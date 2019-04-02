Kingston uzun ömürlü microSD kartlarını duyurdu

Hafıza kartları bugün akıllı telefonlardan tutun fotoğraf makinelerine akıllı cihazlardan güvenlik sistemlerine kadar her alanda ihtiyaç duyulan bir unsur. Bazı alanlarda ise daha uzun ömürlü kartlara ihtiyaç duyuluyor.

Kingston High Endurance özellikleri ve fiyatı

Kingston güvenlik kameraları, araç kameraları, vücut kameraları gibi sürekli yazma işleminin yapıldığı araçlar için High Endurance serisi yeni microSD kartlarını duyurdu. Uzun ömrün yanı sıra dayanıklılık da bu yeni kartların özellikleri arasında.

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High Endurance microSD kartlar okuma hızı olarak 95MB/s seviyelerine kadar çıkıyor. Yazma hızı olarak ise kapasiteye bağlı olarak 30-45MB/s arasında değişiyor. Yine yazma süresi ise 5000-20000 saat arasında.

Uzun ömür yanında aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar, şoklar, su ve X-ray ışınlarına karşı da dayanıklı. Böylece zorlu dış ortam şartlarında da veri kaybı olmadan kayıt yapmanızı sağlıyor. Yeni Kingston High Endurance serisi fiyatları şu şekilde:

32GB – 5000 saat – 8 Pound

64GB – 10000 saat – 10 Pound

128GB – 20000 saat – 19 Pound