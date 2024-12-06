Meta, 10 milyar dolar yatırımla kendisinin en büyük veri merkezini inşa edecek

2.250 dönümlük devasa bir alana yayılacak
Louisiana'nın kuzeydoğusunda 2.250 dönümlük bir alana yayılacak olan devasa veri merkezi projesinde ayrıca 370.000 kilometrekarelik bir teknoloji kampüsü yer alacak. Bu ay çalışmaların başlayacağı veri merkezi, 2030 yılında tamamlanacak. Sadece inşaatın 5.000 kişiye iş yaratması bekleniyor, tesis tamamlandığında 500 doğrudan iş ve 1.000 dolaylı iş yaratılacak.
Proje, eyaletin bugüne kadarki en büyük özel sermaye yatırımı olacak. %100 temiz enerjiyle çalışacak olan veri merkezinin yol ve su gibi altyapılari için Meta ek olarak 200 milyon dolar yatırım yapacak.
Yapay zekanın artan işlem gücünü karşılamak için teknoloji şirketleri milyarlarca dolarlık yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu veri merkezlerinin gerektirdiği büyük ölçekli enerji ihtiyacı nedeniyle şirketler nükleer enerjiye yöneliyor. Meta da bu amaçla, geçtiğimiz gün 2030 yılından itibaren 1 ila 4 GW arasında nükleer enerji kapasitesi eklemeyi planladığını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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