Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc da MWC katılımcıları arasında boy gösterdi

Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle şık tasarımı birleştirdiği telefonu Xperia Arc, daha önce Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılmasına rağmen Mobil Dünya Kongresi'nin katılımcıları arasındaki yerini aldı ve etkinlikteki Engadget'ın kameralarına yakalandı.
Bilindiği üzere 1 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemcinin gücünü arkasına alan 8.7 mm kalınlığındaki Xperia Arc, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900) ile HSDPA alt yapısı desteği, 4.2 inç boyutunda 480 x 854 piksel çözünürlüğünde (FWVGA) 16,7 milyon renk dokunmatik kapasitif ekran (multi-touch ve Bravia engine desteği mevcut), 32 GB'a kadar microSDHC kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, 8.1 megapiksel çözünürlüğünde Exmor R sensörlü kamera, otomatik odaklama, yüz algılama, görüntü stabilizasyon, coğrafi etiketleme, led flaş, 720p (HD) video kaydı, FM radyo, HDMI portu ile 1500 mAh batarya gibi teknik özellikleri bir araya getiriyor.
Sony Ericsson Xperia Arc ön inceleme
http://www.engadget.com/2011/02/13/sony-ericsson-xperia-arc-video-preview-video/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BİLGİNİZ OLSUN YARIN SONYE GİDİP İLGİLİLER İLE GÖRÜŞECEĞİMM. OLMAZZA GERİ VERECEĞİM..
teşekkkürler
On kamera yok
Kısmetse önümüzdeki ay bir tane sipariş edeceğim. Gümüş modelinden..
Sony Ericsson olarak ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Sonyericsson Xperia™ arc model cihazımızın 2011 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.Ürün özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için www.sonyericsson.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.Ürün satışa sunulduktan sonra aşağıdaki satış kanallarından cihazı temin edebilirsiniz.
1- Elektronik Zincir Marketler/Hipermarketler (Teknosa, Darty, Bimeks…)
2- Satış yapılan web siteleri (www.hepsiburada.com)
3- Operatör Mağazaları (Turkcell Extra, Avea Shop, Vodafone Shop)
www.sonyericsson.com.tr
Yorum ve önerilerinizi bizimle paylaştığınız, ürünlerimizi tercih ettiğiniz ve bize ayırdığınız zaman için teşekkür eder, iyi günler dileriz.
Saygılarımızla,
Diğer sorularınız için, lütfen bize yeniden yazın.
Sony Ericsson Çağrı Merkezi
Tel: 0212 473 77 77
Mail:questions.tr@support.sonyericsson.com
Alırsın Eray :-D
ama maalesef tüm güzellikler bir cihazda toplanamıyor
diğer 1 ghz olan telefonlar daha hızlı akıcı çalışıyor sanki...