Sizin için yeniden tasarlandı : Google Photos

Uzun süredir Google'ın fotoğraf yönetimi platformu Google Plus sosyal ağı içerisinde yer almaktaydı. Google artık bu platformun ayrı bir uygulama olarak ve kullanıcı dostu yeniliklerle var olması gerektiğine karar verdi.





Google Photos baştan aşağı yeniden tasarlanmış durumda. Android platformunun eksiği uzun süredir hissedilen gelişmiş bir galeri uygulaması Google Photos ile kullanıcılara sunulacak.





Google Photos tüm fotorğaf ve video içeriklerinizi biraraya getirirken, gün, ay, yıl şeklinde kategorize edebilmenizi sağlıyor. Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yaparak bu kategoriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz.





Sezgisel arama özelliği uygulamanın diğer bir önemli tarafı. Örneğin kar kelimesini yazdığınızda kış döneminde çektiğiniz resimleriniz listelenebiliyor. Bu sayede farklı temadaki resimlerinizi de bulabiliyorsunuz.





Google Photos bulut alanı üzerinde sınırsız olarak video ve resim depolayabilmenizi sağlayacak. 16MP çözünürlüğe kadar fotoğraflar ve Full HD çözünürlüğe kadar videolar desteklenecek. Ayrıca orta düzeyde resim düzenleme araçları ve paylaşım araçları da uygulamada yer alacak.





Google Photos uygulaması photos.google.com adresinden kısa süre içerisinde yayına başlayacak. Ayrıca Android ve iOS sürümleri de indirmeye hazır hale gelecek.