyor.

Ayrıca Bkz.

"Bu cihaz ile iPhone şifreleri kolayca kırılabiliyor"

Diğer uygulamalarda olduğu gibi metin, ses, görüntü ve video gönderebiliyorsunuz ancak masaüstü uygulaması üzerine hala biraz çalışmaları gerekiyor. Henüz bir grup oluşturma seçeneği yok ve bunu yapmak için Android uygulamasınu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca hala iOS cihazlardan oturum açılmasını desteklemiyor.

gözetlenmeden mesajlaşabileceği bir başka güvenli mesajlaşma aracının olması güzel. Uygulama aynı zamanda açık kaynak olarak sunuluyor ve kodları GitHub Yine de insanlarınmesajlaşabileceği bir başka güvenli mesajlaşma aracının olması güzel. Uygulama aynı zamanda açık kaynak olarak sunuluyor ve kodları GitHub platformunda mevcut durumda.

http://thenextweb.com/apps/2016/04/08/signals-encrypted-messaging-desktop-now-open/