Ocean's Eleven'ın yönetmeninden yeni soygun filmi: Logan Lucky

Traffic, Erin Brockovich ve Ocean's Eleven gibi başarılı filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Steven Soderberg, televizyon projeleri ile geçirdiği 4 yıllık bir aranın ardından sinemaya geri dönüyor. Yönetmenin yeni filmi olan Logan Lucky, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Sinema tarihinin en başarılı soygun filmleri arasında yer alan Ocean's Eleven ve devam filmlerinin de yönetmeni olan Soderberg, Logan Lucky ile soyguncuların dünyasına da geri dönüyor. Ocean's serisinde olduğu gibi komedi ve aksiyon türlerini bir araya getirecek olan film; bir NASCAR yarışı sırasında soygun yapmayı planlayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

Logan Lucky'nin başrollerinde Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katherine Waterston, Sebastian Stan ve Katie Holmes gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Film, 18 Ağustos'ta vizyona girecek.