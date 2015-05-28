Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sizin için yeniden tasarlandı : Google Photos

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sizin için yeniden tasarlandı : Google Photos

Uzun süredir Google'ın fotoğraf yönetimi platformu Google Plus sosyal ağı içerisinde yer almaktaydı. Google artık bu platformun ayrı bir uygulama olarak ve kullanıcı dostu yeniliklerle var olması gerektiğine karar verdi. 

Google Photos baştan aşağı yeniden tasarlanmış durumda. Android platformunun eksiği uzun süredir hissedilen gelişmiş bir galeri uygulaması Google Photos ile kullanıcılara sunulacak.

Google Photos tüm fotorğaf ve video içeriklerinizi biraraya getirirken, gün, ay, yıl şeklinde kategorize edebilmenizi sağlıyor. Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yaparak bu kategoriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 

Sezgisel arama özelliği uygulamanın diğer bir önemli tarafı. Örneğin kar kelimesini yazdığınızda kış döneminde çektiğiniz resimleriniz listelenebiliyor. Bu sayede farklı temadaki resimlerinizi de bulabiliyorsunuz. 

Google Photos bulut alanı üzerinde sınırsız olarak video ve resim depolayabilmenizi sağlayacak. 16MP çözünürlüğe kadar fotoğraflar ve Full HD çözünürlüğe kadar videolar desteklenecek. Ayrıca orta düzeyde resim düzenleme araçları ve paylaşım araçları da uygulamada yer alacak. 

Google Photos uygulaması photos.google.com adresinden kısa süre içerisinde yayına başlayacak. Ayrıca Android ve iOS sürümleri de indirmeye hazır hale gelecek.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EHABERDAR 4 yıl
iPhone a yükledim.. Şimdi sorun şu:) telefondaki fotoğrafları sildiğimde , Google fotoğraflardan otomatik silinmez değil mi? Çünkü devamlı Senkronize olacağı için acaba telefondaki fotoları silince programdan da gider mi diye düşündüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giovannidrogo 4 yıl
Linkten apk dosyasını indirip elle kurabilirsiniz: apkmirror.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giovannidrogo 4 yıl
Linkten apk dosyasını indirip elle kurabilirsiniz: apkmirror.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 4 yıl
hukuksever

Oge ulkenizde kullanilmiyor dior nasil indircez


+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukuksever 4 yıl
Oge ulkenizde kullanilmiyor dior nasil indircez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmert 4 yıl
sırf google+ ile entegre çalıştığı için kullanmıyordum. ayırmaları çok iyi olmuş. hem yerleşik galeri uyg. olarak kullanılması hemde otomatik yedekleme yapması nedeniyle vazgeçilmezlerimden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 4 yıl
Umarım android e entegre ederler böyle bir uygulamayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
Linkten indirilebilir.
play.google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
matmuhendisi
Chrome a da el atsınlar.. Lollipop ta çok kullanışsız olmuş..

Sayfa yüklemeleri 4 kat hızlı ve %80 veri tasarrufu yapacak artık Chrome.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 4 yıl
G+ kaldirmaktan büyük bir memnuniyet duyacağım :) telefon için büyük bir rahatlık. S4 kullanıyorum telefondaki pek cok uygulamayı devre dışı bıraktım ancak şu g+ gerçekten başa bela ise yaradığı yok götürusu kapladığı alan bir hayli çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
Chrome a da el atsınlar..
Lollipop ta çok kullanışsız olmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 4 yıl
Google+ fotoğraf konusunda zaten diğer rakiplerinden gerçekten çok ilerideydi. Şimdi ayrılması çok iyi olmuş kesin ilk kullananlardan biri olacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +160 deoks +135 FFadeleSS +121 Mr. Jingles +110 Chagotta +94 khaos +87 Zeki KAYNAK +83 GasiOr +83 kuzgun_ +81 The Balance +78
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4171 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve google photos
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "vurmayın Talha'ya dedirten" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Whatsapp ve Üçüncü Parti Yazılımlar 4 yıl Toshiba'nın 30 yıllık Taşınabilir Bilgisayar serüvenini konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ayak numaranız kaç?
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim