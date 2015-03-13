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Sızan bilgiler Huawei'nin şimdiye kadar ki en iyi işlemcisine işaret ediyor

4 yıl
6,9b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sızan bilgiler Huawei'nin şimdiye kadar ki en iyi işlemcisine işaret ediyor
Huawei'nin uzun yıllardır iştiraki olduğu Hisilicon firması ile birlikte geliştirdiği yongasetleri Kirin ailesi ile biraz daha ayağı yere basar hale gelmişti. Ancak gelen bilgiler doğruysa Huawei bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Firmanın 64-bitlik yeni yongaseti Kirin 930, MediaPad X2 tablet modelinde ortaya çıkmıştı. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran yongasetinde Mali-T628 grafik birimi yer alıyor. Yongasetinin 16nm fabrikasyon süreci ile üretildiği iddiasına bakılırsa Exynos 7420 ile benzer performans ve enerji tüketimi değerlerine sahip olduğu anlaşılıyor.
Huawei'nin Kirin 930 sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Nexus akıllı telefonunu bu yıl Huawei'nin üreteceği iddiaları akla daha güçlü bir Kirin yongasetinin plan dahilinde olabileceğini getiriyordu.
Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Huawei'nin yol haritasında iki iddialı yongaseti mevcut. Her iki yongaseti de ARM'ın mevcut mimarideki en güçlü çekirdeği olan Cortex-A72'yi barındırıyor.
Aslında iki yongaseti de üst seviye gibi görünüyor. Ancak arada bazı önemli farklar mevcut. Kirin 940 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğini bir arada çalıştırıyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkabilen yongasetinde Mali-T860 grafik birimi mevcut. Mali-T860 grafik birimi en iyi performansı en düşük enerji tüketiminde sağlamayı hedefliyor ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Birim OpenGL ES 3.1/2.0/1.1, DirectX11 FL11_1, OpenCL 1.1/1.2 Full Profile gibi standartlara da destek veriyor.
Yongasetinde dikkat çeken Apple'ın M7 yardımcı işlemcisi gibi i7 adında bir yardımcı işlemci mevcut. Bu işlemci sensörlerden gelen verileri işliyor, bağlantı yükünü sırtlıyor ve güvenlik yazılımlarını kontrol ediyor. Böylece asıl işlemciye fazla yük binmemiş oluyor.
Huawei ayrıca Tensilica dijital sinyal işlemcisinin 4. nesli ile çift görüntü sinyal işlemcisi kullanarak 32MP çözünürlüğe kadar kamera, 4K video kaydı gibi gelişmiş özellikler sunmayı başarıyor.
Yine Samsung'dan hatırlayacağımız bir düzende çift kanal LPDDR4 ile 25.6GB/s veri aktarım hızı, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 depolama standardı, SD 4.1 UHS II desteği, Bluetooth 4.2 desteği, USB 3.0 desteği ile birlikte cihaz hem çok hızlı hem de çok az enerji tüketen bir yapıda olacak. Ancak tüm bu standartların birarada kullanılması mümkün mü bilinmiyor zira UFS ve eMMC birbirinden ayrı standartlar. Burada bir soru işareti mevcut.
Kirin ailesinin en iyisi diyebileceğimiz Kirin 950 ise aynı çekirdek düzeninde gelirken, hız 2.4GHz seviyesine çıkıyor ve ARM'ın grafik tarafındaki en güçlüsü Mali-T880 grafik birimine yer veriliyor. Ayrıca çift kanal LPDDR4 ile 25.6GB/s veri aktarım hızı, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 depolama standardı, SD 4.1 UHS II desteği, Bluetooth 4.2 desteği, USB 3.0 desteği yine yongasetinde mevcut durumda. Ayrıca görüntü sinyal işlemcisi 42MP çözünürlüğe kadar destek sunuyor.
Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetleri düşünüldüğünde Kirin 940 ve 950 rekabete çok önde başlayabilir. Zira yılın ikinci yarısında yongasetlerinin piyasaya çıkması planlanıyor. Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetleri muhtemelen yıl sonuna kadar kullanılıyor olacak. Ancak Cortex-A72'nin 3-4 kat performans artışına ulaşabilmesi için 16nm FinFET+ teknolojisi ile üretilmiş olması gerekiyor. Huawei'nin bu süreci yakalayabilmesi durumunda artık konuşacak pek bir şey de kalmayacaktır.
Huawei'yi ve belki de yeni Nexus akıllı telefonunu mobil dünyanın en güçlüsü haline getirebilecek iki yongaseti şimdiden heyecan oluşturmuş durumda. Ancak henüz resmi bir teyit gelmediği için doğruluk payı hakkında bir bilgimiz mevcut değil.


 
Sızan bilgiler Huawei'nin şimdiye kadar ki en iyi işlemcisine işaret ediyor

http://www.phonearena.com/news/Next-generation-Huawei-Kirin-940-and-950-chipset-specs-leak-Cortex-A72-and-i7-coprocessor_id67155 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
King Stannis 4 yıl en beğenilen
Qualcomm diğer firmaların bu kadar çabuk yol katedeceğini düşünemedi heralde, elini çabuk tutması gerekiyor.
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ensei 4 yıl
Qualcom exynos 7420 den, ve akabindeki gelecek olan cpu lardan korktugu icin sd 820 adı ile duyuru yapti. Fakat kullanicilara uretim, yapısı ve mimarisi hakkinda hic bir ipucu vermedi. Veremedi,bence elinde oyle bi cpu bile yok.
Qualcom exynos 7420 den, ve akabindeki gelecek olan cpu lardan korktugu icin sd 820 adı ile duyuru yapti. Fakat kullanicilara uretim, yapısı ve mimarisi hakkind...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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soralalp 4 yıl
Hoşgeldin cepte bilgisayar çağı
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 yıl
Umarım 6inç felan olmaz. 5inç üzeri telefonu kullanmak çok zahmetli. Kein 950de olsa almam. Windows telefonlarda çıkarsa iyi olur.. 3gb ram ile takılan donan telefon sistemimi olur. Koca pc 4gb ramli.
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DH Misafiri 4 yıl
kırın 950 2008 kadar çıkan oyunları oynatmalı
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saint42 4 yıl
Bence gereğinden fazla şişiriliyor qualcom illaki çalışmaları vardır şimdilik gizleniyor zamanı gelince exynosta kirinde nal toplar gibi geliyor qualcom elindeki mimariyi satabildiği kadar satıp uzun vadede maliyeti ve elindeki hali hazırda mimarisini eskitmek istemiyor bakınız iphone.
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benhuraxu 4 yıl
Arkadaşlar S6 benzeri bir telefon önerisi olan varmı acaba?
Metal + cam kasa , 64 bit işlemcili orta seviye bir telefon
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mu5tafa 4 yıl
Qualcomm dan yakında kimse işlemci almayacak :)
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mafi69 4 yıl
Samsung note 5 için nasıl bir işlemci kullanacak acaba
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Rainbow VI 4 yıl
Huaweinin tek sıkıntısı servisleri sanırım.
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freudunpiposu 4 yıl
Bu nexusta gelirse düşünebilirim açıkçası.
Huawei'nin bu tarafta Samsung önüne bir rakip olarak çıkması iyi oldu. Samsung tekeline alınca sapıtabiliyor çünkü.
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ICromwelleI 4 yıl
P8 'de 930 Mate 8'de 940 olabilir gibi bakalım görücez.
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Huaweiye hiç bir şekilde güvenmiyorum. Adamlar daha güncelleme vermekten aciz.
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apokhan 4 yıl
Ki baglac degil. Lutfen bitişik yazınız! !!
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