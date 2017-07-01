Sinematik evren furyasına James Bond da katılıyor

Son dönemde neredeyse tüm dev stüdyoların ilgisini çeken sinematik evrenlerin sayısı hızla artıyor. Marvel sinematik evreni ile başlayan bu trende son dönemde; DC, X-Men, Transformers, Dark Universe, Monster Universe ve Spider-Man gibi sinematik evrenler de katıldı. Şimdi de sinema tarihinin en eski ve en başarılı serilerinden biri olan James Bond serisinin sinematik evren haline getirilmesi gündemde.

Sinema yazarı Jeff Sneider'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Bond filmlerinin yapımcılığını üstlenen Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli seriyi bir sinematik evren haline getirmek için çalışmalara başladı. Spectre'ı takip edecek yeni Bond filmi için hazırlıklarını sürdüren yapımcılar, bu yeni film ile birlikte yan filmlere kaynaklık edecek yeni fikirleri seriye dahil etmek istiyor.

Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil ancak yapımcıların 007 dünyasında geçen farklı filmler çekmek istediği söyleniyor. Bu da James Bond dışındaki diğer 00 ajanlarının hikayelerine yer verileceği şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca Bond filmlerinin önemli bir parçası olan Blofeld gibi kötü adamların da bu sinematik evrende önemli bir rol oynması bekleniyor.

http://theplaylist.net/producers-reportedly-considering-james-bond-cinematic-universe-20170628/