Twitter yeni tasarımını kullanıcılara sunmaya başladı

Sosyal medya devi Twitter, bugünden itibaren masaüstü web sitesinin yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeye başladı. Yeni tasarımın Twitter'ın mobil uygulaması ile benzer bir hale getirildiği göze çarpıyor.

Daha basit ve kolay arayüz

San Francisco merkezli şirketin yenilenen arayüzle ilgili olarak ilk açıklaması: "Yeni bir Twitter.com - daha hızlı, gezinmesi daha kolay ve daha kişiselleştirilmiş, yenilenmiş ve güncellenmiş bir web sitesini yayına almaya başlıyoruz." şeklinde oldu. Yenilenmiş sitenin diğer cihazlarda gördüğümüz Twitter ile daha tutarlı bir görünüme sahip olduğu açıklanırken, kullanıcıların konumlarına bağlı olarak daha fazla canlı video görecekleri de belirtiliyor. Ayrıca masaüstü siteye keşif özelliğinin eklendiğini de söyleyelim.

https://japantoday.com/category/tech/twitter-revamps-website-in-bid-to-mimic-mobile-app

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Yeni tasarımda göze çarpan diğer yenilikler iseve tema renkleri oldu. Daha basit gezinme seçenekleri de sunan yeni tasarımla birlikte şirket, Facebook ve Instagram'da olduğu gibihitap etmek istiyor. Farklı profiller arasındade kolaylaştırıldığı yeni Twitter tasarımının henüz tüm kullanıcılara ulaşmadığını ve bu yeni tasarıma önümüzdeki kısa bir süre içindede belirtelim.