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Şık tasarımlı Honor 9X ve 9X Pro resmi basın görselleri ile karşınızda

Honor 9X serisinin tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. Seri kapsamında piyasaya sürülecek Honor 9X ve 9X Pro'nun tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Merakla beklenen Honor 9X serisi dün TENAA'da listelenmiş ve akıllı telefonun teknik özellikleri açığa çıkmıştı. Şimdi ise yakında resmiyet kazanması beklenen Honor 9X ve 9X Pro'nun resmi basın görselleri internete düştü.
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Resimlerden de görülebileceği üzere Honor 9X ve 9X Pro arasındaki temel fark kamera konfigürasyonunda yatıyor. Standart versiyon çift kamera ile gelirken Pro varyantında üçlü kamera sistemi görev yapacak.

Lansman tarihi 23 Temmuz

TENAA sertifikasına göre Honor 9X’in kamera sisteminde 48 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. 9X Pro'da ise 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan bir kamera sistemi mevcut.
Kamera haricinde her iki telefonun da aynı tasarım dilini paylaştığını görüyoruz. Honor 9X, ince çerçeveli şık görünümüyle bu yılın en dikkat çeken telefonlarından biri olacak gibi duruyor. Akıllı telefon 23 Temmuz tarihinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/honor-9x-pro/ Yorum Yaz
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