Sıvı soğutma artık işlemciye entegre olacak

Bilindiği gibi bilgisayar donanımları için soğutma sistemleri büyük önem taşıyor. Gerek işlemci, gerekse ekran kartları için farklı yapılarda soğutma sistemleri mevcut. Georgia Tech üniversitesi araştırmacılarının çalışması ise soğutma sistemlerinde devrim yaratabilir.





Normalde sıvı soğutma sistemleri kasa içerisine yerleştirilerek işlemci ile birleştirilir ve sonrasında sıvı pompalaması ile soğutma işlemi başlar. Araştırmacılar sıvı soğutma mantığını işlemci üzerine entegre etmeyi başardı.





Söz konusu ekip işlemci zarı üzerine mikroakışkan geçitler entegre etti ve geçitlerin içerisine silikon silindirler yerleştirdi. Daha sonra iyonize olmamış suyu bu silindirlerden pompalayarak işlemciyi soğutmaya çalıştı. Silindir içerisinden akan sıvının akış oranı dakikada 147 mililitre olarak gerçekleşti. Testlerde hava soğutma ile 60 derece civarında çalışan bir işlemcinin 20 dereceye sabitlenen zar üzeri sıvı soğutma ile 24 derece civarında kalabildiği görüldü.





Entegrasyon zar üzerinde olduğu için ölçü birimleri de mikron (milimetrenin binde biri) seviyesinde kalıyor. Mikroakışkan geçitler içerisindeki silikon silindirler silindirler 100 mikron çapında. Sıvı geçitleri transistörlerin birkaç yüz mikron uzağına yerleştiriliyor. Daha sonra bir silikon katman bu geçitlerin üzerine uygulanıyor ve geçitlerin üzeri örtülüyor.





Araştırmacılar deneylerde Altera'nın 28nm fabrikasyon sürecine sahip FPGA yongalarını kullanmışlar. Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FGPA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.





Ekip projenin elektronik sektöründe bir devrim yaratacağına inanıyor. Yongalar üzerine entegre edilen mikro sıvı soğutma ile daha küçük, daha performanslı ve daha enerji tasarruflu sistemler elde edilebilecek. Bununla birlikte projenin henüz erken aşamada olduğu belirtiliyor.

http://hexus.net/tech/news/cooling/87122-georgia-tech-researchers-demo-cpu-on-die-liquid-cooling/