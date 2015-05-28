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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sızdırılan Xiaomi Redmi Note 2 görüntüleri yekpare metal kasaya işaret ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sızdırılan Xiaomi Redmi Note 2 görüntüleri yekpare metal kasaya işaret ediyor
 
Çinli üretici Xiaomi geçtiğimiz yıl Redmi Note adıyla uygun fiyata ve büyük ekrana sahip bir model çıkarmıştı. Bu cihazın çıkışının üzerinden yaklaşık 16 ay geçerken, yeni sızıntılar üreticinin Note serisine yeni modelini ekleyeceğini gösteriyor.
Xiaomi Redmi Note 2'ye ait olduğu öne sürülen sızıntılarda en dikkat çekici nokta metal kasa oluyor. Metal yekpare kasaların cihaz maliyetini yükselttiği biliniyor. Xiaomi de her ne kadar maliyet odaklı telefonlarla popüler olsa da şirketin son dönemdeki üst seviye cihazları diğer popüler markalar ile yarışacak fiyatlara sahip.
Sızdırılan Xiaomi Redmi Note 2 görüntüleri yekpare metal kasaya işaret ediyor
 
Çin'de maliyet odaklı farklı markaların da yükselişe geçmesiyle aradan sıyrılmak isteyen Xiaomi kendini daha üst bir noktaya konumlandırmak için malzeme kalitesini arttıracak gibi görünüyor. Şirketin son dönemlerdeki hem fiyat artışı hem de yurt dışında Mi Store mağazaları açma gibi hareketleri de global bir marka olmak istediğini açıkça gösteriyor.
Redmi Note 2 modeline dönecek olursak malzeme kalitesi dışında tasarım alıştığımız Xiaomi cihazlarına benziyor. Cihazın beklenen özellikleri Snapdragon 615 çipset, 2 GB sistem belleği, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde. Meizu'nun yeni Note modeli ile sıkı bir rekabete girecek model bu beklentilerin daha üzerinde bir donanım ile birlikte de piyasaya çıkabilir.

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MURATSPLAT 4 yıl
Kaporta yorumu yapmaktan bıkmadınız...
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Guaire 4 yıl
Şimdi gözüme çarptı başlıktaki "yekpare" sözcüğü.

Arka yüz metal olsa orada anten için plastik veya cam gibi farklı bir malzemeden bir açıklık olması lazım. HTC'nin şeritleri ya da Iphone 5'teki gibi cam bir kısım.

Arka kapak bombeli yapıda görünüyor.

Metal çerçevenin gösterildiği fotoğraflarda ise arka tarafta bombeli bir yapı gözükmüyor. Orada arka kapak çıkarılmış diye tahmin ediyorum.
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huseyincarnege 4 yıl
302sino

İlk yorumda biri başka bir şeye benzetmeseydi şaşırırdım.


ne oldu zorunamı gitti
yoksa senmi yazcaktın
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302sino 4 yıl
İlk yorumda biri başka bir şeye benzetmeseydi şaşırırdım.
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huseyincarnege 4 yıl
asus zenfone 6 benziyo arkadan yandan iphone :)
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Guaire 4 yıl
Doğru olduğunu varsayarsak.

Arka yüz çirkin. Metal çerçeve sıradan.

Mi serisine plastik Mi4i'yi yaptıktan sonra Redmi serisine metal Redmi Note 2 yapmaları saçma olur.

Bir de bunun Mi4i'den daha ucuz olması iyice saçma olur.

Redmi Note 2'yi çıkarmakta çok geç kaldılar. Redmi Note rakipleriyle rekabet edemez duruma geldi. Geçen yılın sonu, bilemedin en geç bu yılın başında çıkması lazımdı.

Şimdi Redmi Note 2'yi çıkarmak için kötü bir zaman.

Mediatek'le çalışmadığını varsayarsak Snapdragon 615 ile çıkar, eğer birkaç ay içerisinde çıkacaksa. Snapdragon 615 birincisi sorunlu, ikincisi bir süre sonra demode olacak.

Redmi Note şu anda ne durumda ise, Redmi Note 2 de çıkışından birkaç ay sonra benzer bir duruma düşecek.

Yıl sonuna doğru Snapdragon 618 veya 620'yi beklerlerse 1 yıl her rakibiyle kafa kafaya gider.

Birkaç ay sonra Snapdragon 615 ile çıkarsa bu yılın sonlarından itibaren çıkacak rakiplerinin yanında demode kalacaktır.

Dizayn için metale de gerek yok. Mi4i gayet güzel duruyor. Onu 5.5 inç veya 5.7 inç olarak uyarlasalar yeterli olur.
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