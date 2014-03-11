Sıradan objeleri oyun sürecine dahil edebilen Moff, Kickstarter'da destek aramaya başladı

Geçtiğimiz gün tanıtımını yaptığımız çocuklara özel giyilebilir ürün Moff, resmi olarak açıklandığı üzere popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Çocukların oyuncaklarından çabuk sıkılması, yeni oyuncakların maddi olarak büyük bir yük getirmesi ve özellikle gelişen teknoloji nedeniyle tablet, oyun konsolu ve akıllı telefon gibi cihazlara bağlı kalarak fiziksel aktiviteleri düşen yeni nesil hedef alınarak hazırlanan Moff, obje bağımsız olarak çalışma gösteriyor ve saat formundaki yapısıyla bileğe takılıyor. iOS cihazlara (Android sonra gelebilir) yüklenen özel uygulaması ile Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisiyle iletişim kuran ürün, bünyesinde 3 eksenli ivmeölçer ile 3 eksenli jiroskop sensörleri taşıyor ve bu altyapıyla uygulamadan seçilen gitar, büyü, araba, golf, tenis, piyano, silah ya da benzeri seçenekleri elde tutulan objelere ses olarak aktarabiliyor. Yapılan el hareketlerine bağlı olarak örneğin süpürge ile gitar çalınması, rulo haline getirilmiş bir gazete parçasının samuray kılıcına çevrilmesi, plastik bir çubuğun büyülü hale getirilmesi ya da basit bir cetvelin oyuncak silah haline getirilmesi gibi eğlenceli kullanım alanları sunabilen Moff, sağlam silikon gövdesiyle de dayanıklı bir yapı ortaya koyuyor.

Uygulama temelinde çalışma gösterdiği için yeni sesler ile genişletilme potansiyeli bulunan Moff, Kickstarter üzerinde koyulan 20,000$ hedefin 150 bağış ile 7,805$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 45$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile elde edilebilen Moff hakkında hazırlanan yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/akinoritakahagi/moff-a-wearable-smart-toy-changes-everything-into?ref=discovery