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Sinematik evren furyasına James Bond da katılıyor

Sinema dünyasının en önemli serilerinden James Bond'un yapımcıları, 007 sinematik evreni kurmak istiyor. Bu sinematik evrende diğer 00 ajanlarının maceraları anlatılabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde neredeyse tüm dev stüdyoların ilgisini çeken sinematik evrenlerin sayısı hızla artıyor. Marvel sinematik evreni ile başlayan bu trende son dönemde; DC, X-Men, Transformers, Dark Universe, Monster Universe ve Spider-Man gibi sinematik evrenler de katıldı. Şimdi de sinema tarihinin en eski ve en başarılı serilerinden biri olan James Bond serisinin sinematik evren haline getirilmesi gündemde.
Sinema yazarı Jeff Sneider'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Bond filmlerinin yapımcılığını üstlenen Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli seriyi bir sinematik evren haline getirmek için çalışmalara başladı. Spectre'ı takip edecek yeni Bond filmi için hazırlıklarını sürdüren yapımcılar, bu yeni film ile birlikte yan filmlere kaynaklık edecek yeni fikirleri seriye dahil etmek istiyor.
Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil ancak yapımcıların 007 dünyasında geçen farklı filmler çekmek istediği söyleniyor. Bu da James Bond dışındaki diğer 00 ajanlarının hikayelerine yer verileceği şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca Bond filmlerinin önemli bir parçası olan Blofeld gibi kötü adamların da bu sinematik evrende önemli bir rol oynması bekleniyor.

http://theplaylist.net/producers-reportedly-considering-james-bond-cinematic-universe-20170628/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
Valla Bond dan başkasını izleyeceğimi zannetmiyorum. Asla asla demiyorum ama :)
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SonKullanIcIyIm 2 yıl
Sinematik evren furyasının en başarılısı olacağına inanıyorum...
Bond karakterinden çok şeyler türetilir
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Katılmaması anormal olurdu zaten.
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obili 2 yıl
Sinematik evren olarak anılan ve süper kahraman (farklı özellikli) bolluğundan meydana getirilen olgu , bond serisi için kullanılamaz. Hepsi tornadan çıkmış gibi aynı olan ajanlar için nasıl "sinematik evren" tanımı kullanılabilir ki? Saçmalamanın sınırı yok nasılsa ... [8\|]
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Physicist_Emre 2 yıl
geç bile kaldı.
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fthkn 2 yıl
Sinema evreni düşüncesi başlangıçta güzel bir eklenti olarka kullanılıyordu. Bütün bir proje haline getirilmesi yanlıştı. Her bir kahramanın orjinalliği ve drama etkisini yok etti. Çok tüketildi.
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Kartal Göz 2 yıl
Bir sinematik evrenlerin bir de spin-off'ların b.ku çıkarıldı. Son derece gereksiz.
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Glorfindel1907 2 yıl Kartal Göz
Kartal Göz
Bir sinematik evrenlerin bir de spin-off'ların b.ku çıkarıldı. Son derece gereksiz.

Kesinlikle katılıyorum sinematik evren nedir ya, Gerçi adamlarda bir yerde parasını düşünüyor bu şekilde reklam yaparak daha çok ilgi görüldüğü kesin.
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
Valla Bond dan başkasını izleyeceğimi zannetmiyorum. Asla asla demiyorum ama :)
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derepaca 2 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Valla Bond dan başkasını izleyeceğimi zannetmiyorum. Asla asla demiyorum ama :)

001 en iyisi mi olacak?
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