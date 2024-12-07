X rakibi Bluesky 24 milyon kullanıcıya ulaştı

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Tam Boyutta Gör Özellikle Elon Musk’ın satın alması ve ifade özgürlüğüne dem vurarak pek çok nefret söylemi yapan hesabı tekrar açmasının ardından pek çok kullanıcı alternatif bir sosyal ağ arayışına yönelmişti. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in Bluesky platformu bunlardan bir tanesiydi.

Bluesky yavaş ama istikrarlı büyüyor

Geçen yaz eski adıyla Twitter platformundan devasa bir geçişin yaşandığı Bluesky, yıl başlarında 4 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Aradan geçen 9 aylık süreçte platform 20 milyon daha yeni kullanıcı kazandı ve 24 milyona yükseldi.

Twitter/X alternatifi Bluesky, 4 milyon kullanıcıya ulaştı! 10 ay önce eklendi

Bluesky orijinal hesabın haricinde ilk 1 milyon takipçiye ulaşan hesap senato temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez oldu. Stephen King, Guillermo del Toro, Rachel Maddow son dönemde platforma katılan isimler oldu. Bugüne kadar platformda 1.2 milyar takip etme rakamı elde edilirken toplam 700 milyon gönderi de 3.1 milyar beğeni aldı.

X platformunun geçen yıl ki çalkantıların ardından bir düzene oturması, Premium abonelik hizmeti, Grok sohbet robotu ve fenomenlere dağıtılan para ödülleri gibi etkenler kullanıcı kaybını kısmen de olsa durdurdu. Bu nedenle arkasında büyük destek olmayan X alternatiflerinin büyümesi de yavaşladı.

Kasım ayı itibariyle X platformunun 61 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Meta destekli Threads platformu 275 milyon, Mastodon ise 10 milyon aktif kullanıcıya sahip.

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