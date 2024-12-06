Meta, 10 milyar dolar yatırımla kendisinin en büyük veri merkezini inşa edecek

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Tam Boyutta Gör Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi olan Meta, ABD'nin Luisiana Eyaletinde, kendisine ait bugüne kadarki en büyük veri merkezini inşa etmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

2.250 dönümlük devasa bir alana yayılacak

Louisiana'nın kuzeydoğusunda 2.250 dönümlük bir alana yayılacak olan devasa veri merkezi projesinde ayrıca 370.000 kilometrekarelik bir teknoloji kampüsü yer alacak. Bu ay çalışmaların başlayacağı veri merkezi, 2030 yılında tamamlanacak. Sadece inşaatın 5.000 kişiye iş yaratması bekleniyor, tesis tamamlandığında 500 doğrudan iş ve 1.000 dolaylı iş yaratılacak.

Proje, eyaletin bugüne kadarki en büyük özel sermaye yatırımı olacak. %100 temiz enerjiyle çalışacak olan veri merkezinin yol ve su gibi altyapılari için Meta ek olarak 200 milyon dolar yatırım yapacak.

Sosyal medya platformları artık nükleer enerji ile çalışacak 2 gün önce eklendi

Yapay zekanın artan işlem gücünü karşılamak için teknoloji şirketleri milyarlarca dolarlık yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu veri merkezlerinin gerektirdiği büyük ölçekli enerji ihtiyacı nedeniyle şirketler nükleer enerjiye yöneliyor. Meta da bu amaçla, geçtiğimiz gün 2030 yılından itibaren 1 ila 4 GW arasında nükleer enerji kapasitesi eklemeyi planladığını açıkladı.

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Meta, 10 milyar dolar yatırımla dev veri merkezi inşa edecek