Sitenizi optimize etmek için en iyi 10 ücretsiz platform

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Arama motorlarının, internet sitelerinin en büyük trafik kaynağı olduğu doğru. SEO dostu bir site oluşturmak için web sayfaları arama motorunun ağ yönetim ilkelerine göre optimize edilmeli. Online ulaşılabilirlikte ki ücretsiz araçlar, ağ yöneticilerine sitelerinin hem arama motorları hem de ziyaretçileri açısından kapsamlı optimizasyon testinde büyük kolaylık sağlıyor.

1. Google Trendler:

Google Trendler; arama terimleri, tahminler ve bölgesel trendler gibi faktörler üzerinden karşılaştırma yaparak anahtar kelime bulma üzerine destek sağlıyor.

2. Google Adwords Anahtar Kelime Planlayıcı:

Ücretsiz bir Google Adwords uzantısı olan Anahtar Kelime Planlayıcı, daha uygun seçimler için arama sıklığı ve yoğunluk tahminleriyle yeni anahtar kelimeler oluşturmanıza yardımcı oluyor.

3. Robots.txt Tester:

Search Console’dan Robots.txt Tester; robots.txt dosyalarınızı denetleme imkanı sağlıyor.

4. HTML/XHTML Doğrulayıcı:

W3C doğrulayıcı; HTML ve XHTML gibi ağ belgelerinin biçim geçerliliğini doğrulamak üzerine kurulu bir araç.

5. CSS Doğrulayıcı:

W3C-CSS; stil şablonları kullanarak Basamaklı Stil Şablonu (CSS) ve (X)HTML belgelerini kontrol eder.

6. Yapısal Veri Test Aracı:

Google’ın yapısal veri biçimlendirmelerinizdeki ayırt etme fonksiyonunu ve arama sonuçlarındaki görüntülenmenizi kontrol etmek için Yapısal Veri Test Aracı’nı kullanabilirsiniz.

7. Mobil Uyumluluk Testi:

Google Mobil Uyumluluk Testi, internet sitenizin mobile uyumunu test etmenizi sağlıyor.

8. PageSpeed Aracı:

PageSpeed Insights, websitenizi tüm araçlarda en hızlı hale getirebilmek için kullanıma sürüldü.

9. Search Console:

Google Search Console, sitenizin Google Arama sonuçlarındaki durumunu takip etmeniz ve koruyabilmeniz için Google tarafından sağlanan ücretsiz bir hizmet.

10. Sitexplora:

Site içi ve site dışı SEO analizi, anahtar kelime ve içerik analizinin yanı sıra performans değerlendirmesi de yapabileceğiniz benzersiz bir platform.

“Akıllı araçları kullanarak websitenizi Arama Motoru’nda optimize edin”