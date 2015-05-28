Sızdırılan Xiaomi Redmi Note 2 görüntüleri yekpare metal kasaya işaret ediyor

Çinli üretici Xiaomi geçtiğimiz yıl Redmi Note adıyla uygun fiyata ve büyük ekrana sahip bir model çıkarmıştı. Bu cihazın çıkışının üzerinden yaklaşık 16 ay geçerken, yeni sızıntılar üreticinin Note serisine yeni modelini ekleyeceğini gösteriyor.

Xiaomi Redmi Note 2'ye ait olduğu öne sürülen sızıntılarda en dikkat çekici nokta metal kasa oluyor. Metal yekpare kasaların cihaz maliyetini yükselttiği biliniyor. Xiaomi de her ne kadar maliyet odaklı telefonlarla popüler olsa da şirketin son dönemdeki üst seviye cihazları diğer popüler markalar ile yarışacak fiyatlara sahip.

Çin'de maliyet odaklı farklı markaların da yükselişe geçmesiyle aradan sıyrılmak isteyen Xiaomi kendini daha üst bir noktaya konumlandırmak için malzeme kalitesini arttıracak gibi görünüyor. Şirketin son dönemlerdeki hem fiyat artışı hem de yurt dışında Mi Store mağazaları açma gibi hareketleri de global bir marka olmak istediğini açıkça gösteriyor.

Redmi Note 2 modeline dönecek olursak malzeme kalitesi dışında tasarım alıştığımız Xiaomi cihazlarına benziyor. Cihazın beklenen özellikleri Snapdragon 615 çipset, 2 GB sistem belleği, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera şeklinde. Meizu'nun yeni Note modeli ile sıkı bir rekabete girecek model bu beklentilerin daha üzerinde bir donanım ile birlikte de piyasaya çıkabilir.