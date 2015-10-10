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Sıvı soğutma artık işlemciye entegre olacak

3 yıl
9b
1
26
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Sıvı soğutma artık işlemciye entegre olacak

Bilindiği gibi bilgisayar donanımları için soğutma sistemleri büyük önem taşıyor. Gerek işlemci, gerekse ekran kartları için farklı yapılarda soğutma sistemleri mevcut. Georgia Tech üniversitesi araştırmacılarının çalışması ise soğutma sistemlerinde devrim yaratabilir. 

Normalde sıvı soğutma sistemleri kasa içerisine yerleştirilerek işlemci ile birleştirilir  ve sonrasında sıvı pompalaması ile soğutma işlemi başlar. Araştırmacılar sıvı soğutma mantığını işlemci üzerine entegre etmeyi başardı. 

Söz konusu ekip işlemci zarı üzerine mikroakışkan geçitler entegre etti ve geçitlerin içerisine silikon silindirler yerleştirdi. Daha sonra iyonize olmamış suyu bu silindirlerden pompalayarak işlemciyi soğutmaya çalıştı. Silindir içerisinden akan sıvının akış oranı dakikada 147 mililitre olarak gerçekleşti. Testlerde hava soğutma ile 60 derece civarında çalışan bir işlemcinin 20 dereceye sabitlenen zar üzeri sıvı soğutma ile 24 derece civarında kalabildiği görüldü.

Entegrasyon zar üzerinde olduğu için ölçü birimleri de mikron (milimetrenin binde biri) seviyesinde kalıyor. Mikroakışkan geçitler içerisindeki silikon silindirler silindirler 100 mikron çapında. Sıvı geçitleri transistörlerin birkaç yüz mikron uzağına yerleştiriliyor. Daha sonra bir silikon katman bu geçitlerin üzerine uygulanıyor ve geçitlerin üzeri örtülüyor. 

Araştırmacılar deneylerde Altera'nın 28nm fabrikasyon sürecine sahip FPGA yongalarını kullanmışlar. Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FGPA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor. 

Ekip projenin elektronik sektöründe bir devrim yaratacağına inanıyor. Yongalar üzerine entegre edilen mikro sıvı soğutma ile daha küçük, daha performanslı ve daha enerji tasarruflu sistemler elde edilebilecek. Bununla birlikte projenin henüz erken aşamada olduğu belirtiliyor.  

http://hexus.net/tech/news/cooling/87122-georgia-tech-researchers-demo-cpu-on-die-liquid-cooling/ Yorum Yaz
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Firaristt 3 yıl en beğenilen alp0007
Fiyatlar uçar. Ama daralmayı arttırmaz. Çünkü 5. senesindeki HD6950'lerim bile bugün tüm oyunlarda yüksek ayarlarda yeterli performansı veriyor. Durum böyle olunca tutup 1300-1500 liraya bir ekran kartı almayı düşünmüyorum. Kusura bakmasınlar. Ne AMD ne de Nvidia ak kaşık değil. Optimizasyon özürlü oyunları destekliyorlar, kartlar olmadık yerde yavaşlıyor. Optimizasyonu adam gibi yapsalar bugün 5 senelik kartlar bile çoğu oyunu 60fps'e dayandırır. 6990 gibi zamanının en güçlü kartları bu kadar çöp muamelesi görmeseydi üretici tarafında durum farklı olabilirdi. Optimizasyon kötü diye bir kere bastık parayı adam gibi kart aldık, şimdi de o kartları yavaşlatmak için yapacakları şeyler yeni kartları da yavaşlatacağı için yapamıyorlar. Eski kartlar bile yeterli performansı sunuyor. Bir de 960-970 gibi bir kart almak varken 980Ti SLI almak sadece çok uç şeylerde fark yaratıyor. Bu kadar fazla para vereceğim, fazladan ne sunacaksın dediğinizde cevap tatmin etmiyor.
Fiyatlar uçar. Ama daralmayı arttırmaz. Çünkü 5. senesindeki HD6950'lerim bile bugün tüm oyunlarda yüksek ayarlarda yeterli performansı veriyor. Durum böyle ol...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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1BilimAdamı 3 yıl
Standart 5ghz işlemciler yakın
1 Yanıt Yanıtla +7
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Umutcan 3 yıl
Uzun kullanım sürelerinde oluşan partiküllerin mikro tüpleri tıkamaması için kullanılacak sıvı üzerinde de epey çalışmaları gerekecek.
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DH Misafiri 3 yıl
normal kullanımdaki işlemciler neysede neden extreme serisi işlemcilerin içerisine peltier koyup sıvı sogutma ile sunmuyorlar enerji tüketimi artacak özel bir anakart lazım olcak bu şekilde farklı bir dal daha oluşturabilirler tabi overclock düşkünleri bu işi sevmeyebilir peltierinde bir güç sınırı var
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Patren 3 yıl
bu teknoloji yaygınlaşmaz bence
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aycibin 3 yıl
yazlar artık çok sıcak geçiyor.sıvı soğutmayı insana entegre etsinler :)
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adroid 3 yıl
Islemci suylami soguyacak

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TheLastNinja 3 yıl
100 mikron çapında silikon silindir !
Adamlara bak, nasıl beceriyorlar o kadar küçültmeyi. Hangi teknoloji ile yapıyorlar gerçekten çok merak ediyorum.
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kımyasal 3 yıl
Mobil sektörde yok yararlı olacaktır,telefon,tablet ve laptop pazarı için aranan kan.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
10 ghz ve üzerine çıkmaya yarayacaksa tamam iyi güzel ama 10 ghz altındakiler içinse bu anca aksesuar pazarlamadan başka bir şey olmaz ! ( NOKTA )
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kadirirdem 3 yıl
STANDART 5GHZ LER YAKLAŞTI....
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ONIONBUD 3 yıl
Super iletkeni beklerken daha neler göreceğiz ?
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DH Misafiri 3 yıl
İşte bunlar gecikmiş olan görmek istediğimiz hareketler...Denenmesi gereken yer başta snapdragon 810 mimarisi bence
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alp0007 3 yıl
Fiyatlar uçar, zaten daralan ekran kartı piyasası daha da daralır. Bence...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Firaristt 3 yıl alp0007
Fiyatlar uçar. Ama daralmayı arttırmaz. Çünkü 5. senesindeki HD6950'lerim bile bugün tüm oyunlarda yüksek ayarlarda yeterli performansı veriyor. Durum böyle olunca tutup 1300-1500 liraya bir ekran kartı almayı düşünmüyorum. Kusura bakmasınlar. Ne AMD ne de Nvidia ak kaşık değil. Optimizasyon özürlü oyunları destekliyorlar, kartlar olmadık yerde yavaşlıyor. Optimizasyonu adam gibi yapsalar bugün 5 senelik kartlar bile çoğu oyunu 60fps'e dayandırır. 6990 gibi zamanının en güçlü kartları bu kadar çöp muamelesi görmeseydi üretici tarafında durum farklı olabilirdi. Optimizasyon kötü diye bir kere bastık parayı adam gibi kart aldık, şimdi de o kartları yavaşlatmak için yapacakları şeyler yeni kartları da yavaşlatacağı için yapamıyorlar. Eski kartlar bile yeterli performansı sunuyor. Bir de 960-970 gibi bir kart almak varken 980Ti SLI almak sadece çok uç şeylerde fark yaratıyor. Bu kadar fazla para vereceğim, fazladan ne sunacaksın dediğinizde cevap tatmin etmiyor.
2 Yanıt Yanıtla +14
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selahattın ısık 3 yıl
İşin suyunu çıkarmışlar artık..
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