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Sızan yeni görüntüler OnePlus 3'ün tamamen metal gövdesini ortaya çıkardı

OnePlus'ın bu ayın sonlarında tanıtması beklenen akıllı telefonunun yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sızıntılar OnePlus 3'ün tamamen metal şık bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
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20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bu ayın sonlarında yeni OnePlus 3 modelini ortaya çıkarmaya hazırlanırken, cihazın yeni görüntüleri de sızmaya devam ediyor. Çinli web sitesi Weibo üzerinden yeni bir dizi fotoğraf paylaşılmış durumda ancak nihai tasarımı yansıttıklarına dair bir onay yok.
Görüntüler yaklaşan OnePlus 3'ün şık bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefon HTC M7 tasarımına veya 2015 Temmuz ayında piyasaya sürülen OnePlus 2'ye oldukça benziyor. OnePlus 3 tamamen metal gövdeyle gelecek gibi görünüyor ancak cihazın arkasındaki çıkıntılı kare kamera sensörünün zarif gövdeyle tezat oluşturduğu da bir gerçek.
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Telefonun ön yüzüne, bazı Meizu modellerine benzer şeilde oval fiziksel bir Home tuşu yerleştirilmiş. Cihazın arka tarafında parmak izi sensörünün olmayışı, bu sensörün ön yüzdeki Home tuşuna gömülü olduğunu gösteriyor. Ayrıca sızan görüntülerden anladığımız kadarıyla OnePlus 3 modeli 3.5mm kulaklık girişi ve USB Tip-C portuyla gelecek.
Çinli üreticinin yeni akıllı telefona Snapdragon 820 işlemci dahil edeceği ve telefonun iki varyantını piyasaya süreceği söyleniyor. Standart versiyon 1080p çözünürlüklü 5.5-inç ekranla birlikte 4GB RAM ve 32GB dahili hafıza ile gelecekken, üst sınıf modelde 6GB RAM ve 64GB hafıza yer alabilir.
OnePlus 3 modelinin 16MP arka ve 8MP ön kamera ile donatılacağı söyleniyor. Cihazın pilinin 3.500 mAh kapasitesine ulaşabileceği bildirilirken, Oppo'nun 5V 4A hızlı şarj desteğini sunacağı ifade ediliyor. OnePlus'ın en son akıllı telefonunu 18 Mayıs tarihinde sahneye çıkaracağı söyleniyor ancak henüz hiçbir resmi bilgi yok.
Sızan yeni görüntüler OnePlus 3'ün tamamen metal gövdesini ortaya çıkardı
 
Sızan yeni görüntüler OnePlus 3'ün tamamen metal gövdesini ortaya çıkardı
 
Sızan yeni görüntüler OnePlus 3'ün tamamen metal gövdesini ortaya çıkardı
 
Sızan yeni görüntüler OnePlus 3'ün tamamen metal gövdesini ortaya çıkardı
 
Sızan yeni görüntüler OnePlus 3'ün tamamen metal gövdesini ortaya çıkardı
 

http://news.softpedia.com/news/new-images-of-the-oneplus-3-leaked-reveal-full-metal-body-504025.shtml Yorum Yaz
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CVenturas 3 yıl en beğenilen
Dayi bi yandan telefon test ediyor bi yandan tesbih cekiyor bi yandan da haber sizdiriyor
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DubSteq 3 yıl
Bu dayı türk mü? O nasıl koltuk döşemesi?
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DH Misafiri 3 yıl
Tasarım diğerlerinden mixlenmis özellikler iyi gibi burada fiyat önemli. Koltuk döşemesi bildiğin FENDI logosu kesin cin burası. ??????
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tolga68 3 yıl
telefon bugün tanıtıldı. 399 Euro olarak fiyat belirlenmiş. çift sim beklemiyordum telefon çift hatlı
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frostburn 3 yıl
one plus 3 eder mi?
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TEKİN 1881 3 yıl
Çok hızlı şarj olacağı için,6 gb ram için almaya değer
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scipiotheafricanus 3 yıl
Dayı ya Rus, ya da ülkmize daha önce gelmiş bir Çinli herhalde. Rusların da evleri çok sade ve bizim 20 yıl önceki ev dekorasyonlarımıza benziyor.
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kadirirdem 3 yıl
Batarya iyiymis
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Şaban Oğlu Şaban 3 yıl
Yok ya bu sızıntı gerçek değildir, biri HTC 10'un kamerasını değiştirip sızıntı diye postalamıştır çok benziyor.

Bu arada çekyatın üstündeki tesbih detayı güldürdü bunu sızdıran Türk değilse başka birşey bilmiyorum
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complete_ 3 yıl
gizchina.com/...
telefonun ön yüzünü merak edenler için,bizim memlekete telefonların çoğu gelmediği gibi resimleri bile geç geliyor
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siakawa 3 yıl
Galiba firmalar sadece tek tasarımcı ile çalışıyorlar o da eskilerden kalma ilkogretimde kullanilan kopya kağıdı ile...
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metebyr 3 yıl
iyi ki iphone kamerası çıkıntılı oldu he, androidde %80 i çıkıntılı olmalı artık aferin.
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WB 3 yıl
Kaba, agir, cirkin..
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zdniz 3 yıl
Arkası sanki m9 zamı benziyor taklitde sınır tanımıyorlar artık tek Sony kaldı oda güzel cihaz yapsada şu takoz görünümden çıksa.
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