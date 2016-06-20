Sikorsky Black Hawk helikopterlerinde Aselsan’ın teknolojisi standart hale geldi

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2007 yılından bu yana konuşulan 2014 yılında ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma ile resmiyete dökülen proje kapsamında 109 adet T70 marka helikopterin Sikorsky işbirliği ile TUSAŞ tesislerinde üretilmesi planlanmıştı. Sikorsky T70i model helikopterlerin üretimi için projede önemli bir rol üstlenen ASELSAN, bu modelde kullanılacak olan uçuş sistemlerinin tamamını yerli olanaklar ile üretti.

S-70i modelinin geliştirilmiş versiyonu olan T70i’nin avionik sistemlerinin tamamında Aselsan imzası var. Üstelik işin daha da güzel yanı, Aselsan’ın geliştirdiği avionik sistemler, hem S70 hem de T70 için standart donanım listesine dahil oldu. Böylelikle Aselsan, bu alanda da dünya pazarına açılma imkanına kavuşmuş oldu.

Sikorsky firmasının lisansı ile Türkiye’de üretilecek olan helikopterlerden ilk aşamada 109 toplamda ise 300 adet üretilmesi planlanıyor. Haberleşme, elektornik harp, uçuş ve görev yönetimi sistemleri gibi teknolojilerin geliştirilmesi, tüm bu sistemlerin üretilip helikoptere entegre edilmesi sürecinin tamamını Aselsan yürütüyor olacak. Buradaki mühendisliğin bir kısmı Sikorsky desteği ile sağlanıyor olsa da helikopterin mevcut uçuş ve görev yönetim sisteminde tamamen Aselsan’ın imzası yer alıyor olacak.

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ASELSAN Görev Yönetim Sistemi (IMAS) adı verilen bu teknoloji helikopterin güvenliği anlamında da önemli bir kriter anlamını taşıyor. Tüm T70i modellerinde bu sistem entegre olacak. Ayrıca S70i’ler içinde de ASELSAN imzalı bir çok komponent yer alacak.

Sikorsky firmasının S70i Black Hawk modelleri de dahil olmak üzere kokpit içindeki dijital göstergeler ve temel bir çok aviyonik sistemde ASELSAN’a güvenmesi, şirketin uluslararası alanda saygınlığına da katkı sağlayacak ve ilerleyen dönemde ASELSAN’ın küresel pazarda farklı işler alabilmesi adına referans oluşturacak.