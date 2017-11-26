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Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak

Skoda'nın CEO'su Bernhard Maier şirketin gelecek planlarını elektrikli otomobiller üzerine yaptığını ve 2025 yılına kadar farklı segmentlerde beş elektrikli aracın satışa sunulacağını açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Daha önceki raporlar sayesinde Skoda'nın elektrikli otomobil planları hakkında az da olsa bilgi sahibi olmuştuk ancak görünen o ki Çek otomobil üreticisi gelecekteki araç serisine biraz daha ışık tutmaya karar vermiş. Skoda'nın CEO'su Bernhard Maier, şirketin 2025 yılına kadar en az beş elektrikli otomobil çıkarmayı planladığını açıkladı. Deneyimli yönetici bu araçlardan ilkini ise üç yıldan kısa bir sürede yollarda göreceğimizi söylüyor.
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Maier, "Skoda'nın geleceği elektrikli olacak. 2025 yılına kadar farklı segmentlerde tamamen elektrikle çalışan beş model sunmayı planlıyoruz. İlk tam elektrikli Skoda'nın Çek Cumhuriyeti'nde üretilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu karar Volkswagen Grubu'nun Skoda iş gücüne olan güveni altını çiziyor. Bu, Skoda markası ve otomotiv bölgesi olarak Çek Cumhuriyeti'nin geleceği için önemli bir adım" dedi.
Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak

2019'da Skoda Superb'in hibrit modeli geliyor

Öte yandan 2020 yılında Mlada Boleslav'da ilk elektrikli otomobilini üreteceğini açıklayan Skoda, bundan bir yıl önce yani 2019'da ise ürün yelpazesine Skoda Superb hibrit modelini katacak. Skoda'nın tamamen elektrikli modelleri ise 2020 yılından itibaren üretilecek. Maier yaklaşmakta olan elektrikli otomobillerin geri kalanı hakkında yorum yapmadı ancak bunlardan biri Vision E Concept'in üretim versiyonu olabilir.
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trust06 1 yıl
Onu bilmem de ben skodanın d segmenti Coupe tarzı bir araç çıkaracağını ve çok satacağını düşünüyorum.
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_AsDeRf_ 1 yıl trust06
trust06
Onu bilmem de ben skodanın d segmenti Coupe tarzı bir araç çıkaracağını ve çok satacağını düşünüyorum.

Octavia fastback falan yapip 1,4 tsi act motor koysalar ve VRS paket opsiyonu getirseler apaci tayfanin markasi olurlar aslinda. Ama vw skodayi daha cok aile markasi olarak konumlandiriyor sanirim, haliyle avrupada bazi ulkelerde vw'den bile daha fazla satiyorlar.
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TSY 1 yıl
civicte ki gibi göçük standart mı ?
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Pipisipispis 1 yıl
Fıstık yeşili iyiymiş
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kadirirdem 1 yıl
Tesla olmasa bu atılımları hala göremezdik,Helal olsun Tesla'ya.
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12 Angry Men 1 yıl
Batarya teknolojisinin değişmesi lazım, lityum piller hem zamanla zayıflıyor hemde dünyadaki madenleri azalıyor.
Edit: Birde lityum pillerin geri dönüşümü yok. Ama alternatif pil teknolojileri üzerinde çalışıyor.
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El Gato Negro 1 yıl
Geç bile kaldılar.
Yukarıdaki superb muhteşem görünüyor...
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zibidi gonzales 1 yıl
avrupa elektrikli araçlara ciddi önem vermeye başladı
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DoctorEconomy 1 yıl zibidi gonzales
zibidi gonzales
avrupa elektrikli araçlara ciddi önem vermeye başladı

Bizde elektrikli araca ETV yada CTV çıkartırız ne var yani ????
ETV ( Elektirikli Taşıt Vergisi)
CTV (Cereyanlı Taşıt Vergisi)
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Otomobil, elektrikli otomobil ve
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