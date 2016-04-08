Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal artık masaüstünde

Haber Editörü
Dört aylık kapalı beta sürecinin ardından Open Whisper Systems'in Signal mesajlaşma uygulaması artık masaüstü için kullanılabilir durumda. Chrome Web Mağazası üzerinden Signal'i kurduktan sonra akıllı telefonunuza yüklü mobil uygulaması ile Android cihazınızı kullanarak oturum açabilirsiniz.
Telefon numaranızla kayıt olduktan sonra kişilerinizle güvenli bir şekilde ücretsiz olarak mesajlaşabilmenizi sağlayan Signal, konuşmaları uçtan uca şifrelediği gibi sizi rahatsız edebilecek hiçbir reklam içermiyor.Ayrıca Bkz. "Bu cihaz ile iPhone şifreleri kolayca kırılabiliyor"
Diğer uygulamalarda olduğu gibi metin, ses, görüntü ve video gönderebiliyorsunuz ancak masaüstü uygulaması üzerine hala biraz çalışmaları gerekiyor. Henüz bir grup oluşturma seçeneği yok ve bunu yapmak için Android uygulamasınu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca hala iOS cihazlardan oturum açılmasını desteklemiyor.
Yine de insanların gözetlenmeden mesajlaşabileceği bir başka güvenli mesajlaşma aracının olması güzel. Uygulama aynı zamanda açık kaynak olarak sunuluyor ve kodları GitHub platformunda mevcut durumda.
http://thenextweb.com/apps/2016/04/08/signals-encrypted-messaging-desktop-now-open/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
merak edilmesi lazım
Bu arada ;
Terör örgütleri eline son teknoloji uçak savarlar, uzun namlulu silahlar, son yıllarda üretilen suikast tabancaları nasıl geçiyor sizce ? Terör örgütleri uyduları kullanarak nasıl iletişimde kalabiliyor ? Yani adamlar sizin gibi wireless ile haberleşmiyor. Merak etmeyin... Bu tarz uygulama/teknolojiler endüstri olarak kurumsal sonra da son kullanıcı için önem arz ediyor.
+1