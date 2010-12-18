Size özel kişisel profil sayfası sağlayan About.me artık beta değil

Facebook sayfanızın bağlantısı, Twitter ya da LinkedIN'in bağlantısı; eğer birçok popüler sosyal ağda hesabınız varsa bu hesaplarınızın bağlantılarını tek bir çatı altında toplamak hem siz hem de sizi takip etmek isteyen kullanıcılar açısından faydalı. Eğer siz de bu bağlantı dağınıklılığının önüne geçmek içiyorsunuz sizi About.me sitesiyle tanıştıralım.

Türkçe karşılığı "Hakkımda" olan About.me sitesi, üyelerine about.me/isim (örneğin about.me/mstf.) bir kişisel profil sayfası sağlıyor. Sayfada Typekit imzası taşıyan birbirinden güzel yazı tipiyle isminizi, biyografinizi yazabileceğiniz bir alan bulunuyor ki bu alanı serbest şekilde sayfanın istediğiniz yerine taşıyabiliyorsunuz, ve bu alanın hemen altında Facebook'dan Twitter'a, LinkedIn'den Wordpress'e Youtube'a kadar sosyal ağlarınızın adreslerini (elbette istediğiniz internet adresini de) yazabileceğiniz "Bağlantılar" bölümü yer alıyor. Göze hoş gelen yazı tipleriyle birlikten sayfanızı arka plana yerleştirebileceğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğrafınızla daha da güzelleştirebiliyor ve "tam" bir kişisel profil sayfası hazırlamış oluyorsunuz. Ayrıca kontrol panelinde yer alan "Dashboard" (beta olduğunu belirtelim) ile sayfanızın analitik bilgilerini de görüntüleyebiliyorsunuz.

Beta hayatına Eylül ayında geçen ve dün itibariyle beta olmaktan çıkan About.me sitesi, Eylül'den bu yana 400,000 kişinin kişisel profil sayfası hazırlanamasına imkan vermiş durumda. Artık beta olmadığı için about.me üzerinden kişisel profil sayfasına sahip olmak isteyen herkes bu isteğini mail adresini, şifresini ve about.me adresi belirleyerek sahip olabilir...