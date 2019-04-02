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Kingston uzun ömürlü microSD kartlarını duyurdu

Zorlu dış ortam şartlarında güvenlik kamerası gibi sürekli yazma işlemi yapan cihazlarınız için Kingston High Endurance microSD kartlar uzun kullanım sürelerine imza atıyor.
1 ay
3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hafıza kartları bugün akıllı telefonlardan tutun fotoğraf makinelerine akıllı cihazlardan güvenlik sistemlerine kadar her alanda ihtiyaç duyulan bir unsur. Bazı alanlarda ise daha uzun ömürlü kartlara ihtiyaç duyuluyor.

Kingston High Endurance özellikleri ve fiyatı

Kingston güvenlik kameraları, araç kameraları, vücut kameraları gibi sürekli yazma işleminin yapıldığı araçlar için High Endurance serisi yeni microSD kartlarını duyurdu. Uzun ömrün yanı sıra dayanıklılık da bu yeni kartların özellikleri arasında.

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High Endurance microSD kartlar okuma hızı olarak 95MB/s seviyelerine kadar çıkıyor. Yazma hızı olarak ise kapasiteye bağlı olarak 30-45MB/s arasında değişiyor. Yine yazma süresi ise 5000-20000 saat arasında.

Uzun ömür yanında aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar, şoklar, su ve X-ray ışınlarına karşı da dayanıklı. Böylece zorlu dış ortam şartlarında da veri kaybı olmadan kayıt yapmanızı sağlıyor. Yeni Kingston High Endurance serisi fiyatları şu şekilde:

32GB – 5000 saat – 8 Pound

64GB – 10000 saat – 10 Pound

128GB – 20000 saat – 19 Pound

 

https://www.techpowerup.com/254240/kingston-digital-introduces-new-high-endurance-microsd-cards Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 ay
Bundan 4-5 sene önce aldığım kart da aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar, şoklar, su ve X-ray ışınlarına karşı dayanıklı idi.
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agent1453 1 ay
Ürün sattığınız garanti süresi içinde bozulur da bir kişi çıkar açıklarsa garantiniz fiyasko olur.
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smart1978 1 ay
Yazma performansi yillar once aldigim Samsung Pro serisi hafiza kartlari gibi 90 MB/saniye bile degil. Pro modellerinde x-ray dahil bircok fiziksel zor kosullara karsi dayaniklidir. Sonra Pro un da bir ustu cikartirmisti . Samsung bu iste lider rakipleri yillar oncesinden yeni diye gelmesi de cok komik alay gibi .
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.T. 1 ay smart1978
xray mikro sd kartlara bir şey yapmaz, samsung bir özellik gibi sunmuş ama en basitinden dayanımı var diye vurgulamadıkları modeller bakın gümrükte xray'den geçerken hepsi bozuk çıkarlardı. Bir de eski bir mikro sd kartı ne olacak diye 1 ay tuzlu suyun içinde beklettim, sonra taktım hala çalışıyor, vardır senin kartın da bir hikmeti ama ekstradan dayanıklı vurgusu için böyle şeylere iki katı para vermem.
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Aeris 1 ay
Ne kadar uzun ömürlü? 5 yıl mı 10 yıl mı 100 yıl mı?
Neye göre kime göre uzun?
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