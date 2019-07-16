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Twitter yeni tasarımını kullanıcılara sunmaya başladı

Mikro blog sitesi Twitter, bir süredir web sitesinden de duyurduğu yeni tasarımını kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Şirket bugünden itibaren masaüstü için yenilenmiş bir arayüz sunuyor.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya devi Twitter, bugünden itibaren masaüstü web sitesinin yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeye başladı. Yeni tasarımın Twitter'ın mobil uygulaması ile benzer bir hale getirildiği göze çarpıyor.

Daha basit ve kolay arayüz

San Francisco merkezli şirketin yenilenen arayüzle ilgili olarak ilk açıklaması: "Yeni bir Twitter.com - daha hızlı, gezinmesi daha kolay ve daha kişiselleştirilmiş, yenilenmiş ve güncellenmiş bir web sitesini yayına almaya başlıyoruz." şeklinde oldu. Yenilenmiş sitenin diğer cihazlarda gördüğümüz Twitter ile daha tutarlı bir görünüme sahip olduğu açıklanırken, kullanıcıların konumlarına bağlı olarak daha fazla canlı video görecekleri de belirtiliyor. Ayrıca masaüstü siteye keşif özelliğinin eklendiğini de söyleyelim.
Yeni tasarımda göze çarpan diğer yenilikler ise karanlık mod ve tema renkleri oldu. Daha basit gezinme seçenekleri de sunan yeni tasarımla birlikte şirket, Facebook ve Instagram'da olduğu gibi daha geniş kitlelere hitap etmek istiyor. Farklı profiller arasında geçişin de kolaylaştırıldığı yeni Twitter tasarımının henüz tüm kullanıcılara ulaşmadığını ve bu yeni tasarıma önümüzdeki kısa bir süre içinde geçeceğinizi de belirtelim.

https://japantoday.com/category/tech/twitter-revamps-website-in-bid-to-mimic-mobile-app Yorum Yaz
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Serdar 24 dk.
Büyük bir fark göremedim.
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vjdrsjejv 58 dk.
Bence donanım haber yeni tasarımını tamamen iptal etmeli diyorum.
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jawu 1 sa.
Yaklaşık bir aydır deneyimleme şansına eriştim. Ciddi gelişim var, tüm sayfa efektif kullanılmış. Responsive tasarım, kullanım kolaylığı ve görünüm kişiselleştirme gayet sade ve yerinde.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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