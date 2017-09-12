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Sıralı Tweet’lere kolaylık geliyor

Fikirlerinizi ifade etmek için Twitter’da ardı ardına onlarca Tweet atmak ve bunları takip etmek sizi yoruyorsa orijinal bir çözüm geliyor. Yakında tüm sıralı gönderiler tek seferde yayınlanabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
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6
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter’ın artık ikonik hale gelen 140 karakter sınırından vazgeçmemesi, düşüncelerini fazla karakter sayısı ile anlatmak isteyen kullanıcıların farklı çözümler bulmasına neden olmuştu. Uzun yazıların ekran görüntüsünü almak veya sıralı Tweet atmak bunların en popüleri. Sıralı Tweet konusunda Twitter’ın da bir çözümü var.

Tek seferde

Sıralı Tweet gönderimi aslında hem gönderen hem de okuyan için zor oluyor. Takip edilen diğer hesapların da gönderileri araya karıştığında sıralı gönderileri okumak için kişinin hesabına gitmek veya gönderiye tıklamak gerekiyor. Ya da sıralı gönderiler bitmeden cevaplar gelmeye başlayınca bu kez sonunu getirmek zor oluyor.

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Bunun farkında olan Twitter, yeni bir özelliğin hazırlıklarına başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcılar tüm Tweet’lerini hazırladıktan sonra tek bir seferde gönderebiliyor. Böylece gönderiler kesinti olmaksızın takipçilere ulaşıyor.

Şimdilik Android uygulamasında gizli bir özellik olan tek seferlik gönderiler henüz beta sürecine başlamadı. Bununla birlikte böyle bir kolaylığın gelmesi sıralı Tweet sayısının yüzden fazla olmasına da sebebiyet verebilir. Bu da haber kaynağında nasıl bir etki yapacak merak konusu. Diğer taraftan Tweetstorm gibi benzer hizmetler sunan platformların akibeti ne olacak bilinmiyor. Özelliğin ne zaman hayata geçeceği belirsiz. 

 

https://www.engadget.com/2017/09/10/twitter-tests-tweetstorm-feature/ Yorum Yaz
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GranTurismo 2 yıl
Bilmediğimden soruyorum iphone 8 çıkacağı kesin mi yoksa tahmin mi?
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kucukyenici 2 yıl
Ülkemizde sosyal medyayı kullanmak cesaret işi...
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make.believe 2 yıl kucukyenici
Haberle alakasını anlamadım...
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