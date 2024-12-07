Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X rakibi Bluesky 24 milyon kullanıcıya ulaştı

    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in Bluesky platformu büyümesini sürdürüyor. Sadece 2024 yılı içerisinde platform 20 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandı.      
    Bluesky Tam Boyutta Gör
    Özellikle Elon Musk’ın satın alması ve ifade özgürlüğüne dem vurarak pek çok nefret söylemi yapan hesabı tekrar açmasının ardından pek çok kullanıcı alternatif bir sosyal ağ arayışına yönelmişti. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in Bluesky platformu bunlardan bir tanesiydi. 

    Bluesky yavaş ama istikrarlı büyüyor

    Geçen yaz eski adıyla Twitter platformundan devasa bir geçişin yaşandığı Bluesky, yıl başlarında 4 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Aradan geçen 9 aylık süreçte platform 20 milyon daha yeni kullanıcı kazandı ve 24 milyona yükseldi. 

    Bluesky orijinal hesabın haricinde ilk 1 milyon takipçiye ulaşan hesap senato temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez oldu. Stephen King, Guillermo del Toro, Rachel Maddow son dönemde platforma katılan isimler oldu. Bugüne kadar platformda 1.2 milyar takip etme rakamı elde edilirken toplam 700 milyon gönderi de 3.1 milyar beğeni aldı. 

    X platformunun geçen yıl ki çalkantıların ardından bir düzene oturması, Premium abonelik hizmeti, Grok sohbet robotu ve fenomenlere dağıtılan para ödülleri gibi etkenler kullanıcı kaybını kısmen de olsa durdurdu. Bu nedenle arkasında büyük destek olmayan X alternatiflerinin büyümesi de yavaşladı. 

    Kasım ayı itibariyle X platformunun 61 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Meta destekli Threads platformu 275 milyon, Mastodon ise 10 milyon aktif kullanıcıya sahip. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oyunu tam ekran yapma çalışmaktan korkmak sportstyle güvenilir mi tebeşir tozu nasıl içilir askerde emniyet ve muhafız bölüğü ne yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız