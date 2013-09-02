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Şirket sırlarını sızdırma olayına ilişkin HTC'den açıklama geldi

5 yıl
500
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şirket sırlarını sızdırma olayına ilişkin HTC'den açıklama geldi

Bugün sizlere HTC'nin Tayvan'daki merkezinde başkan yardımcısının da adının karıştığı dolandırıcılık ve şirket sırlarını sızdırma olayına ilişkin bilgiler vermiştik.

HTC'nin önemli projelerine imza atan tasarım ekibinden bazı üyeler Çin'de kurdukları mobil tasarım firmasına transfer olma kararı almış, ancak geçiş yapmadan önce firmanın Sense 6 gibi planlarının içinde olduğu sırları bilgisayarlarına indirirken yakalanmışlardı. HTC yönetim kurulu başkanı Cher Wang olay üzerine güvenlik makamlarına suç duyurusunda bulunmuş ve bu üyelerin bir kısmı tutuklanmıştı.

Ayrıca bu üyelerin HTC One tasarımını farklı bir firmaya yaptırmış gibi naylon fatura keserek yaklaşık 350 bin dolarlık vurgun yaptıkları da ortaya çıkmıştı. Soruşturma aşamasının devam ettiği belirtilirken HTC Türkiye tarafından da konu ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Açıklama aşağıda yer almaktadır:

"HTC olarak, çalışanlarımızdan en yüksek seviyede etik değerlere uymalarını bekliyoruz. Şirketin hissedarlarını, fikri hakkını, gizlilik ve güvenliğini korumak her çalışanımızın en önemli sorumluluklarındandır. Şirketimiz, bu konuları da göz önünde bulundurarak herhangi bir ihlali tasvip etmeyecektir. Konu ile ilgili makamlar tarafından soruşturma halen devam ettiği için HTC olarak konu ile ilgili daha fazla yorum yapmayacağımızı önemle duyururuz."

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deneme_programı 5 yıl en beğenilen
Htc çalışanlarında Türk kafası var mübarek, naylon fatura falan
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DH Misafiri 5 yıl
Courageux Celestiale
HTC SpecialistCherry Wang nedir abi Cher Wang!
Fişne gibi adam

Adam değil kadın :D
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LilTunechi 5 yıl
Batan geminin mallarını yagmalamaya başlamışlar
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puandorg 5 yıl
Miyamoto Musashi
Adamlar ne kadar bahtsız. Duman tütüyorki adamların bilgileri çalınıyor demekki Htc gerçekten çalınmaya değer değerli ürünleri var.

adamlar kendi mobil şirketleri için çalıyorlarmış baksana...
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Adamlar ne kadar bahtsız. Duman tütüyorki adamların bilgileri çalınıyor demekki Htc gerçekten çalınmaya değer değerli ürünleri var.
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HTC Specialist 5 yıl
Cherry Wang nedir abi Cher Wang!
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Leskodjer 5 yıl HTC Specialist
HTC Specialist
Cherry Wang nedir abi Cher Wang!

Fişne gibi adam
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deneme_programı 5 yıl en beğenilen
Htc çalışanlarında Türk kafası var mübarek, naylon fatura falan
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc böyle calışanlarla ilerlemez tabi
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Krauser ll 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

htc böyle calışanlarla ilerlemez tabi

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selcukXIII 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
htc böyle calışanlarla ilerlemez tabi

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JoeyBane 5 yıl
Yazık.. Ne Çinmiş arkadaş.
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CertificatedStaff 5 yıl
HTC DE GERGIN DAKIKALAR!!
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djkubi 5 yıl
Öldüm bittim.
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İnsan Çakması 5 yıl
Ah ah. Keşke yeni Nexus resimdeki gibi olsa.
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