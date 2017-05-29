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Ocean's Eleven'ın yönetmeninden yeni soygun filmi: Logan Lucky

Sinema tarihinin en başarılı soygun filmlerinden Ocean's Eleven'ın yönetmeni olan Steven Soderbergh, yeni bir soygun filmi ile geri dönüyor. Logan Lucky adını taşıyan filmin ilk fragmanı yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Traffic, Erin Brockovich ve Ocean's Eleven gibi başarılı filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Steven Soderberg, televizyon projeleri ile geçirdiği 4 yıllık bir aranın ardından sinemaya geri dönüyor. Yönetmenin yeni filmi olan Logan Lucky, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
Sinema tarihinin en başarılı soygun filmleri arasında yer alan Ocean's Eleven ve devam filmlerinin de yönetmeni olan Soderberg, Logan Lucky ile soyguncuların dünyasına da geri dönüyor. Ocean's serisinde olduğu gibi komedi ve aksiyon türlerini bir araya getirecek olan film; bir NASCAR yarışı sırasında soygun yapmayı planlayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.
Logan Lucky'nin başrollerinde Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katherine Waterston, Sebastian Stan ve Katie Holmes gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Film, 18 Ağustos'ta vizyona girecek.

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jedi39 2 yıl en beğenilen
İmparatorluk maaşları yatırmayınca tabi
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sinmeister 2 yıl
Fragman sarmadı.
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Dodge 2 yıl
Kadro güzel.Bu film izlenir.(torrent'e düşünce)
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Kassady 2 yıl
İzleyen var mı ? Bugün digiturk koduyla izlemeye gideceğim.
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MessiTugi 2 yıl
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erhanciliz 2 yıl
Sirf logan ismini kullandiklari icin izlerim.. ah be logan..
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BlindGuardianNN 2 yıl
raffic, Erin Brockovich ve Ocean's Eleven gibi başarılı filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Steven Soderberg, televizyon projeleri ile geçirdiği 4 yıllık bir aranın ardından sinemaya geri dönüyor. Yönetmenin yeni filmi olan Logan Lucky, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Sinema tarihinin en başarılı soygun filmleri arasında yer alan Ocean's Eleven ve devam filmlerinin de yönetmeni olan Soderberg, Logan Lucky ile soyguncuların dünyasına da geri dönüyor. Ocean's serisinde olduğu gibi komedi ve aksiyon türlerini bir araya getirecek olan film; bir NASCAR yarışı sırasında soygun yapmayı planlayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.
-hayırlısı bekliyoruz
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aycibin 2 yıl
çok eğlenceli görünüyor.bir de oyuncular alıştığımız karakterlerinin dışına çıkınca keyifli oluyor.
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jedi39 2 yıl en beğenilen
İmparatorluk maaşları yatırmayınca tabi
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ardicli2000 2 yıl
Bizim Sith soyguncu olmuş. Hey gidi....
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sinmeister 2 yıl
Fragman sarmadı.
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The Balance 2 yıl
Ooo Bond ile Kylo reizler varmış izlenir.
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