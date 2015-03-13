Sızan bilgiler Huawei'nin şimdiye kadar ki en iyi işlemcisine işaret ediyor

Huawei'nin uzun yıllardır iştiraki olduğu Hisilicon firması ile birlikte geliştirdiği yongasetleri Kirin ailesi ile biraz daha ayağı yere basar hale gelmişti. Ancak gelen bilgiler doğruysa Huawei bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Firmanın 64-bitlik yeni yongaseti Kirin 930, MediaPad X2 tablet modelinde ortaya çıkmıştı. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran yongasetinde Mali-T628 grafik birimi yer alıyor. Yongasetinin 16nm fabrikasyon süreci ile üretildiği iddiasına bakılırsa Exynos 7420 ile benzer performans ve enerji tüketimi değerlerine sahip olduğu anlaşılıyor.

Huawei'nin Kirin 930 sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Nexus akıllı telefonunu bu yıl Huawei'nin üreteceği iddiaları akla daha güçlü bir Kirin yongasetinin plan dahilinde olabileceğini getiriyordu.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Huawei'nin yol haritasında iki iddialı yongaseti mevcut. Her iki yongaseti de ARM'ın mevcut mimarideki en güçlü çekirdeği olan Cortex-A72'yi barındırıyor.

Aslında iki yongaseti de üst seviye gibi görünüyor. Ancak arada bazı önemli farklar mevcut. Kirin 940 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğini bir arada çalıştırıyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkabilen yongasetinde Mali-T860 grafik birimi mevcut. Mali-T860 grafik birimi en iyi performansı en düşük enerji tüketiminde sağlamayı hedefliyor ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Birim OpenGL ES 3.1/2.0/1.1, DirectX11 FL11_1, OpenCL 1.1/1.2 Full Profile gibi standartlara da destek veriyor.

Yongasetinde dikkat çeken Apple'ın M7 yardımcı işlemcisi gibi i7 adında bir yardımcı işlemci mevcut. Bu işlemci sensörlerden gelen verileri işliyor, bağlantı yükünü sırtlıyor ve güvenlik yazılımlarını kontrol ediyor. Böylece asıl işlemciye fazla yük binmemiş oluyor.

Huawei ayrıca Tensilica dijital sinyal işlemcisinin 4. nesli ile çift görüntü sinyal işlemcisi kullanarak 32MP çözünürlüğe kadar kamera, 4K video kaydı gibi gelişmiş özellikler sunmayı başarıyor.

Yine Samsung'dan hatırlayacağımız bir düzende çift kanal LPDDR4 ile 25.6GB/s veri aktarım hızı, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 depolama standardı, SD 4.1 UHS II desteği, Bluetooth 4.2 desteği, USB 3.0 desteği ile birlikte cihaz hem çok hızlı hem de çok az enerji tüketen bir yapıda olacak. Ancak tüm bu standartların birarada kullanılması mümkün mü bilinmiyor zira UFS ve eMMC birbirinden ayrı standartlar. Burada bir soru işareti mevcut.

Kirin ailesinin en iyisi diyebileceğimiz Kirin 950 ise aynı çekirdek düzeninde gelirken, hız 2.4GHz seviyesine çıkıyor ve ARM'ın grafik tarafındaki en güçlüsü Mali-T880 grafik birimine yer veriliyor. Ayrıca çift kanal LPDDR4 ile 25.6GB/s veri aktarım hızı, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 depolama standardı, SD 4.1 UHS II desteği, Bluetooth 4.2 desteği, USB 3.0 desteği yine yongasetinde mevcut durumda. Ayrıca görüntü sinyal işlemcisi 42MP çözünürlüğe kadar destek sunuyor.

Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetleri düşünüldüğünde Kirin 940 ve 950 rekabete çok önde başlayabilir. Zira yılın ikinci yarısında yongasetlerinin piyasaya çıkması planlanıyor. Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetleri muhtemelen yıl sonuna kadar kullanılıyor olacak. Ancak Cortex-A72'nin 3-4 kat performans artışına ulaşabilmesi için 16nm FinFET+ teknolojisi ile üretilmiş olması gerekiyor. Huawei'nin bu süreci yakalayabilmesi durumunda artık konuşacak pek bir şey de kalmayacaktır.

Huawei'yi ve belki de yeni Nexus akıllı telefonunu mobil dünyanın en güçlüsü haline getirebilecek iki yongaseti şimdiden heyecan oluşturmuş durumda. Ancak henüz resmi bir teyit gelmediği için doğruluk payı hakkında bir bilgimiz mevcut değil.









http://www.phonearena.com/news/Next-generation-Huawei-Kirin-940-and-950-chipset-specs-leak-Cortex-A72-and-i7-coprocessor_id67155