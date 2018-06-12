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Silikon bazlı güneş pillerinde yeni verimlilik rekoru: Yüzde 25.2 verimli

İsviçreli araştırmacılar silikon perovskit güneş pillerinde yüzde 25.2 verimlilik sağlayarak rekor kırdı. Ekibin yeni hedefi ise verimlilik oranını yüzde 30'lara çıkarmak.
11 ay
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Silikon bazlı güneş pillerinde yeni verimlilik rekoru: Yüzde 25.2 verimli
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Silikon, güneş pilleri için uzun yıllardır kullanılan bir malzeme. Tabi bunun arkasında üç temel neden yatıyor: Silikonun ucuz, istikrarlı ve verimli olması. Ucuzluk ve istikrar konusunda çok başarılı olsa da verimlilik konusunda güneş pillerinin genelinde olduğu gibi silikon bazlı güneş pilleri de henüz istenilen oranları yakalayabilmiş değil. Bu da silikon bazlı, düşük maliyetli güneş pillerinin yaygın olarak kullanılmasına engel oluyor. İsviçreli araştırmacıların geliştirdiği çözüm ve ulaştığı verimlilik oranı ise silikon bazlı güneş pillerinin geleceği için umut verici.


İki maddenin uyumu çok önemli 

Araştırmanın yazarlarından Florent Sahli ve Jérémie Werner silikon perovskit güneş pillerinin verimliliği artırmanın yolunun silikon ve perovskiti başarılı bir şekilde birleştirmeden geçtiğini belirtiyor. İkiliye göre ancak bu şekilde güneş spektrumunun kullanımını en üst düzeye çıkarabilir ve üretilen güç miktarı artırılabilir. Perovskit yeşil ve mavi ışığı elektriğe çevirmede daha iyidir, silikon ise kızıl ve kızılötesi ürünler üzerinde etkilidir. böylece doğru bir birleştirme ile daha geniş spektrum yelpazesine ulaşılır. Tabi bu birleştirme işlemi sanıldığı kadar kolay değil. 


Silikon bazlı güneş pillerinde yeni verimlilik rekoru: Yüzde 25.2 verimli
 

Normalde perovskit, yüzeye bir sıvı olarak çökeltilir ancak silikonun dokusu çökelmeyi zorlaştırıyor. Çökelme tamamlandığında silikon dokuda havuz haline gelmiş perovskit tabakası ve birkaç mikron yüksekliğinde piramiti andıran perovskit tepecikleri oluşuyor. Bu durumda tepecikler güneş ışığını iyi bir şekilde absorbe etse de zemindeki tabaka aynı etkinliği gösteremiyor ve verimlilik düşüyor. İsviçreli araştırmacılar ise laboratuvarda bir dizi işlem gerçekleştirerek perovskit tabakasının tepenin üzerinde kristalleşmesini ve tüm silikon yüzeyini kaplayan ince bir film oluşturmasını sağladı. Sürecin sonunda yüzde 25.2'lik verimlilik oranı ile silikon bazlı güneş pillerinde yeni bir rekor kırıldı.


Laboratuvarda çok fazla işlem yapılmasına rağmen araştırmacılar sürecin oldukça basit olduğunu ve sadece birkaç ekstra adımla mevcut üretim süreçlerine eklenebileceğini belirtiyor. Yani günümüzde yüzde 20-22 verimlilik oranına sahip olan silikon bazlı güneş pilleri çok fazla ekstra maliyet olmadan yüzde 25.2 verimlilik oranına ulaşabilecek. 2009 yılında standart silikon güneş pillerinin sadece yüzde 3.8 civarında verimlilik oranına sahip olduğunu düşünürsek 10 yılda ulaşılan seviyenin ne kadar umut verici olduğunu çok daha iyi görebiliriz. İsviçreli araştırmacıların ise yeni rekorla yetinmek gibi bir niyetleri yok; araştırmacılar yeni yöntemle yakın bir zamanda yüzde 30 ve üstünde verimlilik oranlarına ulaşılabileceğini belirtiyor.


https://newatlas.com/efficiency-record-silicon-perovskite-solar-cell/54994/ Yorum Yaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu verimlilik düzeylerinden pek anlamıyorum doğrusu ama rekor kırıldığına göre gelinen seviye baya etkileyici. Acilen bizim de ülke olarak bu alanda atılım yapmamız lazım. Dünyanın gittiği yeri okumazsak işimiz harap.
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Psydia 10 ay ÇatlakMerlin
Verimlilik düzeyi şu yüzden önemli: güneşli havada dünya üzerine düşen güneş enerjisi metrekareye 1000 watt civarında, yüzde 25.2 bu enerjinin 250 watt'ını elektriğe çevirebiliyor demek. 30 metrekarelik güneş paneli bir eve yetecek yani, öncekilerde tüm çatıyı kaplasan da sadece bir kısmına yetiyordu
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oyuncudroid 11 ay
Bize odtü lise gezisinde %90 verimli güneş panelleri var onlardan gelen elektrikle şimşek falan çakıyoruz lablarda demişlerdi. Bizi mi keklemişler?
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modifci 10 ay
Ahahah
bizim ülkenin sıkıntılarından biri de bu bir şey yapınca oo en iyisi bizimki. Ya da yaptık yeter gibi bir anlayış var. Daha ürün test laboratuvarı yoktur kesin
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smart1978 11 ay
Bu tur yeni nesil gunes panelleri her alanda ilgi gorecektir . Guzel gelismeler ...
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