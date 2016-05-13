Sızan yeni görüntüler OnePlus 3'ün tamamen metal gövdesini ortaya çıkardı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bu ayın sonlarında yeni OnePlus 3 modelini ortaya çıkarmaya hazırlanırken, cihazın yeni görüntüleri de sızmaya devam ediyor. Çinli web sitesi Weibo üzerinden yeni bir dizi fotoğraf paylaşılmış durumda ancak nihai tasarımı yansıttıklarına dair bir onay yok.

Görüntüler yaklaşan OnePlus 3'ün şık bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefon HTC M7 tasarımına veya 2015 Temmuz ayında piyasaya sürülen OnePlus 2'ye oldukça benziyor. OnePlus 3 tamamen metal gövdeyle gelecek gibi görünüyor ancak cihazın arkasındaki çıkıntılı kare kamera sensörünün zarif gövdeyle tezat oluşturduğu da bir gerçek.

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Telefonun ön yüzüne, bazı Meizu modellerine benzer şeilde oval fiziksel bir Home tuşu yerleştirilmiş. Cihazın arka tarafında parmak izi sensörünün olmayışı, bu sensörün ön yüzdeki Home tuşuna gömülü olduğunu gösteriyor. Ayrıca sızan görüntülerden anladığımız kadarıyla OnePlus 3 modeli 3.5mm kulaklık girişi ve USB Tip-C portuyla gelecek.

Çinli üreticinin yeni akıllı telefona Snapdragon 820 işlemci dahil edeceği ve telefonun iki varyantını piyasaya süreceği söyleniyor. Standart versiyon 1080p çözünürlüklü 5.5-inç ekranla birlikte 4GB RAM ve 32GB dahili hafıza ile gelecekken, üst sınıf modelde 6GB RAM ve 64GB hafıza yer alabilir.

OnePlus 3 modelinin 16MP arka ve 8MP ön kamera ile donatılacağı söyleniyor. Cihazın pilinin 3.500 mAh kapasitesine ulaşabileceği bildirilirken, Oppo'nun 5V 4A hızlı şarj desteğini sunacağı ifade ediliyor. OnePlus'ın en son akıllı telefonunu 18 Mayıs tarihinde sahneye çıkaracağı söyleniyor ancak henüz hiçbir resmi bilgi yok.

http://news.softpedia.com/news/new-images-of-the-oneplus-3-leaked-reveal-full-metal-body-504025.shtml