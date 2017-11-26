Skoda 2025'e kadar farklı segmentlerde beş elektrikli araç çıkaracak

Daha önceki raporlar sayesinde Skoda'nın elektrikli otomobil planları hakkında az da olsa bilgi sahibi olmuştuk ancak görünen o ki Çek otomobil üreticisi gelecekteki araç serisine biraz daha ışık tutmaya karar vermiş. Skoda'nın CEO'su Bernhard Maier, şirketin 2025 yılına kadar en az beş elektrikli otomobil çıkarmayı planladığını açıkladı. Deneyimli yönetici bu araçlardan ilkini ise üç yıldan kısa bir sürede yollarda göreceğimizi söylüyor.

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Maier, "Skoda'nın geleceği elektrikli olacak. 2025 yılına kadar farklı segmentlerde tamamen elektrikle çalışan beş model sunmayı planlıyoruz. İlk tam elektrikli Skoda'nın Çek Cumhuriyeti'nde üretilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu karar Volkswagen Grubu'nun Skoda iş gücüne olan güveni altını çiziyor. Bu, Skoda markası ve otomotiv bölgesi olarak Çek Cumhuriyeti'nin geleceği için önemli bir adım" dedi.

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Öte yandan 2020 yılında'da ilk elektrikli otomobilini üreteceğini açıklayan Skoda, bundan bir yıl önce yani 2019'da ise ürün yelpazesinemodelini katacak. Skoda'nın tamamen elektrikli modelleri ise 2020 yılından itibaren üretilecek. Maier yaklaşmakta olan elektrikli otomobillerin geri kalanı hakkında yorum yapmadı ancak bunlardan biri'in üretim versiyonu olabilir.