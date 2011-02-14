Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc da MWC katılımcıları arasında boy gösterdi

Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle şık tasarımı birleştirdiği telefonu Xperia Arc, daha önce Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılmasına rağmen Mobil Dünya Kongresi'nin katılımcıları arasındaki yerini aldı ve etkinlikteki Engadget'ın kameralarına yakalandı.

Bilindiği üzere 1 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemcinin gücünü arkasına alan 8.7 mm kalınlığındaki Xperia Arc, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900) ile HSDPA alt yapısı desteği, 4.2 inç boyutunda 480 x 854 piksel çözünürlüğünde (FWVGA) 16,7 milyon renk dokunmatik kapasitif ekran (multi-touch ve Bravia engine desteği mevcut), 32 GB'a kadar microSDHC kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, 8.1 megapiksel çözünürlüğünde Exmor R sensörlü kamera, otomatik odaklama, yüz algılama, görüntü stabilizasyon, coğrafi etiketleme, led flaş, 720p (HD) video kaydı, FM radyo, HDMI portu ile 1500 mAh batarya gibi teknik özellikleri bir araya getiriyor.

Sony Ericsson Xperia Arc ön inceleme

http://www.engadget.com/2011/02/13/sony-ericsson-xperia-arc-video-preview-video/