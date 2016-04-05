Siri'deki açık iPhone'lardaki verilere erişim imkanı sağlıyor

iPhone'un sanal asistanı Siri üzerinde bir açık keşfedilmiş durumda. Bu hatayla birlikte iPhone'u eline alan herhangi biri, şifre korumalı kilit ekranını geçmeye gerek kalmadan kişi listesine veya fotoğraflara erişebiliyor. Güvenlik açığı, Twitter, Kişiler ve Fotoğraflar uygulamaları, Siri arama entegrasyonuna izin verecek şekilde yapılandırılmış Apple iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini etkiliyor.

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Hatayı görmek için Siri'yi açın ve Twitter araması yapmasını isteyin. Arama sonuçları rehberde bulunan verileri içeriyorsa, bir e-posta adresi gibi, 3D Touch kullanarak "Var Olan Kişiye Ekle" seçeneğine dokunun. Bu adımlar sadece kişiler listesini ekrana getirmeyecek aynı zamanda telefonunuzdaki fotoğraflara erişim imkanı da verecek.

Siri'nin Twitter ve Fotoğraflar entegrasyonunu devre dışı bırakarak bu durumun oluşmasını önleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Ayarlar > Twitter menüsüne gidip Siri'yi kapatmak. Bunu tamamladığınızda Ayarlar > Gizlilik > Fotoğraflar bölümüne dönün ve Siri'yi tekrar devre dışı bırakın. Alternatif olarak, Siri'nin kendisini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıda yer alan videoda, açığın nasıl istismar edilerek kişiler ve fotoğraflara erişim verebileceğini görebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Siri-search-bug-allows-others-to-get-into-your-Contacts-and-Photos-without-knowing-the-passcode_id79924