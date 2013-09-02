Şirket sırlarını sızdırma olayına ilişkin HTC'den açıklama geldi





Bugün sizlere HTC'nin Tayvan'daki merkezinde başkan yardımcısının da adının karıştığı dolandırıcılık ve şirket sırlarını sızdırma olayına ilişkin bilgiler vermiştik.





HTC'nin önemli projelerine imza atan tasarım ekibinden bazı üyeler Çin'de kurdukları mobil tasarım firmasına transfer olma kararı almış, ancak geçiş yapmadan önce firmanın Sense 6 gibi planlarının içinde olduğu sırları bilgisayarlarına indirirken yakalanmışlardı. HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang olay üzerine güvenlik makamlarına suç duyurusunda bulunmuş ve bu üyelerin bir kısmı tutuklanmıştı.





Ayrıca bu üyelerin HTC One tasarımını farklı bir firmaya yaptırmış gibi naylon fatura keserek yaklaşık 350 bin dolarlık vurgun yaptıkları da ortaya çıkmıştı. Soruşturma aşamasının devam ettiği belirtilirken HTC Türkiye tarafından da konu ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Açıklama aşağıda yer almaktadır:





"HTC olarak, çalışanlarımızdan en yüksek seviyede etik değerlere uymalarını bekliyoruz. Şirketin hissedarlarını, fikri hakkını, gizlilik ve güvenliğini korumak her çalışanımızın en önemli sorumluluklarındandır. Şirketimiz, bu konuları da göz önünde bulundurarak herhangi bir ihlali tasvip etmeyecektir. Konu ile ilgili makamlar tarafından soruşturma halen devam ettiği için HTC olarak konu ile ilgili daha fazla yorum yapmayacağımızı önemle duyururuz."