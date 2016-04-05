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Siri'deki açık iPhone'lardaki verilere erişim imkanı sağlıyor

Apple'ın sanal asistanı Siri'de keşfedilen önemli bir açık, şifre girmeye gerek kalmadan iPhone'lardaki kişi listesi ve fotoğraflara erişim imkanı veriyor. Etkilenen modeller haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone'un sanal asistanı Siri üzerinde bir açık keşfedilmiş durumda. Bu hatayla birlikte iPhone'u eline alan herhangi biri, şifre korumalı kilit ekranını geçmeye gerek kalmadan kişi listesine veya fotoğraflara erişebiliyor. Güvenlik açığı, Twitter, Kişiler ve Fotoğraflar uygulamaları, Siri arama entegrasyonuna izin verecek şekilde yapılandırılmış Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini etkiliyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 7 bile düşüş eğilimde olan iPhone satışlarını kurtaramayabilir"
Hatayı görmek için Siri'yi açın ve Twitter araması yapmasını isteyin. Arama sonuçları rehberde bulunan verileri içeriyorsa, bir e-posta adresi gibi, 3D Touch kullanarak "Var Olan Kişiye Ekle" seçeneğine dokunun. Bu adımlar sadece kişiler listesini ekrana getirmeyecek aynı zamanda telefonunuzdaki fotoğraflara erişim imkanı da verecek.
Siri'nin Twitter ve Fotoğraflar entegrasyonunu devre dışı bırakarak bu durumun oluşmasını önleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Ayarlar > Twitter menüsüne gidip Siri'yi kapatmak. Bunu tamamladığınızda Ayarlar > Gizlilik > Fotoğraflar bölümüne dönün ve Siri'yi tekrar devre dışı bırakın. Alternatif olarak, Siri'nin kendisini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıda yer alan videoda, açığın nasıl istismar edilerek kişiler ve fotoğraflara erişim verebileceğini görebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Siri-search-bug-allows-others-to-get-into-your-Contacts-and-Photos-without-knowing-the-passcode_id79924 Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen Extreme Victory
Extreme Victory
o hata 9.3.1 ile bir kaç gün içinde kapatıldı, + onca hataya rağmen halen daha androidten çok daha stabil olduğu su götürmez bir gerçek olduğu kesin.


Hangi ios? Hangi iPhone, iPad? Hangi Android'den? 5.01? 6.0? 4.4.2? hangi telefondan? S7 Edge? Ace? Zenfone? Ağız ishali olmuşsun sen. Ağzı olan konuşmasın lütfen. Şu kurduğun cümle, zencinin beyazdan daha stabil olduğu şu götürmez bir gerçektir ile aynı kapıya çıkıyor. Ram yetmeyince 3 saniye donup arka uygulamaları askıya almak yerine tak diye kapatınca Apple daha mı stabil oluyor? Lisede en büyük hayali iPhone olan çocukların kurduğu cümle şu kurduğun cümle... Senin gibiler 'donanım' formunda gezmesin lütfen. Yakışmıyorsunuz
Extreme Victoryo hata 9.3.1 ile bir kaç gün içinde kapatıldı, + onca hataya rağmen halen daha androidten çok daha stabil olduğu su götürmez b...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Extreme Victory 3 yıl Xan'ela
o hata 9.3.1 ile bir kaç gün içinde kapatıldı, + onca hataya rağmen halen daha androidten çok daha stabil olduğu su götürmez bir gerçek olduğu kesin.
o hata 9.3.1 ile bir kaç gün içinde kapatıldı, + onca hataya rağmen halen daha androidten çok daha stabil olduğu su götürmez bir gerçek olduğu kesin.
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4 Yanıt Yanıtla +14
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OverClocK1ng 3 yıl
Apple Fail, Versiyon: 1017 (1016 da olabilir. Artık o kadar çok ki saymayı unutacağım.)

Video ile de süsleyeyim:




Apple Fail, Versiyon: 1017 (1016 da olabilir. Artık o kadar çok ki saymayı unutacağım.)Video ile de süsleyeyim:
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2 Yanıt Yanıtla +11
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mrtdgci89 3 yıl
Siri yüzünden güvenlik açığı oluşması hiç hoş olmamış şaşırdım.
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Krone 3 yıl
Kedi uzanamadığı ciğere mundar der. Yorumlar bunu gösteriyor
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cedric... 3 yıl
Aman varsın rehberimdeki dürümcünün nosunu alsınlar napalım acıkırsa sipariş geçer belki
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kadirirdem 3 yıl
Apple güvenlidir diyenler neredeler bir görebilirmiyim
1 Yanıt Yanıtla +1
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DODANLI 3 yıl
Bu ios 9 bence 9.9.1 e kadar uzar
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Curb 3 yıl
Forum apple karalama kampanyası başlatmış galiba. Sürekli kötü haberleri yapılıyor bu ara. Tamam ben ios tercih etmiyorum fakat geri bildirimde sorun çıktığı zaman en hızlı cevap veren ve düzelten firma olduğu gerçeğini değiştirmez.
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Şehmistan 3 yıl
ayos mükemmel ayos kusursuz apple en iyi apple kalite çünkü apple güncelleme veriiiii
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kesbi 3 yıl
İyiki iphone se almışım. 3D touch olmadığı için sorun yok :-)
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Blackrz 3 yıl
Ulan yarım sayfa yorum yazdım gönder dedim hata verdi kim yazacak bidaha onu yazmıyorum aga bidaha aynını yazamam
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OverClocK1ng 3 yıl
Apple Fail, Versiyon: 1017 (1016 da olabilir. Artık o kadar çok ki saymayı unutacağım.)

Video ile de süsleyeyim:




2 Yanıt Yanıtla +11
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GreyParrot 3 yıl OverClocK1ng
ios'da hiç problem yok denmiyor zaten ancak desteği çok iyi bir problem olursa o sorun hemen düzeltilmeye çalışılıyor safari sorunu 9.3.1'le düzeltildi.
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Extreme Victory 3 yıl OverClocK1ng
android fail Versiyon' nu saymayı kaçta bıraktın? ben enson 1 Milyon küsürde bırakmıştım, zira yetişemiyordum.
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