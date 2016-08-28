Singapur sokakları ilk sürücüsüz taksilere ev sahipliği yapıyor

Sürücüsüz araçlarını piyasaya sürme konusunda otomobil üreticileri arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşiyor. Tesla en gelişmiş sisteme sahip olarak şu anda lider durumda olsa da diğer üreticiler de azimle ve hızlıca aradaki farkı kapatıyor. Haberimize konu olan şirketin adını pek çok kişi duymamış olabilir ancak bu ufak şirket sürücüsüz araçları kitlelerin hizmetine sundu bile. nuTonomy adındaki kuruluş Singapur sokaklarında kendi geliştirdiği otonom sürüşlü taksilerini kullanıyor.

Kısaca anlatacak olursak taksi çağırmak için akıllı telefonunu kullanan müşteri karşısında otonom sürüş içine ayarlanan Renault Zoe veya Mitsubishi i-MiEV araçlarından birini görüyor ve gitmek istediği noktaya sürücüsüz olarak bu araçlarla ulaşıyor. Şu an için tamamen sürücüsüz kendi başına gelmeyen araçların sürücü koltuğunda sistemi kontrol etmesi ve insan kontrolünün gerektiği anlarda kontrolü ele alması için nuTonomy mühendisi oturuyor.

Şu an için Singapur sokaklarında kaç adet taksi olduğuna dair nuTonomy tarafından bir açıklama yapılmazken, deneme aşamasının olumlu sonuçlanması durumunda araçların tamamen kendi başına dolaşması 2018 yılı gibi erken bir tarihte olabilir.

http://nutonomy.com/press.html