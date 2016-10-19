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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Six!: Gram Games’den eğlenceli bir oyun

Kendisini mobil dünyada kanıtlamış geliştiricilerimizden olan Gram Games, dikkati ve zekayı zorlayacak pek çok yapıma sahip. Son oyunları Six! De bunlar arasında yer alıyor.
2 yıl
2,6b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendisini mobil dünyada kanıtlamış geliştiricilerimizden olan Gram Games, uygulama mağazalarında dikkati ve zekayı zorlayacak pek çok popüler oyuna sahip. Son oyunları Six! de bunlar arasında yer alıyor.

Bir süredir yayında olan Six! oyunu, altıgen bir şekli kenarlara düşürmeden indirebildiğiniz kadar aşağıya indirmenizi konu alıyor. Altıgen şeklinde altında, Tetris oyunundan hatırlayacağımız farklı şekillerde yapılar yer alıyor. Bu yapılara tıklayarak yok ediyor ve altıgenin aşağıya doğru inmesini sağlıyoruz.

Ayrıca Bkz. "Mafia III: Rivals indirmeye sunuldu"

Denge çok önemli olduğu için yapılara dikkatli bir şekilde tıklamanız gerekiyor. Altıgen herhangi bir şekilde sağa veya sola düşerse oyun bitiyor. Ne kadar çok derine inerseniz o kadar çok puan alıyorsunuz. Puanlar yok ettiğiniz şekillerden geliyor. Altıgen düşse bile Last Call adındaki iki saniyelik modda olabildiğince şekillere tıklayarak puanınızı arttırmaya çalışıyorsunuz. Puan tablolarında arkadaşlarınızla mücadele edebiliyorsunuz. Oyun daha çok sonsuz koşu türünü andırıyor. Grafikleri de başarılı olan oyun keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak.

 

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MegaWolt38 2 yıl
3,5 yaşındaki yeğenim oynuyor bunu ve ciddi sayılar yapıyor. Sıkıcı bir oyun.
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Drybeansandrice 2 yıl
Çerezlik, boş zamanlarda oynanabilecek küçük bir oyun. Çok da eğlencesini göremesem de fena değil.
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Morphinz 2 yıl
Bir oyun ancak bu kadar sıkıcı olabilirdi.
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TheMuyu 2 yıl
Para almadan destekleyin geliştiricilerimizi
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