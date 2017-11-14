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Şimdiye kadarki en hızlı Firefox yayınlandı: Firefox 57 Quantum

Mozilla 2 kat daha iyi performans sunduğunu ve Google Chrome'dan %30 daha az bellek tükettiğini iddia ettiği yeni tarayıcısını kullanıma sundu. İşte şimdiye kadarki en hızlı Firefox'un detayları.
1 yıl
7,4b
1
106
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternet tarayıcılarının her yeni sürümle daha iyi hale geldiği bir gerçek ancak bu gelişmeler çıplak gözle fark edilebilecek kadar çarpıcı olmuyor. Ancak Mozilla bugün popüler web tarayıcısı Firefox için son yıllardaki en önemli güncellemelerden birini yayınlayarak bu geleneği bozdu. Şirket kullanıcılara şimdiye kadarki en hızlı Firefox'u sunduğunu söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Top500 süper bilgisayar listesine damga vuran Çin, ABD'yi geride bıraktı"
Firefox 57 Quantum bugün itibariyle indirilebilir durumda. Tarayıcı yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olurken, Mozilla'nın Quantum olarak adlandırdığı ve çok çekirdekli işlemcileri daha iyi kullanan bir sürü yeni aracı da beraberinde getiriyor. Şirket o kadar iddialı ki yeni nesil tarayıcıyla kullanıcılara 2 kat daha iyi performans vadederken Google Chrome'dan %30 daha az bellek kullandığını iddia ediyor.

Eski eklentiler artık çalışmayacak

Öte yandan eklentiler için de önemli bir güncelleme var. Firefox 57 artık eski uzantılara kapıyı kapatmış durumda. Tarayıcı artık sadece standart WebExtension API'si kullanılarak oluşturulmuş eklentileri destekliyor. Firefox'u yeni sürüme yükseltmek için yazılımın Yardım -> Firefox hakkında bölümünü kullanabilir, kurulum dosyasını indirmek için ise buraya tıklayarak Mozilla'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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LegendM 1 yıl en beğenilen simbolmina
simbolmina

Sevgili DH siz test etseniz de bize söyleseniz. Mesela bir inceleme videosu yapsanız. Olmaz mı?

Eskidendi o, simdi apple haberleri daha cok tik aliyor.
simbolminaSevgili DH siz test etseniz de bize söyleseniz. Mesela bir inceleme videosu yapsanız. Olmaz mı?Eskidendi o, s...
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Yanıtla +88
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aytaccgl 1 yıl
2 haftadır beta olarak kullanmaktaydım. gerçek anlamda vaadettiklerini yerine getiriyor. sanırım chrome'un hakimiyetine son verecek ve eski günlerine dönecek. mutlaka deneyin
2 haftadır beta olarak kullanmaktaydım. gerçek anlamda vaadettiklerini yerine getiriyor. sanırım chrome'un hakimiyetine son verecek ve eski günlerine dönecek. m...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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simbolmina 1 yıl
Sevgili DH siz test etseniz de bize söyleseniz. Mesela bir inceleme videosu yapsanız. Olmaz mı?
1 Yanıt Yanıtla +37
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Celonfix 1 yıl
Mobil sürümüde keşke bilgisayardaki gibi akıcı,hızlı çalışsa ama nerde. Bir sayfanın açılması 10 saniye sürüyor. Eklenti desteği olmasa silip chromium kullanacağım.
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Cleous 1 yıl
8GB Ram, 2.50GHz 4 çekirdekli işlemcim bulunuyor, 4 senedir kullandığım laptop, çok iyi diyemem, yorumuma gelince eskiden firefox'u 10-15 saniye belki 20 saniye içerisinde açıyordu (gerçekten abartmıyorum), bu arada firefox'ta hali hazırda 13 tane sekmenin sabitlenmiş bulunduğunu da belirteyim, şuan bütün sayfaların yüklenmesi dahil yani yine aynı 13 sekmeyle beraber maksimum 5 saniyeyi görüyor, gerçekten benim için performans iyileşmesi gözle görülebilir oldu, belki firefox'a dönebilirim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mahmut716 1 yıl Cleous
ben döndüm bile, o kadar çok sekmeye rağmen hiçbir takılma olmuyor, adamlar isteyince yapabiliyor demekki
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Al Swearengen 1 yıl
Firefox Chrome dan kesinlikle daha fazla ram tüketiyor.Babamın 2gb lık laptopununu Firefox a geçireyim dedim vazgeçtim.Birkaç sekmede ram i doldurabiliyor.Chrome da daha az tüketiyor.Benim bilgisayarda da aynı.
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UzunEsmer 1 yıl
Lütfen dikkate alın ve yardımcı olun arkadaşlar. Eski sürümlerde kullandığım startupmaster eklentisi yeni sürüm Firefox ile kullanılamıyor. Bunun yerine alternatif ne önerirsiniz?
Bu eklenti Firefox u açtığımda belirlediğim şifreyi sorması idi. Bu sayede benden başkası bu tarayıcıyı açamıyordu.
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mehmetyilmaz77 1 yıl
Entegre VPN Türkiye için gerekli bir özellik. Opera gibi entegre ederse kullanırım. Saniyenin bilmemkacta biri hızlı sayfa açması VPN kadar önemli değil.
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wakari_mayo 1 yıl
Üzülerek belirtiyorum ancak hâlâ bir Opera değil. Opera'daki ince detayların çoğu yok. Örneğin kendi içine gömülü reklam engelleyici, VPN, bir kelimeyi seçince çıkan ara ve kopyala butonları, hızlı birim ve para dönüştürücü gibi... Eklenti olarak kurduğumuzdaysa hızı eski Firefox ile aynı oluyor ki RAM ve işlemci kullanımı çok da düşük değil. İnternet deneyimini iyileştirmek yalnızca web sayfalarını ekranda hızlı çizmek (render) demek değildir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Celonfix 1 yıl wakari_mayo
wakari_mayo
Üzülerek belirtiyorum ancak hâlâ bir Opera değil. Opera'daki ince detayların çoğu yok. Örneğin kendi içine gömülü reklam engelleyici, VPN, bir kelimeyi seçince çıkan ara ve kopyala butonları, hızlı birim ve para dönüştürücü gibi... Eklenti olarak kurduğumuzdaysa hızı eski Firefox ile aynı oluyor ki RAM ve işlemci kullanımı çok da düşük değil. İnternet deneyimini iyileştirmek yalnızca web sayfalarını ekranda hızlı çizmek (render) demek değildir.

O kullandığınız eklentilere bağlı. Ublock origin kurarsanız ne hızı düşüyor ne de reklam kalıyor, operanın reklam engelleyicisinden kat kat daha iyi bir eklenti.
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drjacob 1 yıl
Nightyl 59'u kullanıyorum alt yapısı geçmişmidir yoksa bunu mu indireyim ?
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esmerbuyucu 1 yıl drjacob
drjacob
Nightyl 59'u kullanıyorum alt yapısı geçmişmidir yoksa bunu mu indireyim ?

Firefox 57 ve sonraki sürümler Quantum olarak geçiyor.
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BomBidiBom 1 yıl
57 den öncede hızlıydı şimdi bir tık artmış, mobil versiyonunu beğenmiyenleri anlamıyorum gayet stabil ve hoş görüntüsü var videoları kendi playerında açıyor uc browser gibi ben 3 senedir mobildede kullanıyorum masaüstündede ve ikisindende memnundum hala memnunum.
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Tensi 1 yıl BomBidiBom
Mobil kismina ben de katiliyorum. Ozaellikle youtube playlist yapip ekran kapaliyken arkaplanda calismasi cok isime yariyor.
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NakeBenihime 1 yıl
Yıllardır chrome kullanıyorum herşeyim google chrome a entegreli düne kadar chrome dan da gayet memnundum taki bu şerefsiz quantum u indirene kadar. Oğlum nasıl bir tarayıcı lan bu bayıldım ya chrome u hayatımdan çıkarmam 5 dakikamı falan aldı bunu kullanınca hem çok stabil hem çok kullanışlı hemde çok hızlı. Mükemmel bir tarayıcı helal olsun adamlara bayıldım resmen
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monarch25 1 yıl NakeBenihime
NakeBenihime
Yıllardır chrome kullanıyorum herşeyim google chrome a entegreli düne kadar chrome dan da gayet memnundum taki bu şerefsiz quantum u indirene kadar. Oğlum nasıl bir tarayıcı lan bu bayıldım ya chrome u hayatımdan çıkarmam 5 dakikamı falan aldı bunu kullanınca hem çok stabil hem çok kullanışlı hemde çok hızlı. Mükemmel bir tarayıcı helal olsun adamlara bayıldım resmen

Chrome daki bütün bilgilerinizi firefox a geçirebiliyorsunuz
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Müştemilat Bey 1 yıl
Arkadaslar bana hala Opera en iyi tarayıcı gibi geliyor. Kullanmak cok gosuma gidiyor ve ozellikle gercek zamanlı birim ve para cevirme ozelligi ben en buyuk artısı
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