iPhone 7 bile düşüş eğilimde olan iPhone satışlarını kurtaramayabilir

Apple bu yıl sadece iPhone SE modelini piyasaya sürdü ve şirket Eylül ayında iPhone 7'yi pazara sunmak için çalışıyor. Ancak gözlemciler iPhone serisindeki satışların bu modellerin gelmesine rağmen düşmeye devam etmesini bekliyor.

KGI analisti Ming-Chi Kuo, 9to5Mac tarafından ele geçirilen yatırımcı raporunda, iPhone 7'nin büyük olasılıkla talebi arttırma konusunda başarısız olacağını ve bu yılki iPhone sevkiyatlarının 200 milyon ünitenin altına düşmesini beklediğini söylüyor. Daha da kötüsü analistin iPhone 7 satışlarının Apple tarafından aslında şu ana kadar önemli ölçüde beklentilerin altında kalan iPhone 6S ve 6S Plus modellerinden bile daha düşük olabileceğini öngörmesi.

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iPhone 7'nin taleplerde bir artış sağlayamayacağı tahminlerinin nedenlerinden biri de Apple'ın yeni iPhone'larda müşterilere sunmayı planladığı muhtemel yeniliklerin sayısı olarak gösteriliyor. Mevcut sızıntılar iPhone 7'nin, anten bantlarının telefonun üst ve alt kısımlarına taşınması da dahil olmak üzere birkaç istisna dışında büyük ölçüde iPhone 6S ve 6S Plus'la aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

En önemli değişiklik kamerayla ilgili ve Apple bu konuda satışları büyük oranda etkileyecek bir strateji benimsiyor. Çift kamera sisteminin büyük olasılıkla yeni nesil iPhone'ların bir parçası olması bekleniyor ancak beklentilerin aksine bu özellik sadece iPhone 7 Plus varyantıyla sunulacak.

Xiaomi, Huawei, ZTE ve Lenovo da dahil olmak üzere Apple'ın bazı rakipleri de kendi çift kameralı akıllı telefon modellerini piyasaya sunmayı planlıyor. Dolayısıyla şirketin fark yaratma adına farklı planlara sahip olması gerek. iPhone 7'yi zirveye taşımak için hala vakit var ve bu noktada herşey Apple'ın ellerinde. Bu nedenle şu an için bizlere sadecek beklemek ve Cupertino devinin nasıl bir iPhone serisi üzerinde çalıştığını görmek kalıyor.

http://9to5mac.com/2016/04/04/no-recovery-from-peak-iphone-this-year-total-shipments-likely-below-200m-units-kgi/