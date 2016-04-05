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iPhone 7 bile düşüş eğilimde olan iPhone satışlarını kurtaramayabilir

Yeni bir rapor, iPhone 7'nin bile düşüş eğiliminde olan iPhone satışlarını kurtaramayacağını öngörüyor. Yeni nesil iPhone modelinin iPhone 6S ve 6S Plus'tan bile daha az satması bekleniyor...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bu yıl sadece iPhone SE modelini piyasaya sürdü ve şirket Eylül ayında iPhone 7'yi pazara sunmak için çalışıyor. Ancak gözlemciler iPhone serisindeki satışların bu modellerin gelmesine rağmen düşmeye devam etmesini bekliyor.
KGI analisti Ming-Chi Kuo, 9to5Mac tarafından ele geçirilen yatırımcı raporunda, iPhone 7'nin büyük olasılıkla talebi arttırma konusunda başarısız olacağını ve bu yılki iPhone sevkiyatlarının 200 milyon ünitenin altına düşmesini beklediğini söylüyor. Daha da kötüsü analistin iPhone 7 satışlarının Apple tarafından aslında şu ana kadar önemli ölçüde beklentilerin altında kalan iPhone 6S ve 6S Plus modellerinden bile daha düşük olabileceğini öngörmesi.
Ayrıca Bkz. "iFixit, iPhone SE'yi parçalarına ayırarak cihazın tamir edilebilirlik puanını belirledi"
iPhone 7'nin taleplerde bir artış sağlayamayacağı tahminlerinin nedenlerinden biri de Apple'ın yeni iPhone'larda müşterilere sunmayı planladığı muhtemel yeniliklerin sayısı olarak gösteriliyor. Mevcut sızıntılar iPhone 7'nin, anten bantlarının telefonun üst ve alt kısımlarına taşınması da dahil olmak üzere birkaç istisna dışında büyük ölçüde iPhone 6S ve 6S Plus'la aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
En önemli değişiklik kamerayla ilgili ve Apple bu konuda satışları büyük oranda etkileyecek bir strateji benimsiyor. Çift kamera sisteminin büyük olasılıkla yeni nesil iPhone'ların bir parçası olması bekleniyor ancak beklentilerin aksine bu özellik sadece iPhone 7 Plus varyantıyla sunulacak.
Xiaomi, Huawei, ZTE ve Lenovo da dahil olmak üzere Apple'ın bazı rakipleri de kendi çift kameralı akıllı telefon modellerini piyasaya sunmayı planlıyor. Dolayısıyla şirketin fark yaratma adına farklı planlara sahip olması gerek. iPhone 7'yi zirveye taşımak için hala vakit var ve bu noktada herşey Apple'ın ellerinde. Bu nedenle şu an için bizlere sadecek beklemek ve Cupertino devinin nasıl bir iPhone serisi üzerinde çalıştığını görmek kalıyor.

http://9to5mac.com/2016/04/04/no-recovery-from-peak-iphone-this-year-total-shipments-likely-below-200m-units-kgi/ Yorum Yaz
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GoldPunch 3 yıl
Biz her ne kadar teknoloji gurusu olduğumuzdan daha çok donanımı ile ilgilensek de, bir gerçek var ki o da tasarımı. Bu telefonları milyonlarca kişi alıyor, teknolojiyi yakından takip eden veya etmeyen. Hatta genç kızların %95'i tasarım odaklı düşünüyor. Sadece biz iPhone satın almıyoruz, Pelinsu'da Dilara'da iPhone alıyor ve bunlar pazarın yarısını oluşturuyor haliyle. (Bknz. dünya kadın-erkek oranı)

Yani telefon tercih etmede tasarım çok büyük bir etmen. Apple'ın ne yapıp edip çok şık bir tasarımla gelmesi lazım.
Biz her ne kadar teknoloji gurusu olduğumuzdan daha çok donanımı ile ilgilensek de, bir gerçek var ki o da tasarımı. Bu telefonları milyonlarca kişi alıyor, te...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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Ohan 3 yıl
piyasa doyuma ulaştı, alan kişilerden sık sık telefon değiştiren kitle de yeni cihazın hayatlarında çok bir şey değiştirmediğini biraz farkına varmıştır. donanımsal yeniliklerle sürdürebilecek bir şey değil.
keşke bu donanımsal gelişmeler dizüstü pazarında da olsa. 2009 yılında aldığım dizüstü bilgisayarda da 1366x768 ekran çözünürlüğü, 2012'de aldığım bilgisayarda da aynı çözünürlük ve bugün de piyasadaki cihazların %80'i bu saçma çözünürlüğü korumaya devam ediyor.
panel üreticileri bırak 1080 pikseli, 4K çözünürlüğü standartlaştırmaya başlamışken, bilgisayar üreticilerinin neredeyse 10 yıldır kaymağını yediği bu çözünürlükte de bu kadar olur. hayır 1080p cihazlara bakıyorsun aynı donanımdaki bilgisayarla arasında 1000 tl fark oluyor, aynı cihaz.
13 inç, 15 inç gibi boyutlarda 1080p ekran paneli üretmenin ve ar-ge'sini yapmanın 5 inçlik 2K ekranlı bir panelin ar-ge'sinden çok daha az olacağı ortada. sonuçta oturmuş bir sistem var yıllardır.
ayıptır. şu kasıntılarını artık dizüstü bilgisayarlarda da göstermeleri lazım. hayvan gibi gelişen akıllı telefon pazarında bu kadar büyük kas gücünü el kadar anakarta sığdırma yarışındaki firmalar bilgisayar sektörüne yarısı kadar çalışsalar tüketici yeni bilgisayar alacak.
piyasa doyuma ulaştı, alan kişilerden sık sık telefon değiştiren kitle de yeni cihazın hayatlarında çok bir şey değiştirmediğini biraz farkına varmıştır. donanı...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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WB 3 yıl
Ben gene ayni yorumu yapmak istiyorum, 3D touch yenilik noktasinda zorlama cozumler arandiginin isaretiydi, mevcut teknolojiyle agizlari acik birakacak bir ozelligin yer almasini beklemek artik fazla iyimser bir yaklasim olur..
Ben gene ayni yorumu yapmak istiyorum, 3D touch yenilik noktasinda zorlama cozumler arandiginin isaretiydi, mevcut teknolojiyle agizlari acik birakacak bir ozel...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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A.F.Y.D 3 yıl
sonunda anladılar
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DSGNRY 3 yıl
konu biraz yanlış bence. Aslında iPhone kullananların çok beklediği yenilikler değil. Son zamanlarda yazılımda olan sıkıntılar ufak tefek de olsa bu düşüşe sebep oluyor. Bu sıkıntılar çok büyük mü ? değil tabii fakat iOS kullanıcıları da bu sıkıntılara alışık değil. iOS 9 çok yıprattı cihazları ve kullanıcıları. 4s gibi eski modeller bile çalışır vaziyette. Yoksa yenilik anlamında bir çok şeyin eksikliği giderildi.
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emreoz25 3 yıl
Note 4 kullanıyordum çok eğlenceli telefondu. Dedim iphone 6 ya geçeyim kullandım, tasarımı falan çok iyi neyse dedim 6s e geçeyim. 1 haftadır kullanıyorum ve karar verdim bu telefonu bozulana dek kullanacağım çünkü benim açımdan hiçbir numarası yok.
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DH Misafiri 3 yıl
enver328
Her seferinde fiyatlara zam yapıp, çin malı görünümlü tasarım ve pratikte hiç bir işe yaramayan bir özellik getirip, üstüne güncelleme ile önceki modelleri yavaşlatan bir firmanın telefonlarının çok satmaması zaten beklenen bir durum olsa gerek.

En azından android gibi 1 sene den fazla dayanıyor dediğin telefon sırf ram için aldığınız çok belli
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freeday 3 yıl
Iphone neden su gecirmez yada yuksek kamera yapsin ki citayai yavas yavas yukseltiyorlar neden 4 gb ram koysun 20 mp kamera koysun gerek yok
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fthkn 3 yıl
İphone satışları düşmez çünkü iphone stabil.
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Captain_Ivy 3 yıl
pahalı telefon aga..
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abrenax 3 yıl
Her seferinde fiyatlara zam yapıp, çin malı görünümlü tasarım ve pratikte hiç bir işe yaramayan bir özellik getirip, üstüne güncelleme ile önceki modelleri yavaşlatan bir firmanın telefonlarının çok satmaması zaten beklenen bir durum olsa gerek.
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reyes_19 3 yıl
Ikinci joabs unu bulmali bence ve fiyat politikalarini gozden gecirmeli
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
yazılım artık istediği performansı vermiyor zaten ben ip5 8.4.1 ile ip5s 9.2.1 permansı sorulur 841 daha hızlı ip5 olmasına rağmen 5s daha işlemcisi güçlü ama 921 sıkıntı var
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foreveriphone 3 yıl
Dünyanın nüfüs döngüsü bu şekilde devam ettiği sürece alttan gelen nesil iPhone almaya devam edecektir.Burada bazı kişiler bugün iPhone 6 yada 6S alan ne yapsın 7'yi diyor onlar haklı ama alttan gelen nesil var onlar alacak aldırtacak kısaca döngü devam edecek.Yine mağaza önlerinde battaniye ile sabahlayan insanlar göreceğiz ilk iphone'u alan kişi basının önüne çıkacak yine android işletim sistemi kullanan üreticiler daha iyisini şıkını yapmaya gayret edecek ama iOS sadece iPhone'da olduğu sürece Apple'a hiçbirşey olamayacak.Küçük kusurlar mutlaka olacaktır ama iphone sorunsuz bir kullanıcı deneyimi isteyen kitlelerin tercihi olmaya devam edecek.Ayrıca şunu unutmayın iPhone bir ekosistemin cihazıdır android gibi çıplak kral değildir.Bunun Mac ve iPad kısmı var Apple Watch kısmı var bu ürünler handoff özellıği sayesinde birbirlerini bağlılar bu detaylar kullanıcıları için kritik öneme sahip.Hepsi bir bütünün parçaları.Ben Apple'ı değil Sony,LG ve Htc'yi düşünüyorum umarım batmazlar mobil pazarda.
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