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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Singapur sokakları ilk sürücüsüz taksilere ev sahipliği yapıyor

Singapur'lu sürüsücüz araç geliştirme firması nuTonomy dünyanın ilk otonom taksilerini Singapur yollarına çıkardı. Akıllı telefon yardımıyla çağrılan taksiler ve detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sürücüsüz araçlarını piyasaya sürme konusunda otomobil üreticileri arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşiyor. Tesla en gelişmiş sisteme sahip olarak şu anda lider durumda olsa da diğer üreticiler de azimle ve hızlıca aradaki farkı kapatıyor. Haberimize konu olan şirketin adını pek çok kişi duymamış olabilir ancak bu ufak şirket sürücüsüz araçları kitlelerin hizmetine sundu bile. nuTonomy adındaki kuruluş Singapur sokaklarında kendi geliştirdiği otonom sürüşlü taksilerini kullanıyor.
Kısaca anlatacak olursak taksi çağırmak için akıllı telefonunu kullanan müşteri karşısında otonom sürüş içine ayarlanan Renault Zoe veya Mitsubishi i-MiEV araçlarından birini görüyor ve gitmek istediği noktaya sürücüsüz olarak bu araçlarla ulaşıyor. Şu an için tamamen sürücüsüz kendi başına gelmeyen araçların sürücü koltuğunda sistemi kontrol etmesi ve insan kontrolünün gerektiği anlarda kontrolü ele alması için nuTonomy mühendisi oturuyor.
Şu an için Singapur sokaklarında kaç adet taksi olduğuna dair nuTonomy tarafından bir açıklama yapılmazken, deneme aşamasının olumlu sonuçlanması durumunda araçların tamamen kendi başına dolaşması 2018 yılı gibi erken bir tarihte olabilir.

http://nutonomy.com/press.html Yorum Yaz
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tobepeople 3 yıl gun
gun

Bizimde bir şekilde kesin şekilde girmemiz gereken bir teknoloji ancak ne yazık ki kendimize ait araç şirketimiz yok.

Volvo satıldı ,sudan ucuza almadı Türk firmaları ya da devlet alabilirdi bu tip teknolojileri sürekli satılıyor alana yıllar on yıllar hatta yüz yıllar atlatıyor ancak ülkemizde zenginler her türlü daha da zengin oluyor bir şey kaybetmediğinden bu tür şeyler önemsiz devlet de zaten Saray yapar hiçbir işe yaramayan ve sürekli masrafı olan ya da OSman gazi köprüsü yapıp satar yeterli sayıda araç geçmez ise devlet öder vs... AyKüu(iq) seviyesi 30-50 olan adamları sırf zenginler diye milletvekili yaparsak daha başımıza çok şey gelir en basiti partilerin başlarındakileri dinleseniz bile anlıyorsunuz iq seviyesini :D
gunBizimde bir şekilde kesin şekilde girmemiz gereken bir teknoloji ancak ne yazık ki kendimize ait araç şirketimiz yok....
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1 Yanıt Yanıtla +4
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un momento 3 yıl en beğenilen
Turkiye de dusunemiyorum bunu. Arabayi cagirip geldigi gibi orasini burasini sokup çalarlar
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gun 3 yıl
Bizimde bir şekilde kesin şekilde girmemiz gereken bir teknoloji ancak ne yazık ki kendimize ait araç şirketimiz yok.
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Koyun Kırbaçlayan 3 yıl
Cidden bu teknolojinin Türkiye'ye geleceğinimi düşünüyorsunuz. Gidişata göre yakında develerle seyahate başlayacağız ya habibi
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jimhendrix 3 yıl
ne çalması yav ilk günden taciz haberleri gelir.
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım tr de ne zaman kendini gösterecek...
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Audi383848 3 yıl
Onlarda sürücüsüz taksi,bizde teneke taksi.
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next.gen 3 yıl
Tesla'nın otopilot sistemi şuankiler arasında en gelişmişi mi yani ?
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mementopolis 3 yıl
arac sadece 180 derece etrafi dönmüs :P
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Şıh Hazretleri 3 yıl
Türkiye'de olsa çalarlar nan bunları
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un momento 3 yıl en beğenilen
Turkiye de dusunemiyorum bunu. Arabayi cagirip geldigi gibi orasini burasini sokup çalarlar
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gun 3 yıl
Bizimde bir şekilde kesin şekilde girmemiz gereken bir teknoloji ancak ne yazık ki kendimize ait araç şirketimiz yok.
2 Yanıt Yanıtla
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tobepeople 3 yıl gun
gun

Bizimde bir şekilde kesin şekilde girmemiz gereken bir teknoloji ancak ne yazık ki kendimize ait araç şirketimiz yok.

Volvo satıldı ,sudan ucuza almadı Türk firmaları ya da devlet alabilirdi bu tip teknolojileri sürekli satılıyor alana yıllar on yıllar hatta yüz yıllar atlatıyor ancak ülkemizde zenginler her türlü daha da zengin oluyor bir şey kaybetmediğinden bu tür şeyler önemsiz devlet de zaten Saray yapar hiçbir işe yaramayan ve sürekli masrafı olan ya da OSman gazi köprüsü yapıp satar yeterli sayıda araç geçmez ise devlet öder vs... AyKüu(iq) seviyesi 30-50 olan adamları sırf zenginler diye milletvekili yaparsak daha başımıza çok şey gelir en basiti partilerin başlarındakileri dinleseniz bile anlıyorsunuz iq seviyesini :D
1 Yanıt Yanıtla +4
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Speed-Step 3 yıl gun
gun
Bizimde bir şekilde kesin şekilde girmemiz gereken bir teknoloji ancak ne yazık ki kendimize ait araç şirketimiz yok.

Bosh otomobil üretmiyor ama akıllı akılsız her araca teknoloji sağlıyor. Artık iş, bütünü üretmekte değil.

Sürücüsüz araç kiti geliştirip her firmaya satabiliriz. Şu an üzerinde çalışılan içten yanmalı milli araba projesinden daha ucuza mal olur ve katmadeğeri daha yüksek.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Real taxi
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nutonomy, sürüsücüz araç ve
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