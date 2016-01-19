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Simpsons'ın yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi geliştiriyor

Tüm zamanların en popüler animasyon dizilerinden biri olan The Simpson'ın yaratıcısı Matt Groening, online içerik sağlayıcısı Netflix için yeni bir dizi hazırlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Simpsons'ın yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi geliştiriyor

Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, orijinal dizi ve filmlerinin yanı sıra animasyon dizilerinin sayısını da hızla arttırıyor. Bugüne kadar yayınladığı Bojack Horseman ve F is For Family gibi animasyon dizileriyle beğeni toplayan Netflix, çok yakında bunlara yenilerini ekleyecek.
Variety'nin haberine göre Netflix'in üzerinde çalıştığı bu animasyon diziler arasında, Matt Groening'in yeni projesi de yer alıyor. Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden biri olan The Simpson'ın yaratıcıları arasında yer alan Groening, uzun süredir yeni proje geliştirmiyordu. Şu sıralar 27. sezonu yayınlanan The Simpsons'ta yapımcı olarak yer alan Groening, son olarak, 1999 yılında yayınlanmaya başlayan Futuruma dizisini kaleme almıştı.
 Groening'in Netflix için geliştireceği yeni animasyonun detayları şimdilik bilinmiyor. Her iki taraf da şimdilik konu hakkında konuşmaktan kaçınıyor, ancak Variety'nin haberine göre Netflix, 10'ar bölümden oluşacak iki sezon için sipariş vermeye hazırlanıyor. Daha önce de House of Cards ve Unbreakable Kimmy Schmidt gibi diziler için iki sezonluk sipariş veren online içerik sağlayıcısı, bu sayede yapım giderlerini azaltmayı hedefliyor.

http://variety.com/2016/tv/news/matt-groening-simpsons-netflix-animated-series-1201681129/ Yorum Yaz
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bcan402 2 yıl
futurama devam etsin aloooooo
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Guest-F8946C419 2 yıl
20. Sezondan sonra çok bozuldu.
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BlackLead 2 yıl
eee noldu acaba?
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K0BE_24 3 yıl
F is for family'nin ilk bolumunu izledim gayet begendim bu da guzel olacaktir.
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ylmzsngl 3 yıl
KaleyDeskop
bu diziyi bi türlü sevemedim south park her zaman benim için önde fakat oda son 3 sezon inişli bi seyir izliyor rick and morty bu iki dizinin yerini doldurdu,şu an bu iki dizi birleşse bile rick and morty kadar iyi olamaz

Aynı fikirdeydim. Hatta gördüğüm anda kanal değişirdim. Ancak yıllar önce bir sinema filmine gitmiş ve çok eğlenmiştim. Artık okadar önyargılı değilim. Hatta yayınlanırsa izyelebilirim bile diyorum şuan :)
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Umutcan 3 yıl
Netflix için henüz erken. Ülkelere göre içerik özelleştirme ve altyazı sağlasınlar ondan sonra düşünürüz.
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KaleyDeskop 3 yıl
bu dizi'yi bi türlü sevemedim south park her zaman benim için önde fakat oda son 3 sezon inişli bi seyir izliyor rick and morty bu iki dizinin yerini doldurdu,şu an bu iki dizi birleşse bile rick and morty kadar iyi olamaz
1 Yanıt Yanıtla +2
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aycibin 3 yıl
simpson filminin türkiye'ye geldiğinde dublaj yapılması geldi aklıma.böyle saçmalık görmemiştim.sadece istanbul kanyon sineması orjinaldi ve izdihamdan yer bulamıyorduk.sonra fida film'e şikayetler yağmıştı.fida film de özür dilemişti.ulan simpsons'A dublaj mı olur.sanki çocuklar izlesin diye çevirmişler
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Bender B. Rodriquez 3 yıl KaleyDeskop
Rick and morty zirvede zaten su an kesinlikle yerini alabilecek animasyon gelecegine inanmiyorum
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