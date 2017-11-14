Şimdiye kadarki en hızlı Firefox yayınlandı: Firefox 57 Quantum

İnternet tarayıcılarının her yeni sürümle daha iyi hale geldiği bir gerçek ancak bu gelişmeler çıplak gözle fark edilebilecek kadar çarpıcı olmuyor. Ancak Mozilla bugün popüler web tarayıcısı Firefox için son yıllardaki en önemli güncellemelerden birini yayınlayarak bu geleneği bozdu. Şirket kullanıcılara şimdiye kadarki en hızlı Firefox'u sunduğunu söylüyor.

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Firefox 57 Quantum bugün itibariyle indirilebilir durumda. Tarayıcı yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olurken, Mozilla'nın Quantum olarak adlandırdığı ve çok çekirdekli işlemcileri daha iyi kullanan bir sürü yeni aracı da beraberinde getiriyor. Şirket o kadar iddialı ki yeni nesil tarayıcıyla kullanıcılara 2 kat daha iyi performans vadederken Google Chrome'dan %30 daha az bellek kullandığını iddia ediyor.

Eski eklentiler artık çalışmayacak

eski uzantılara kapıyı kapatmış durumda. Tarayıcı artık sadece standart WebExtension API'si kullanılarak oluşturulmuş eklentileri destekliyor. Firefox'u yeni sürüme yükseltmek için yazılımın Yardım -> Firefox hakkında bölümünü kullanabilir, kurulum dosyasını indirmek için ise Öte yandan eklentiler için de önemli bir güncelleme var. Firefox 57 artıkkapıyı kapatmış durumda. Tarayıcı artık sadece standart'si kullanılarak oluşturulmuş eklentileri destekliyor. Firefox'u yeni sürüme yükseltmek için yazılımınbölümünü kullanabilir, kurulum dosyasını indirmek için ise buraya tıklayarak Mozilla'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.