Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak

Haber Editörü
Daha önceki raporlar sayesinde Skoda'nın elektrikli otomobil planları hakkında az da olsa bilgi sahibi olmuştuk ancak görünen o ki Çek otomobil üreticisi gelecekteki araç serisine biraz daha ışık tutmaya karar vermiş. Skoda'nın CEO'su Bernhard Maier, şirketin 2025 yılına kadar en az beş elektrikli otomobil çıkarmayı planladığını açıkladı. Deneyimli yönetici bu araçlardan ilkini ise üç yıldan kısa bir sürede yollarda göreceğimizi söylüyor.Ayrıca Bkz. "Renault'dan "Black Friday" indirimi"
Maier, "Skoda'nın geleceği elektrikli olacak. 2025 yılına kadar farklı segmentlerde tamamen elektrikle çalışan beş model sunmayı planlıyoruz. İlk tam elektrikli Skoda'nın Çek Cumhuriyeti'nde üretilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu karar Volkswagen Grubu'nun Skoda iş gücüne olan güveni altını çiziyor. Bu, Skoda markası ve otomotiv bölgesi olarak Çek Cumhuriyeti'nin geleceği için önemli bir adım" dedi.
2019'da Skoda Superb'in hibrit modeli geliyorÖte yandan 2020 yılında Mlada Boleslav'da ilk elektrikli otomobilini üreteceğini açıklayan Skoda, bundan bir yıl önce yani 2019'da ise ürün yelpazesine Skoda Superb hibrit modelini katacak. Skoda'nın tamamen elektrikli modelleri ise 2020 yılından itibaren üretilecek. Maier yaklaşmakta olan elektrikli otomobillerin geri kalanı hakkında yorum yapmadı ancak bunlardan biri Vision E Concept'in üretim versiyonu olabilir.
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Octavia fastback falan yapip 1,4 tsi act motor koysalar ve VRS paket opsiyonu getirseler apaci tayfanin markasi olurlar aslinda. Ama vw skodayi daha cok aile markasi olarak konumlandiriyor sanirim, haliyle avrupada bazi ulkelerde vw'den bile daha fazla satiyorlar.
Edit: Birde lityum pillerin geri dönüşümü yok. Ama alternatif pil teknolojileri üzerinde çalışıyor.
Yukarıdaki superb muhteşem görünüyor...
Bizde elektrikli araca ETV yada CTV çıkartırız ne var yani ????
ETV ( Elektirikli Taşıt Vergisi)
CTV (Cereyanlı Taşıt Vergisi)