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Sikorsky Black Hawk helikopterlerinde Aselsan’ın teknolojisi standart hale geldi

TUSAŞ ile Sikorksy işbirliği ile yürütülen Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında Aselsan’ın geliştirdiği aviyonik sistemler, Sikorsky’nin Black Hawk helikopterlerinde standart olarak yer alacak.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sikorsky Black Hawk helikopterlerinde Aselsan’ın teknolojisi standart hale geldi
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2007 yılından bu yana konuşulan 2014 yılında ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma ile resmiyete dökülen proje kapsamında 109 adet T70 marka helikopterin Sikorsky işbirliği ile TUSAŞ tesislerinde üretilmesi planlanmıştı. Sikorsky T70i model helikopterlerin üretimi için projede önemli bir rol üstlenen ASELSAN, bu modelde kullanılacak olan uçuş sistemlerinin tamamını yerli olanaklar ile üretti.

S-70i modelinin geliştirilmiş versiyonu olan T70i’nin avionik sistemlerinin tamamında Aselsan imzası var. Üstelik işin daha da güzel yanı, Aselsan’ın geliştirdiği avionik sistemler, hem S70 hem de T70 için standart donanım listesine dahil oldu. Böylelikle Aselsan, bu alanda da dünya pazarına açılma imkanına kavuşmuş oldu.

Sikorsky firmasının lisansı ile Türkiye’de üretilecek olan helikopterlerden ilk aşamada 109 toplamda ise 300 adet üretilmesi planlanıyor. Haberleşme, elektornik harp, uçuş ve görev yönetimi sistemleri gibi teknolojilerin geliştirilmesi, tüm bu sistemlerin üretilip helikoptere entegre edilmesi sürecinin tamamını Aselsan yürütüyor olacak. Buradaki mühendisliğin bir kısmı Sikorsky desteği ile sağlanıyor olsa da helikopterin mevcut uçuş ve görev yönetim sisteminde tamamen Aselsan’ın imzası yer alıyor olacak.

Sikorsky Black Hawk helikopterlerinde Aselsan’ın teknolojisi standart hale geldi
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ASELSAN Görev Yönetim Sistemi (IMAS) adı verilen bu teknoloji helikopterin güvenliği anlamında da önemli bir kriter anlamını taşıyor. Tüm T70i modellerinde bu sistem entegre olacak. Ayrıca S70i’ler içinde de ASELSAN imzalı bir çok komponent yer alacak.

Sikorsky firmasının S70i Black Hawk modelleri de dahil olmak üzere kokpit içindeki dijital göstergeler ve temel bir çok aviyonik sistemde ASELSAN’a güvenmesi, şirketin uluslararası alanda saygınlığına da katkı sağlayacak ve ilerleyen dönemde ASELSAN’ın küresel pazarda farklı işler alabilmesi adına referans oluşturacak.


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Steve Dogs 2 yıl en beğenilen
CrystalArrow
Çabuk muhalefet gelmeden

Öncelikle laf atılan muhalefetin bir parçası olarak ASELSAN'ı tebrik ederim. Sonrasında ise:
Biz iyiye iyi, kötüye kötü deriz ancak mecliste kendi verdikleri yasa tasarısına sırf muhalefet milletvekilleri evet anlamında el kaldırıyor diye el kaldırmayan bir güruhun parçası bunları anlayamaz.
CrystalArrowÇabuk muhalefet gelmedenÖncelikle laf atılan muhalefetin bir parçası olarak ASELSAN'ı tebrik ederim. Sonrasında ise:B...
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zdniz 2 yıl Parola_18
Parola_18

zdniz

FatihAsl Bizimkide Saray yapar diyenler gelir hemen
Size padişah gerek yada bir adet çoban başka türlü olmaz zaten 90 lı yıllarda işlemçi ürettimizi ve şuan akp nin sahip çıkdığı projelerin yüzde 90sının yine 90 lı yıllarda yapıldığını. Akp sadece üzerine yattı hırsızlıkdan ve kendi refahından başka hiç bişey yapmadı. Nasıl bi zihniyetiniz var anlamıyorum.


bu nasıl bir yalandır bu nasıl bir absürtlüktür 10 yaşında çocuklar saçmalamaz böyle "90 yıllarda işlemci üretmiş miş" 90 yıllarda luxsemburg dan 1 milyon dolar bağış alıyorduk :)

Şu haberi okuda kapa çeneni. forum.donanimhaber.com/...
Parola_18zdnizFatihAsl Bizimkide Saray yapar diyenler gelir hemenSize padişah gerek yada ...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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Guest-BB4F8AD25 2 yıl
Çabuk muhalefet gelmeden
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DH Misafiri 2 yıl
milli helikopter nasıl oluyorda polonyada üretilip bize teslim ediliyor ?
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Rikudou 2 yıl
cehapeliler bunu beğenemedi, savunma sanayi sizinkilerin döneminde ne yaptı, hükümet olağanustu destek veriyor şuan.

CHP el kaldırmışta bunu gören Akp liler el kaldırmamista, adam uçak gemisi yapıyor hala ama el kaldırmadi diyor.
fıkra misiniz arkadaş, projelendirmesi akp den önceymis, sonrakileri ne yapacan? sorsan proje lideri baksan işsiz güçsüz.
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Lotusx 2 yıl
Dün ilk helikopter(Genel Maksat Helikopteri Projesi'nde kullanılacak bir S-70i) Polonya'da, 2007'de Sikorsky tarafından satın alınan PZL-Mielec'te Türk yetkililere teslim edildi. 2017 başlarında Ankara'ya gelecek.

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DH Misafiri 2 yıl
Bizim için büyük bu başarı ve gurur helal olsun.
Muhalefet olanları anlamak güç. Biri AKP bir şey yapmadı, sadece hırsızlık yaptı diyor diğerleri de artılıyor. Acaba artılayanlar okuduklarını anlıyorlar mı diye merak ediyorum :) Arkadaş AKP'nin 13 yılda tonla yaptığı icraat var. Hiç bir devlet zamanında yapılmamış projeler ve icatlar da var. Senin dediğin olsa olsa %40'Lık bölümü kapsar. Ayrıca bir projeye başlanmanın önemli olduğu kadar bitirmenin de önemi var. AKP olmasa öyle temeli atar bırakırlardı ki zaten geçmişe bakınca bunu görüyoruz. AKP iktadarı destekledi bunca projeyi. PC için PSU neyse. Türkiye için AKP odur.
not: ahttp://forum.donanimhaber.com/m_65591329/tm.htm (Bunun gibi nice projeyi 13 yıl İÇERİSİNDE yaptılar. keşke 90 yıl boyunca söyle süper hareketler görebilseydik. Kimin dönemi olduğu farketmiyor.
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mamaker 2 yıl
ASELSAN'ı Akparti ile ilişkilendirmek vallahi üzücü allahdan onların döneminde kurulmamış yoksa ayvayı yemiştik.Onların gözünde aselsan akparti kurdu teknolojiye akpartinin verdiği para sayesinde üretmeye başlayan bir firmadır.
Gerçekler için yormayacağım kendimi birazcık düşünme kapasitesi olanların ufak da olsa bilgisi var zaten fazlası için Ankara ya gideceksin olmadı parmaklarının ucundaki tuşlara düzgün basman yeterli olacaktır.
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mamaker 2 yıl
muratkaya
zdniz Hadi canım hadi kıvırma o zamanın şartları ne şuankinler ne güldürmeyin beni he herşeyi tayyip yaptı atatürk heykelini yıkıp yerine yakında onunkini dikiçeksiniz zaten peygarberiniz ya o adam



Tamam anlat çok biliyorsan o zamanın şartlarıyla şimdinin şartlarını, mesela Almanyada ARGEye ayrılan bütçe yüzde şu kadardı şimdi bu kadar oldu, haliyle Türkiyede de öyle oldu de bir örnek ver ortaya boş laf değil bilgi koy. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuşsun. Kim dedi tayyip peygamber diye, bahseden oldu mu? Uyanıkken rüya mı görüyorsun bir hastalık varsa tedavi ol burada mide bulandırma. Bir de bu ne sığ tavırdır, az seviye lütfen.

Bilip bilmeden konuşuyorsun arkadaş sana yukarıda da yazmış google yaz bak diye bence google hayatına anlamıyla girmeli senin gündemi takip etmiyorsun kim dedi kime dedi diye garip sorular soruyorsun birde bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikri olmakta sizin tayfada var bir tek ne hikmetse.
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muratkaya 2 yıl mamaker
Zaten biliyorum, sizin gibi hiçbir fikri olmadığı halde konuşanlara bir tavsiye olarak yazdım araştırın öğrenin diye :)

2016 yılının başından bu güne kadar AR GE'ye 7.5 milyar dolar ayrıldı.

Bu işler devlet yönetiminin o yönde irade göstermesiyle olur.

Bir zahmet bilmediğiniz konular hakkında biliyor gibi konuşmayın.
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musa_unsal2005 2 yıl
Bu teknolojilerde arka kapı bırakabiliyorsak ne mutlu bize
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yunskrgl 2 yıl
çok güzel bir gelişme milliyetçi bir insan olarak gerçekten çok sevindirici bir haber. amerika israil gibi bilindik ülkeler uydudan helikopterin uçağın yerlerini tespit edemez uçağı durduramaz yönetemez helal olsun ne diyeyim.
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orientem 2 yıl
Mesele şu amerikanın yaptığı gibi bu sistemler bize karşı çalışacağı zaman kapatabiliyor muyuz?
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kadirirdem 2 yıl
ülkemiz için güzel şeyler oluyor hadi hayırlısı yavaş yavaş yüceliyoruz...
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yakupkaratas255 2 yıl
öncelikli olarak 20 li yaşları ve gençleri hafife alanlar ve önüne geleni görüşünü dinlemeden vatan haini öteki beriki ilan edenler bölücülükten başka bir iş yapmıyor birleştirici olacağımıza neden böyle yapıyorsunuz?
teknolojin yenisi ve yerlisi her zaman iyidir tebrik ederim ama keşke eski teknoloji yerine daha yeni olan helikopterler için yerli füze yazılımlar yapılsa desteklense ve şu kişi yaptı diyede hedef gösterilmese yaşasa yani, Alllah Yüce Türk Halkının yanında olanlara yardımcı olsun fitnecileri defetsin;Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur kısmına işallah daha gelmedik.
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