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Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc da MWC katılımcıları arasında boy gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc da MWC katılımcıları arasında boy gösterdi
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Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemiyle şık tasarımı birleştirdiği telefonu Xperia Arc, daha önce Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılmasına rağmen Mobil Dünya Kongresi'nin katılımcıları arasındaki yerini aldı ve etkinlikteki Engadget'ın kameralarına yakalandı.

Bilindiği üzere 1 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemcinin gücünü arkasına alan 8.7 mm kalınlığındaki Xperia Arc, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900) ile HSDPA alt yapısı desteği, 4.2 inç boyutunda 480 x 854 piksel çözünürlüğünde (FWVGA) 16,7 milyon renk dokunmatik kapasitif ekran (multi-touch ve Bravia engine desteği mevcut), 32 GB'a kadar microSDHC kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, 8.1 megapiksel çözünürlüğünde Exmor R sensörlü kamera, otomatik odaklama, yüz algılama, görüntü stabilizasyon, coğrafi etiketleme, led flaş, 720p (HD) video kaydı, FM radyo, HDMI portu ile 1500 mAh batarya gibi teknik özellikleri bir araya getiriyor.

Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc da MWC katılımcıları arasında boy gösterdi
Tam Boyutta Gör
Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc da MWC katılımcıları arasında boy gösterdi
Tam Boyutta Gör
Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc da MWC katılımcıları arasında boy gösterdi
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Sony Ericsson Xperia Arc ön inceleme


http://www.engadget.com/2011/02/13/sony-ericsson-xperia-arc-video-preview-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
slm iyi çalışmalar 04/09/2012 tarihinde telefonumu servise verdim bataryası bitmiş diye ankara ya servise gönderilmiş telefonum hala elime gelmedi bende kanun hakkı olarak telefonun yenisini istedim ama her telefonla arayışımda 0216 458 9797 numarayı bana bu konuda şu cevabı verdi telefon kontrol aşamasında yeni telefon istemişsiniz ama o bilgi hakkında birşey görünmüyor dendi son aradığımda bana 0 212 473 7777 nolu numarayı arayın bilgi verilsin siz yenisini istemişsiniz fakat sonyericsson dan onay gelmedi bu numaradan yardımcı olunsun dendi bende aradım ordaki bir bayan mail yazın gönderin yardımcı olunur dendi.Ben artık o arızalı telefonu değil yenisini yada bi üst modelini istiyorum kanun hakkım olarak. Çünkü 2 aydır başkalarının telefonunu kullanıyorum aynı arızalı telefonu istemiyorum.Bu konuda beni aydınlatın yani onayı verin yenisi gelsin ben son çare olarak tüketici hakları mahkemesine başvurucam sonyericsson iyi marka bu markayı medyaya basına kötü servis ve garanti olarak duyurmak istemiyorum bilgilerinize sunarım tşk. 0 544 309 00 98 bağlantı kuracağınız numaram.
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba arkadaşlar ben bu telefonu aldım.. hız konusunda iki kanadı eksik diyebilirim. çok seri bir telefon.. ayriyetten özellikleri hat safada.. ekran görüntü kalitesi iphoneyi falan baya bir geride bırakmış.. bir kaç sorunu var.. birincisi işlemci çok çabuk ısınıyor.. ikincisi ya benim şansıma denk geldi bilemiyorum ama.. pil yüzde yüzde iken 1.47 dk kullanım gösteriyor.. üçüncü olarakta içerisindeki yüklü olan navigasyonu bir türlü çalışmıyor...
BİLGİNİZ OLSUN YARIN SONYE GİDİP İLGİLİLER İLE GÖRÜŞECEĞİMM. OLMAZZA GERİ VERECEĞİM..
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Murselkaya 8 yıl
Selam arkadaşlar cihazı aldım çok memmunun, 2. kamera yok yani görüntülü konuşma yok, biraz ısınma porblemi var, bunun dışında mükkemmel diyebilirim,
teşekkkürler
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aalabora 8 yıl
telefon her açıdan mükemmel ayrıca 2. kamerada var görüntülü görüşmede yapılabiliyor eksik bir yanı yok tabiri caizse kusursuz bi makine yapmış teşekkürler se.inşallah ay sonunda elimde
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yunuss.10 8 yıl

aalabora
telefon her açıdan mükemmel ayrıca 2. kamerada var görüntülü görüşmede yapılabiliyor eksik bir yanı yok tabiri caizse kusursuz bi makine yapmış teşekkürler se.inşallah ay sonunda elimde

On kamera yok
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Harika bir telefon on kamerasida olsaydi ezip gecerdi piyasayi
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Mahiro 8 yıl
Özellik olarak olmasada tasarımı ile ezip geçer diyebiliriz. Gerçi özellikleri de oldukça yeterli.
Kısmetse önümüzdeki ay bir tane sipariş edeceğim. Gümüş modelinden..
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D-KaoSee 8 yıl
se nin hastasıyım ya. hele bu modelin. umarım zamanında tr de olur.s
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Mahiro 8 yıl
Arkadaşlar Xperia Arc ile bugün Sony Ericsson'dan gelen cevap şu şekilde;

Sony Ericsson olarak ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Sonyericsson Xperia™ arc model cihazımızın 2011 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.Ürün özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için www.sonyericsson.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.Ürün satışa sunulduktan sonra aşağıdaki satış kanallarından cihazı temin edebilirsiniz.

1- Elektronik Zincir Marketler/Hipermarketler (Teknosa, Darty, Bimeks…)
2- Satış yapılan web siteleri (www.hepsiburada.com)
3- Operatör Mağazaları (Turkcell Extra, Avea Shop, Vodafone Shop)

www.sonyericsson.com.tr

Yorum ve önerilerinizi bizimle paylaştığınız, ürünlerimizi tercih ettiğiniz ve bize ayırdığınız zaman için teşekkür eder, iyi günler dileriz.


Saygılarımızla,


Diğer sorularınız için, lütfen bize yeniden yazın.
Sony Ericsson Çağrı Merkezi

Tel: 0212 473 77 77
Mail:questions.tr@support.sonyericsson.com

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Angelica 8 yıl
gelmiş gecmiş en şık cihaz bence arc. sırf tasarımı 200 lira eder
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Hirotaro 8 yıl
boşuna çene yormayın beyler , nasıl olsa bu da gelmeyecek
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yunuss.10 8 yıl

taken21
gelmiş gecmiş en şık cihaz bence arc. sırf tasarımı 200 lira eder


Alırsın Eray :-D
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:::KR@L::: 8 yıl
ya şu tasarım 4.0 donanım olarakta çift çekirdek işlemci tegra 2 falan olsaydı ya
ama maalesef tüm güzellikler bir cihazda toplanamıyor
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acbold 8 yıl
bu sefer daha güzel olmuş işte budur.
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Whisper911 8 yıl
yavaş çalışıyor biraz.... Sanırım kullanıcı arayüzü falan çok kastırıyor....
diğer 1 ghz olan telefonlar daha hızlı akıcı çalışıyor sanki...
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