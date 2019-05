Simpsons'ın yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi geliştiriyor

Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, orijinal dizi ve filmlerinin yanı sıra animasyon dizilerinin sayısını da hızla arttırıyor. Bugüne kadar yayınladığı Bojack Horseman ve F is For Family gibi animasyon dizileriyle beğeni toplayan Netflix, çok yakında bunlara yenilerini ekleyecek.

Variety'nin haberine göre Netflix'in üzerinde çalıştığı bu animasyon diziler arasında, Matt Groening'in yeni projesi de yer alıyor. Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden biri olan The Simpson'ın yaratıcıları arasında yer alan Groening, uzun süredir yeni proje geliştirmiyordu. Şu sıralar 27. sezonu yayınlanan The Simpsons'ta yapımcı olarak yer alan Groening, son olarak, 1999 yılında yayınlanmaya başlayan Futuruma dizisini kaleme almıştı.

Groening'in Netflix için geliştireceği yeni animasyonun detayları şimdilik bilinmiyor. Her iki taraf da şimdilik konu hakkında konuşmaktan kaçınıyor, ancak Variety'nin haberine göre Netflix, 10'ar bölümden oluşacak iki sezon için sipariş vermeye hazırlanıyor. Daha önce de House of Cards ve Unbreakable Kimmy Schmidt gibi diziler için iki sezonluk sipariş veren online içerik sağlayıcısı, bu sayede yapım giderlerini azaltmayı hedefliyor.

